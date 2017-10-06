Клерк.Ру
 
0
0

Что может поменяться в системе предоставления рассрочки по уплате взносов

06.10.17 08:42
0

Минфин в своем письме № 03-02-03/58613 от 12.09.2017 рассмотрел предложения о внесении изменений в НК в части предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов.

В проекте изменений, подготовленном РССП, в частности, предлагается распространить рассрочку на взносы, связанные с формированием накопительной пенсии.

Однако Минфин считает, что в этом случае будут ущемлены интересы физлиц, так как приведет к потере ими инвестиционного дохода.

Рассматривая предложение по увеличению срока рассрочки до 10 лет, Минфин отметил, что это существенно увеличит нагрузку на бюджет ПФР и потому нецелесообразно.

Чиновники также констатировали, что в настоящее время не урегулирован вопрос изменения срока уплаты страховых взносов, которые подлежали уплате в соответствии с Федеральным законом  №212-ФЗ. В частности, на налоговые органы не возложены функции по предоставлению отсрочки (рассрочки) по «старым» взносам.

Не исключено, что в будущем в НК будут внесены соответствующие поправки.

 

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды»
Бухгалтерские новости
 
Как вернуть прошлогоднюю переплату по взносам в ФСС
 
Бухгалтерские новости
 
Начисленные по итогам проверки налоги можно будет платить в рассрочку
 
Бухгалтерские новости
 
Депутаты предложили ввести рассрочку по уплате налогов после налоговой проверки
 
Бухгалтерские новости
 
Механизм предоставления отсрочек по уплате налогов распространился и на страховые взносы
 

Посетить семинар по теме «Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды»

