Когда налоговики могут требовать документы у федеральных органов власти

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ФНС в своем письме № ЕД-4-15/19869@ от 03.10.2017 разъяснила, в каком случае налоговики могут направлять запросы о предоставлении документов в адрес центральных аппаратов министерств, служб, агентств и иных федеральных органов государственной власти.

В соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика, эти документы.

Кроме того, согласно пункту 2 статьи 93.1 НК вне рамок проверки также можно запросить документы у участников конкретной сделки.

Таким образом, требование о представлении документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 НК может быть выставлено налоговым органом в адрес центральных аппаратов министерств, служб, агентств и иных федеральных органов государственной власти только в том случае, если центральные аппараты министерства, службы, агентства и иные федеральные органы государственной власти являются непосредственной стороной сделки и данная сделка, в отношении которой истребуются документы, относится к их финансово-хозяйственной деятельности.