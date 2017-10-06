Что может поменяться в системе предоставления рассрочки по уплате взносов

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Минфин в своем письме № 03-02-03/58613 от 12.09.2017 рассмотрел предложения о внесении изменений в НК в части предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов.

В проекте изменений, подготовленном РССП, в частности, предлагается распространить рассрочку на взносы, связанные с формированием накопительной пенсии.

Однако Минфин считает, что в этом случае будут ущемлены интересы физлиц, так как приведет к потере ими инвестиционного дохода.

Рассматривая предложение по увеличению срока рассрочки до 10 лет, Минфин отметил, что это существенно увеличит нагрузку на бюджет ПФР и потому нецелесообразно.

Чиновники также констатировали, что в настоящее время не урегулирован вопрос изменения срока уплаты страховых взносов, которые подлежали уплате в соответствии с Федеральным законом №212-ФЗ. В частности, на налоговые органы не возложены функции по предоставлению отсрочки (рассрочки) по «старым» взносам.

Не исключено, что в будущем в НК будут внесены соответствующие поправки.