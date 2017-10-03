Оцените новый дизайн «Клерка»
03.10.17 15:59
75
На «Клерке» вот-вот будет новый дизайн.
Зайдите на тестовую страницу и оставляйте тут свои комментарии.
Как вам?
Скорее всего, с новым дизайном мы начнем уже завтрашний день.
Пожелайте нам удачи!
ToT, Вы писали:
посмотри на рекламные баннеры справа на скрине - там пистолеты) чем не брутальность?
Мне зелёный больше нравился.
Когда мотаешь мышкой и попадаешь на оленя, то начинает мотать по меню, приходится двигать рукой. И не понимаю логику этого меню. Зачем оно здесь? Типа это какие-то инструменты? Почему над блоком статей? Как понять, что их надо здесь искать? Зачем разбивать меню на куски и разносить их по странице? В текущей версии инструменты есть в главном боковом меню.
И ещё: слишком большие картинки. Долго мотать. Тормозит. Статьи и раньше не читала, потому внимания не обращала, что было также.
В верхнем меню не будет выпадающих подменю?
Меня интересуют новости для бухгалтеров, а сейчас, как я понимаю, будут выпадать все?
Зачем два раза курсы и блок новостей? Ставка ЦБ на другую строку убежала.
Сначала всё какое-то бледное, а потом пестрота картинок, и справа "мнения" ярче основного текста. Логотип вообще траурный.
Ощущение рекламной страницы. Когда основной текст для поисковиков, а внимание читателя отвлекается на картинки.
Смысла в таком редизайне не вижу.
Принципиально ничего нового, но придётся заново привыкать.
Согласен, картинки не несут смысловой нагрузки. Уберите или уменьшите их.
точно!
За то, что перенесли учетную запись наверх неистово плюсую, сейчас смысловая нагрузка занимает среднюю часть экрана
Окончательная версия будет вот такая, да: http://test.keen-design.ru/klerk/ С левым меню.
Натали Б, ну ладно, нет, так нет. Не будем тогда менять.