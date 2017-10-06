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Сотрудники игнорируют просьбы главбуха

06.10.17 14:15
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Читательница нашего форума пожаловалась клеркам на тотальный игнор со стороны рядовых сотрудников фирмы. Главбух регулярно уведомляет их о необходимости правильно заполнять документы и вовремя сдавать их в бухгалтерию. Однако реакция сотрудников – нулевая. Крикну - а в ответ тишина…

Как заставить коллег выполнять указания главбуха? Этот вопрос наша читательница адресовала клеркам.

Коллеги, поделитись, как вы добиваетесь выполнения ваших требований от других сотрудников (не бухгалтеров)? (Правильного заполнения документов, своевременного предоставления в бухгалтерию). Столкнулась с ситуацией тихого игнора и постоянных ошибок. Напоминания, разговоры, письма на электронку (с копией директору) не помогают.
- Эдель

Поделиться своим опытом и дать совет нашей читательнице можно в теме форума «Главбух и другие сотрудники».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения 116
Аноним
15:14
Вот об этом и речь. Это очень легкие деньги для государства и один сплошной геморрой для работода...
Как бухгалтеры убеждают сотрудников сообщать об изменении персональных данных
Аноним
15:03
А конкретно: &#8470; дела, наименование суда, дата принятия решения???? а то как-то жутковато.......
Что бухгалтеру нужно знать про лицензии на 1С, чтобы не попасть на огромный штраф
Аноним
14:55
Аноним, Вы писали:Ужасный обзор. Кандидаты наук вот так и пишут, а потом идут работать в налогову...
Самое важное по последним 70 письмам Минфина: НДС, налог на прибыль, НДФЛ и взносы
Аноним
14:41
в теории-да!...но автор видимо давно в отпуске...или без работы....поскольку на практике никакой ...
Как увеличить свой отпуск в 2018 году, не нарушая закон
Клерк
Татьяна- Васильевна 14:40
не работает и социальная доплата не положена
Средняя пенсия в этом году составила 13700 руб.
Аноним
14:39
Какая аккуратная подача! Все же понимают, что дело не так обстояло в реальности, да? Если речь ид...
ИФНС раскрыла еще одну налоговую схему
Обслуживающий
ToT 14:35
Аноним, все будет путем, бро ) 
На связи!
Клерк
Старый ворчун 14:32
Татьяна- Васильевна, Вы писали:Как и раньше, в 2017 году в России нет пенсионеров с ежемесячным д...
Средняя пенсия в этом году составила 13700 руб.
Аноним
14:31
Буду ждать рассылок! Спасибо.
На связи!
Клерк
Alexej 2011 14:26
Подала жалобу в ПФР  А подавали только в ПФР по своему району или в отделение по региону тоже?
ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС
Клерк
natalisa51 14:25
заголовок какой то  не понятный. Автор наверно хотел " Когда банкротство не поможет физлицу ...
Когда банкротство не поможет физлицу избавиться от долгов
Клерк
651 14:24
при проведении выездной налоговой проверки, позволило выявить схему уклонения от уплаты налогов у...
ИФНС раскрыла еще одну налоговую схему
Клерк
yante 14:19
  Мне на одно из обращений в Москву, пришел ответ от краевого ОПФР:В соответствии с законода...
В процессе передачи данных из ПФР в ИФНС выявляются мифические долги, на которые начисляются реальные пени
Клерк
Татьяна- Васильевна 14:15
Как и раньше, в 2017 году в России нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного миниму...
Средняя пенсия в этом году составила 13700 руб.
<b>Модератор</b>
бух2007 14:11
Да и сейчас они не больно в подробности углубляются  ага. Не указывают насколько будет разни...
ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию
Клерк
