Электронные часы обложили «налогом на болванки»

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Правительство внесло изменения в свой постановление «О вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях». В список оборудования и материальных носителей, облагаемых так называемым «налогом на болванки» внесены часы с оптико-электронной индикацией и часы прочие.

При этом из перечня исключили цифровые и записывающие камеры. Основные же изменения в перечне связаны с введением ОКПД2.

О планах Минкульта обложить сбором «умные часы» начали говорить год назад, когда появился проект постановления Правительства. Против проекта выступало Минэкономразвития, которое считало, что подобное оборудование не применяется для копирования фонограмм и аудио-визуальных произведений и создает только дополнительные барьеры для импортеров. Однако эти возражения в расчет не приняли.

Авторский сбор с оборудования, которое может вести запись (компьютеры, камеры, телефоны) составляет 1 процент таможенной стоимости. Сбором «налога на болванки» занимается Российский союз правообладателей, президентом Совета в котором является режиссёр Никита Михалков. В правление союза входит также сын Михалкова — Артём. Поэтоу сбор этот часто называют "налогом Михалкова".