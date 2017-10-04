Программное обеспечение налоговиков готово к расчету пени по новому порядку
Начиная с 01.10.2017 пени по налогам считаются по-новому. В этой связи ФНС выпустило письмо № ЗН-4-22/19471@ от 28.09.2017 с разъяснениями.
Процентная ставка пени принимается равной:
1) для физлиц, включая ИП, - 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ;
2) для организаций:
- за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 календарных дней (включительно) - 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ;
- за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 календарных дней - 1/150 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ.
С целью реализации указанных положений проведена доработка программного обеспечения налоговиков в части модификации алгоритма начисления пени на неуплаченную сумму налога.
Изменения в алгоритм расчета пени включены в версии ПК СЭОД 2.7.120.09 от 20.06.2017, 2.7.120.11 от 28.06.2017, 2.7.140.09 от 14.09.2017.