Hokori 14:01
natalisa51, Вы писали:Аноним, Вы писали:ахаха)) это про продукты по карточкам?) или типа "деньги-...
Эльвира Набиуллина о смысле жизни
Аноним
13:48
Полная чушь! Этой схеме лет 18-20 уже с нее все и начиналось. Для кого и чего эта статейка, прост...
ИФНС раскрыла еще одну налоговую схему
Аноним
13:48
Малого бизнеса не обслуживающего госструктуры(их начальников) быть не должно. Быдлограждане должн...
Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ
Клерк
natalisa51 13:47
Аноним, Вы писали:ахаха)) это про продукты по карточкам?) или типа "деньги-зло", и людям они не н...
Эльвира Набиуллина о смысле жизни
Клерк
dana 13:46
Аноним, Вы писали:А сами через сайт налоговой узнать ИНН не пробовали? В принципе, если ИНН челов...
Как бухгалтеры убеждают сотрудников сообщать об изменении персональных данных
Аноним
13:43
Ну и к чему Старый ворчун сюда спортивный сайт «подтянул» Лишь бы тему потянуть? ОИ- ...
ПФР не спешит индексировать пенсию после увольнения пенсионера
Клерк
MissCherie 13:42
Да и сейчас они не больно в подробности углубляютсяЧто в дальнейшем приведёт к расчету размера ст...
ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию
Аноним
13:34
ну насчёт кружков для детей - это зря. Работала в бюджетных спортивных школах: и шахматы, и шашки...
Работающим пенсионерам хотят полностью отменить пенсии
Клерк
Старый ворчун 13:25
Очень древний анекдот  (армянское радио):- Будут ли при коммунизме деньги?- Югославские реви...
Эльвира Набиуллина о смысле жизни
Аноним
13:23
Бардак полный . Пришло требование из налоговой  как неуплата за весь 4 квартал 2016 г. &nbsp...
В процессе передачи данных из ПФР в ИФНС выявляются мифические долги, на которые начисляются реальные пени
Аноним
13:13
ахаха)) это про продукты по карточкам?) или типа "деньги-зло", и людям они не нужны, совсем, ибо ...
Эльвира Набиуллина о смысле жизни
Аноним
13:08
А сами через сайт налоговой узнать ИНН не пробовали? В принципе, если ИНН человеку присвоен, то и...
Как бухгалтеры убеждают сотрудников сообщать об изменении персональных данных
Аноним
13:06
Аноним, Вы писали:Пусть Нае...ллина первой подаст пример и откажется от денег. Думаю, что ре...
А так ли уж необходимы деньги?
Аноним
13:06
начинается с малого, т.е с 1 млн, а там дойдут до всех, только во что это обернётся?
Работающим пенсионерам хотят полностью отменить пенсии
Клерк
natalisa51 13:05
 Чего их переосмысливать, их убирать нужно...Все к этому и идёт. Бумажный эквивалент денег с...
Эльвира Набиуллина о смысле жизни
Аноним
12:58
msneg, Вы писали:Аноним, Вы писали:Осталось еще и в банки сдавать отчетность. Ну придумали бы они...
Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ
Аноним
12:52
По сути, государство стало действовать хуже рэкетиров 90-х. Те облагали данью, но к ним можно был...
Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ
Клерк
Старый ворчун 12:52
Депутат государственной думы Николай Валуев считает, что проведение в России зимней Олимпиады-201...
ПФР не спешит индексировать пенсию после увольнения пенсионера
Клерк
Старый ворчун 12:44
Аноним, Вы писали:Я предлагаю работающим пенсионерам подать в суд на правительство за незаконное ...
ПФР не спешит индексировать пенсию после увольнения пенсионера
Консультант по ИТ
lubezniy 12:38
Аноним, Вы писали:у Тензора есть свои бух фирмы, к которым таких требований не предъявляют. ...
СБИС+ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков
Аноним
12:31
Я предлагаю работающим пенсионерам подать в суд на правительство за незаконное изъятие индексации...
ПФР не спешит индексировать пенсию после увольнения пенсионера