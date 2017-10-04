Программное обеспечение налоговиков готово к расчету пени по новому порядку

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Начиная с 01.10.2017 пени по налогам считаются по-новому. В этой связи ФНС выпустило письмо № ЗН-4-22/19471@ от 28.09.2017 с разъяснениями.

Процентная ставка пени принимается равной:

1) для физлиц, включая ИП, - 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ;

2) для организаций:

- за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 календарных дней (включительно) - 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ;

- за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 календарных дней - 1/150 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ.

С целью реализации указанных положений проведена доработка программного обеспечения налоговиков в части модификации алгоритма начисления пени на неуплаченную сумму налога.

Изменения в алгоритм расчета пени включены в версии ПК СЭОД 2.7.120.09 от 20.06.2017, 2.7.120.11 от 28.06.2017, 2.7.140.09 от 14.09.2017.