Все семинары по теме Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
»
Мнения 27
Аноним
08:40
В 1С адрес полностью не вмещается((( Правда все усложняет нам Правительство. Какая разница дом 1 ...
Как правильно заполнить адрес в счете-фактуре
Аноним
08:39
ToT, Вы писали:Бухсофт отчетность сдает через Тензор. Бухсофт сдает отчетность через Калуга ...
СБИС+ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков
Клерк
mityai 08:34
Если бы хоть какую-то читали, то знали бы, что все схлопнулось еще 2 года назад, а до вас только ...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Аноним
08:32
У микропредпринимателя эта статья воспринимается очень просто: при "обелении" отношений с сотрудн...
От выдачи мыла до профстандарта: что надо знать об охране труда и штрафах до 150 тыс за сотрудника
Клерк
Kalita 08:32
Статистика ни о чем,  не нравится наша статистика, читайте статистику Всемирного банка. Если...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Клерк
эстэр 08:25
А комментарии по взносам и дворцам ПФР наводят на мысль, что, по мнению жлобов, пенсионеров надо ...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Клерк
topvisa 08:15
Видимо вопрос о праздновании сдачи отчетности теперь не актуален. Да бывают ситуации-организации ...
Когда бухгалтеры готовы скакать с бубнами
Клерк
bestiya7460 08:11
Можно подумать от этой "охраны труда" простым рядовым работникам станет легче жить..... Это не пр...
От выдачи мыла до профстандарта: что надо знать об охране труда и штрафах до 150 тыс за сотрудника
Клерк
bestiya7460 08:07
Цены непомерные: надо лояльнее к бизнесу относиться, а про статью предлагали же за 50 000р решить...
Что бухгалтеру нужно знать про лицензии на 1С, чтобы не попасть на огромный штраф
Клерк
bestiya7460 08:03
Всегда все делаю вовремя, каждый квартальный месяц свожу и проверяю по его окончании, ничего не о...
Когда бухгалтеры готовы скакать с бубнами
Клерк
dana 07:48
Ой нет... Я давным-давно разделила работу и свое личное время. И не от хорошей жизни((( Просто с ...
Когда бухгалтеры готовы скакать с бубнами
Аноним
07:32
ну да куда там обычному Ип-шникуу списать миллион....вот если бы миллиар-два.....тогда запросто.....
Когда банкротству не поможет физлицу избавиться от долгов
Аноним
07:22
Была плановая проверка и у него просто получилось все в особо крупном размере. Вообще на сколько ...
Что бухгалтеру нужно знать про лицензии на 1С, чтобы не попасть на огромный штраф
Аноним
06:48
Основное в этой статье не упомянули. Обучение первого руководителя, руководителей подразделений и...
От выдачи мыла до профстандарта: что надо знать об охране труда и штрафах до 150 тыс за сотрудника
Клерк
topvisa 06:26
dana, Вы писали:Не верю (с) Уж извините. Куча фирм, в разных городах, огромные обороты, и ни одно...
Когда бухгалтеры готовы скакать с бубнами
Аноним
06:20
Над.К, Вы писали:hub, второй вариант изначально отпадал. Потому как смысл передачи в том, чт...
Налоговики пришли рассказать, почему рисуют долги по взносам
Аноним
06:18
Алекс, Вы писали: ФСС нет для этого ресурсов  Что не мешает ФСС взыскать взносы от несчастны...
Налоговики пришли рассказать, почему рисуют долги по взносам
Клерк
ССГ 06:17
была тема на форуме, человек говорил что транспортный налог выкинули из расходов, я убеждал что н...
Платежи в «Платон» уменьшают налог на прибыль. Но не всегда
Клерк
dana 05:59
Аноним, Вы писали:Ребята, налоговой и ПФР просто нужны деньги, ну ооочень! Все данные на работник...
Как бухгалтеры убеждают сотрудников сообщать об изменении персональных данных
Клерк
dana 05:52
Не верю (с) Уж извините. Куча фирм, в разных городах, огромные обороты, и ни одного поставщика-ра...
Когда бухгалтеры готовы скакать с бубнами
Аноним
05:44
Имея удостоверение по охране труда, генеральный директор имеет обязанность отвечать перед прокуро...
От выдачи мыла до профстандарта: что надо знать об охране труда и штрафах до 150 тыс за сотрудника
Аноним
04:20
Над.К, Вы писали:Пример чтобы взыскать пени в сумме 24 копейки мне дважды присылали заказные пись...
ИФНС шлет бумажные письма
Аноним
04:17
Над.К, Вы писали:Пример чтобы взыскать пени в сумме 24 копейки мне дважды присылали заказные пись...
ИФНС шлет бумажные письма
Аноним
00:51
Ужасный обзор. Кандидаты наук вот так и пишут, а потом идут работать в налоговую и дают разхяснег...
Самое важное по последним 70 письмам Минфина: НДС, налог на прибыль, НДФЛ и взносы
Аноним
00:38
Я не знаю, как выживают другие ИП, но я вкалываю постоянно, хотела на себя работать, хотела свобо...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Аноним
00:05
«Просим граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников, которые за дополните...
Перерасчет пенсии по курсу советского рубля и золота – это выдумка мошенников
Аноним
вчера, 23:40
Блудный сын, Вы писали:Нам пришлось закрываться, потому что не потянули таких ставок  Ну есл...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Аноним
вчера, 22:54
Над.К, Вы писали:Аноним, почему пустую? Расчет не будет пустым, там же будут данные в некото...
Нулевой расчет по страховым взносам в ИФНС: нужно ли сдавать в 2017 году
Аноним
вчера, 22:41
Хитрованы
Выиграл в лотерею – заплати налог
<b>Модератор</b>
Над.К вчера, 22:37
Аноним, почему пустую? Расчет не будет пустым, там же будут данные в некоторых раздела. Где ...
Нулевой расчет по страховым взносам в ИФНС: нужно ли сдавать в 2017 году
<b>Модератор</b>
Над.К вчера, 22:35
Пример чтобы взыскать пени в сумме 24 копейки мне дважды присылали заказные письма по 41 рублю. &...
ИФНС шлет бумажные письма
Аноним
вчера, 22:08
Да, почитала статьи. Нужно ЕРСВ, как и 6-НДФЛ, сдавать до конца года, раз уж в этом году зарегали...
Нулевой расчет по страховым взносам в ИФНС: нужно ли сдавать в 2017 году