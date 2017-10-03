Клерк.Ру
 
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Оцените новый дизайн «Клерка»

03.10.17 15:59
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На «Клерке» вот-вот будет новый дизайн.

Вот такой

Зайдите на тестовую страницу и оставляйте тут свои комментарии.

Как вам? 

капв

Скорее всего, с новым дизайном мы начнем уже завтрашний день.

Пожелайте нам удачи!

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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9 мнений
Клерк
msneg

ToT, Вы писали:

мне кажется нужно брутальтности добавить все же 

 посмотри на рекламные баннеры справа на скрине - там пистолеты) чем не брутальность?

Клерк
Натали Б
, Санкт-Петербург

Мне зелёный больше нравился.

Когда мотаешь мышкой и попадаешь на оленя, то начинает мотать по меню, приходится двигать рукой. И не понимаю логику этого меню. Зачем оно здесь? Типа это какие-то инструменты? Почему над блоком статей? Как понять, что их надо здесь искать? Зачем разбивать меню на куски и разносить их по странице? В текущей версии инструменты есть в главном боковом меню.
И ещё: слишком большие картинки. Долго мотать. Тормозит. Статьи и раньше не читала, потому внимания не обращала, что было также.

В верхнем меню не будет выпадающих подменю?
Меня интересуют новости для бухгалтеров, а сейчас, как я понимаю, будут выпадать все?

Зачем два раза курсы и блок новостей? Ставка ЦБ на другую строку убежала.

Сначала всё какое-то бледное, а потом пестрота картинок, и справа "мнения" ярче основного текста. Логотип вообще траурный.
Ощущение рекламной страницы. Когда основной текст для поисковиков, а внимание читателя отвлекается на картинки.

Смысла в таком редизайне не вижу.
Принципиально ничего нового, но придётся заново привыкать.

Энергия мысли
room111
, Мурманск
И ещё: слишком большие картинки. Долго мотать.

 Согласен, картинки не несут смысловой нагрузки. Уберите или уменьшите их.

Ощущение рекламной страницы.

 точно!

За то, что перенесли учетную запись наверх неистово плюсую, сейчас смысловая нагрузка занимает среднюю часть экрана

Обслуживающий
ToT
, Краснодар
а куда дата делась? Вроде предыдущий (неделю назад примерно)немного другой был?! Реклама, хорошо, что она текст не разрывает

 Окончательная версия будет вот такая, да: http://test.keen-design.ru/klerk/ С левым меню.


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