Оцените новый дизайн «Клерка»

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Аноним Мне до пенсии 2,5 года осталось (в 55лет). Я сразу свою ИП закрою и все работы (строительные) буд... Все, что ИП надо знать про фиксированные взносы

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