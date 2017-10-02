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Кто против льготы на движимое имущество

02.10.17 15:15
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Главы регионов начали выступать против принятия поправок в Налоговый кодекс, продлящих льготу по налогу на движимое имущество организаций. Напомним, что такой законопроект был внесен в Госдуму на прошлой неделе.

Продление или отказ от льготы по уплате налога на движимое имущество должно являться правом региона, заявил губернатор Пермского края Максим Решетников. Он сообщил, что два процента роста доходов в краевом бюджете приходится на получение прибыли от налога на движимое имущество. Максим Решетников выразил мнение глав многих регионов — продление льготы на уплату такого налога приведёт к «выпадению региональных доходов», на которые территории очень рассчитывают. «Изначально предполагалось, что это будет стимулировать бизнес, однако такая мера не приводит к притоку инвестиций в регион», — заметил губернатор Пермского края.

Против проекта выступает и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет Парламентская газета. Матвиенко убеждена, что это противоречит интересам регионов, так как приводит к серьёзным выпадающим доходам.

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