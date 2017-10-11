Продажа имущества физлицом-нерезидентом облагается НДФЛ по ставке 30%

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Если физлицо-нерезидент продаст недвижимость в России, придется заплатить НДФЛ по ставке 30%. Такой вывод содержится в письме ФНС № ГД-3-11/6410@ от 27.09.2017.

Из положений статьи 210 и пункта 17.1 статьи 217 НК следует, что в отношении доходов, полученных от продажи жилого дома физлицом, не являющимся налоговым резидентом РФ, налоговая база определяется без применения налоговых вычетов, а также без учета срока владения проданным имуществом. При этом указанный доход на основании пункта 3 статьи 224 НК облагается НДФЛ по ставке 30%.



Таким образом, если физлицо, не являющееся в 2017 году налоговым резидентом РФ (то есть находящееся в 2017 году на территории РФ менее 183 дней) планирует продать в 2017 году жилой дом, находящийся в РФ, то полученный им доход от продажи указанного жилого дома будет подлежать обложению НДФЛ по ставке 30%.

При этом, сдавая 3-НДФЛ, физлицо не обязано предоставлять документы, подтверждающие нахождение его в иностранном государстве.