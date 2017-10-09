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Налоговики призывают сельхозкомпании к добросовестности

09.10.17 17:37
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Налоговики убеждают налогоплательщиков избегать схем незаконной налоговой оптимизации и перейти на рекомендуемые ФНС России формы договорных отношений.

Речь идет о сельскохозяйственных компаниях.

Напомним, в мае текущего года крупнейшими экспортерами зерновых культур и растительных масел подписана Хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. Экспортные компании изъявили желание отказаться от фирм-однодневок и перейти на прямые закупки у сельскохозяйственных производителей, применяющих ЕСХН без НДС.

Компании, подписавшие Хартию, принимают для себя следующие правила ведения бизнеса:
- не получают конкурентное преимущество за счет неуплаты налоговых платежей или участия в схемах организации незаконного возмещения НДС, а также препятствуют вовлечению себя в такие схемы;
- стремятся приобретать сельскохозяйственную продукцию непосредственно у сельхозпроизводителей, переработчиков, либо фирм-комиссионеров, а также у других добросовестных участников рынка;
- приобретая сельскохозяйственную продукцию у поставщиков, не являющихся производителями сельхозпродукции, участники Хартии обязуются проявлять должную осмотрительность и добросовестность при выборе контрагента и стремятся приобретать сельскохозяйственную продукцию у фирм-посредников по договорам комиссии по поручению или от лица сельхозпроизводителя;
- проявляют должную осмотрительность при выборе грузоперевозчика, в том числе, заключают договоры непосредственно с компаниями перевозчиками или фирмами-посредниками, которые действуют по договору комиссии непосредственно по поручению или от лица перевозчика;
- прилагают усилия, направленные на расширение списка участников, подписавших данную Хартию.

Налоговики призывают сельхозпроизводителей присоединиться к Хартии, цель которой - не прибегая к репрессивным, контрольным методам и масштабным законодательным изменениям, перестроить и «обелить» зерновой рынок, так как существующая система закупок сельскохозяйственного сырья через фирмы-«однодневки» несостоятельна и приводит к бюджетным потерям.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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ToT
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Аноним
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Аноним
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yng
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