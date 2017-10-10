Коэффициент-дефляторы на следующий год уже посчитаны
10.10.17 00:45
0
Минэкономразвития опубликовал проект приказа, устанавливающего коэффициенты-дефляторы на 2018 год.
Коэффициенты будут следующими:
- для НДФЛ (применяется для расчета налога иностранных граждан, получающих патент на работу) - 1,686;
- для УСН (хотя действие коэффициента-дефлятора приостановлено до 2020 года) - 1,481;
- для ЕНВД (три предыдущих года не повышался) - 1,868;
- для ПСН - 1,481;
- для налога на имущество физических лиц (применяется при расчете налога от инвентаризационной стоимости) - 1,481;
- для торгового сбора (применяется только к розничным рынкам) - 1,285.