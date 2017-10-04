Клерк.Ру
 
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Налоговики сами рассказали, как на них жаловаться

04.10.17 11:33
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Для того, чтобы  налогоплательщики могли оценить качество обслуживания в ИФНС, могли поделиться своим впечатлением и оставить отзыв о работе налоговиков, Федеральной налоговой службой разработаны специальные сервисы.

С помощью Интернет-сервиса  «Анкетирование» можно анонимно оценить работу инспектора, заполнив специальную интернет-анкету. В этом сервисе оценивается: время предоставления услуги; время ожидания в очереди при получении услуги; вежливость и компетентность сотрудника; комфортность условий в помещении; доступность информации о порядке предоставления услуги.

Сервис также позволяет оставить комментарии к своему отзыву.

Еще один  простой и удобный способ, позволяющий поставить онлайн-оценку и поделиться впечатлением об обслуживании в инспекции сразу же после общения с налоговым инспектором – это  Интернет-сервис "QR-анкетирование".

В этом сервисе оценка качества обслуживания осуществляется с помощью специального приложения на планшете или смартфоне, которое позволяет считать QR-код, размещенный на стендах в каждом налоговом офисе, и перейти к процедуре анкетирования. При сканировании QR-кода на экране мобильного устройства появляется ссылка на анкету. Поставить оценку налоговой инспекции можно, выбрав смайлик — веселый или грустный.

Специализированный сайт «Ваш контроль» позволяет оценить работу госорганов, в том числе ФНС России, по нескольким критериям: время ожидания в очереди, время предоставления услуги, вежливость и компетентность сотрудника, комфортность помещения и т.п. Качество обслуживания оценивается по пятибалльной шкале. Общие результаты оценок анализируются вышестоящими организациями. Неудовлетворительные результаты оценок (ниже установленного минимума) могут стать основанием для привлечения руководителя к дисциплинарной ответственности.

Мнения граждан о качестве полученных государственных услуг собираются через SMS-сообщения, терминалы в госорганах и отделениях МФЦ, а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru или опросный модуль, размещенный на сайте "Ваш контроль".

Чтобы воспользоваться возможностью поставить оценку налоговикам посредством сайта «Ваш контроль», достаточно оставить свой телефонный номер инспектору, предоставившему госуслугу, для внесения номера в специальную базу данных. В течение двух дней на указанный телефонный номер поступит SMS-сообщение с просьбой оценить услугу, направив в ответном сообщении цифры от «1» до «5» (бесплатно). Если оценка будет неудовлетворительной, то по телефонному номеру, скорее всего, перезвонят и уточнят детали обслуживания.

Все оценки и отзывы налогоплательщиков, поступившие любым из указанных способов, тщательно рассматриваются и анализируются. Это позволяет налоговикам оперативно выявлять проблемные вопросы, исправлять недостатки в работе налоговых органов и обеспечивать высокое качество обслуживания налогоплательщиков. 

 

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<b>Модератор</b>
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Клерк
Iren
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<b>Модератор</b>
Над.К
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Обслуживающий
ToT
Iren, какая имеено? Есть же совсем новая -  Ночной бухгалтер
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Клерк
sv777
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ТСЖ включает платежи жильцов в базу по налогу на прибыль
Клерк
Людмила0768
Вот оказывается с какой стороны завернули с этими картами МИР-обязанность устанавливать терминалы...
Что изменилось в работе бухгалтера: обзор важных поправок начала октября. Счета-фактуры, пени, платежки, карта МИР
Клерк
aksioma284
Так-то на минутку ТСЖ -это НКО, причем здесь выручка. Все переиначат эти долбаные твари.
ТСЖ включает платежи жильцов в базу по налогу на прибыль
Клерк
ti605
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Клерк
Iren
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Iren
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<b>Модератор</b>
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