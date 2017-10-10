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Коэффициент-дефляторы на следующий год уже посчитаны

10.10.17 00:45
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Минэкономразвития опубликовал проект приказа, устанавливающего коэффициенты-дефляторы на 2018 год.

Коэффициенты будут следующими:

  • для НДФЛ (применяется для расчета налога иностранных граждан, получающих патент на работу) - 1,686;
  • для УСН (хотя действие коэффициента-дефлятора приостановлено до 2020 года) - 1,481;
  • для ЕНВД (три предыдущих года не повышался) - 1,868;
  • для ПСН - 1,481;
  • для налога на имущество физических лиц (применяется при расчете налога от инвентаризационной стоимости) - 1,481;
  • для торгового сбора (применяется только к розничным рынкам) - 1,285.

 

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