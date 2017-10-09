Понятие «должная осмотрительность» планируют уточнить

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Ярославские депутаты с подачи регионального бизнес-омбудсмена ратуют за поправки в НК в части закрепления четких границ понятия «должная осмотрительность», а также исчерпывающего перечня действий налогоплательщика в проверке контрагентов.

В июне 2017 суд признал недействительными решение ИФНС, которое предполагало привлечение предпринимателя к ответственности за совершение налогового правонарушения.

По мнению предпринимателя, налоговая неправомерно не приняла у него налоговые вычеты по НДС при приобретении товаров, работ и услуг у поставщиков на общую сумму порядка 140 тысяч рублей. Налоговая инспекция, в свою очередь, посчитала, что бизнесмен не проявил должную осмотрительность с целью получения налоговой выгоды. В своем решении Арбитражный суд Ярославской области указал на недопустимость перекладывания налоговых обязательств контрагентов на добросовестного налогоплательщика лишь потому, что с него в силу его финансовой устойчивости и прозрачности возможно взыскать не уплаченные контрагентом налоги.

Понятие «должная осмотрительность» при проведении налоговых проверок звучит довольно давно, отметили в пресс-службе бизнес-защитника. Несмотря на то, что ни в Налоговом кодексе РФ, ни в других нормативных правовых актах это понятие не закреплено, на него делается ссылка в документах по итогам налоговых проверок и при судебных разбирательствах. Не существует и единой позиции в судебной практике.

Неосмотрительность при выборе контрагентов ведет к отказу в вычетах НДС и снятию расходов. Ситуация осложняется еще и тем, что у налогоплательщиков отсутствуют полномочия по контролю за своими контрагентами.

«Мы считаем, что проявление осмотрительности должно быть ограничено разумными пределами. Но налоговики стараются переложить на плечи налогоплательщиков как можно больше обязанностей, в том числе, и обязанность по контролю за уплатой контрагентами налогов. При этом они заявляют, что бюджет не должен отвечать за неразборчивость плательщиков в выборе своих контрагентов, а к самим налогоплательщикам применяются санкции. Размытая формулировка «должная осмотрительность» создает возможность для налоговых органов злоупотреблять данным понятием и говорит о высоком уровне возникновения коррупционных рисков. И если раньше судебные решения зачастую были в пользу налоговых органов, то в последнее время стала формироваться судебная практика в пользу предпринимателей», - прокомментировали в аппарате бизнес-омбудсмена региона.

В службе бизнес-защитника считают, что пересмотра требует практика, обобщенная в постановлении Пленума ВАС № 53 от 2006 года, и анализ правоприменения Приказа ФНС России от 30 мая 2007 года, которым утверждена концепция системы планирования выездных налоговых проверок.