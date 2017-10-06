Сотрудники игнорируют просьбы главбуха

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Читательница нашего форума пожаловалась клеркам на тотальный игнор со стороны рядовых сотрудников фирмы. Главбух регулярно уведомляет их о необходимости правильно заполнять документы и вовремя сдавать их в бухгалтерию. Однако реакция сотрудников – нулевая. Крикну - а в ответ тишина…

Как заставить коллег выполнять указания главбуха? Этот вопрос наша читательница адресовала клеркам.

Коллеги, поделитись, как вы добиваетесь выполнения ваших требований от других сотрудников (не бухгалтеров)? (Правильного заполнения документов, своевременного предоставления в бухгалтерию). Столкнулась с ситуацией тихого игнора и постоянных ошибок. Напоминания, разговоры, письма на электронку (с копией директору) не помогают.

- Эдель

Поделиться своим опытом и дать совет нашей читательнице можно в теме форума «Главбух и другие сотрудники».