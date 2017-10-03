Клерк.Ру
 
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Главбуху предлагают поработать за «спасибо»

03.10.17 03:45
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Читательница нашего форума просит у коллег совета – как поступить, если директор намерен вменить бухгалтеру дополнительные обязанности, не намереваясь при этом доплачивать за них.

Главбух, выйдя из отпуска, узнал, что теперь он должен заполнять путевые листы. По мнению руководства, это несложная работа и займет совсем немного времени. Так что бухгалтер, как говорится, не перетрудится.

Добрый день. Подскажите как правильно поступить: мой друг глав.бух выходит из отпуска на работу и узнает,что на него хотят возложить обязанности по заполнению пут.листов( ранее это делал другой сотрудник и приносил ГБ на проверку) как он сказал, бесплатно и в устной форме. Он скромный человек, ругаться и отстаивать свое мнение ему затруднительно. На каком основании ему могут эти дела (" всего 5 машин, дело 15 минут", как сказал его директор) добавить в работу, притом не оплачивая. По закону на сколько я знаю, он должен согласиться и выполнять за опред.плату, а не так...за "спасибо" и "мало времени потребуется"??? Организация маленькая ( АУП состоит из гл.бух, секретаря, гл.инженера., кассира, бух.по з/пл, экономиста и самого директора), общ численность 50 чел.
Что бы вы сделали в такой ситуации? Понятно, что директор на всех экономит,но...кушать хочется всем и домой приходить вовремя тоже надо, в пределах своих должностых обязанностей.
- ЛЕНИВКА

Между тем участники обсуждения отмечают, что в коммерческой фирме, как правило, действует стандартный принцип: не нравится – увольняйся. Один из клерков отметил, что в бюджете этот принцип еще жестче. Настолько, что его нельзя озвучить на форуме.

В ходе обсуждения участники также пытаются найти «крайнего» - сотрудника, на которого бы можно было перекинуть эту обязанность. В качестве такового был предложен, например, секретарь.

А что вы посоветуете главбуху? Обсуждение происходит в теме форума «"За спасибо" работать никто не хочет, как по закону?»

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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