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Арбитражные управляющие должны платить НДФЛ при выплате зарплаты сотрудникам

04.10.17 12:39
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Закон о банкротстве  возлагает на конкурсного управляющего обязанности налогового агента по исчислению и удержанию НДФЛ непосредственно из доходов налогоплательщиков при их фактической выплате.

Такой платеж относится ко второй очереди реестра требований кредиторов или текущих платежей в зависимости от момента выплаты (начисления) заработной платы сотрудникам должника, разъясняет УФНС по Калининградской области.  

Аналогичные положения закреплены в п. 8 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016.

При этом уполномоченный орган вправе требовать возмещения убытков арбитражным управляющим, не перечислившим в бюджет НДФЛ, удержанный при осуществлении от имени должника текущих платежей в пользу граждан, если конкурсной массы (с учетом будущих поступлений) недостаточно для удовлетворения упомянутых требований уполномоченного органа.

 

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