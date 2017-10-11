Как проверить актуальность персональных данных сотрудников: совет от налоговиков

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Исходя из положений п. 7 ст. 431 НК расчет по страховым взносам считается непредставленным, если:

совокупная сумма взносов на пенсионное страхование, исчисленных с выплат в рамках предельной величины базы, за каждый из последних трех месяцев отчетного (расчетного) периода в целом по организации не совпадает с начисленной суммой взносов по каждому работнику;

указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных физлиц.

В этом случае плательщику не позднее дня, следующего за днем получения расчета в электронной форме (10 дней, следующих за днем получения расчета на бумажном носителе), направляется соответствующее уведомление.

В пятидневный срок с даты направления в электронной форме уведомления (десятидневный срок с даты направления такого уведомления на бумажном носителе) плательщик страховых взносов обязан представить расчет, в котором устранено указанное несоответствие. В таком случае датой представления указанного расчета считается дата представления расчета, признанного первоначально не представленным.

Налоговые органы Новгородской области рекомендуют до представления расчета за 3 квартал 2017 года провести сверку актуальности персональных данных сотрудников.

Для этого на официальном сайте ФНС России в сервисах «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» необходимо воспользоваться программой для проверки персональных данных.

В разделе «Сервисы» выбрать вкладку «Проверить данные ФЛ для заполнения расчета по страховым взносам». Направить запрос можно двумя способами: вручную или отправить сведения в формате xml.

Для направления запроса по первому способу необходимо заполнить СНИЛС, ФИО сотрудника и дату рождения. В случае заполнения вкладки ИНН, паспортные данные могут не вноситься. Заявка в данном случае направляется не более чем на 200 человек. Если сотрудников больше, формируется дополнительный запрос.

В случае применения второго метода, сведения выгружаются из бухгалтерской программы. Число сотрудников в таком файле не ограничено.

Сведения об отправке и состоянии запроса отражаются в разделе «Информация о прохождении документов, направленных в налоговый орган». Обработка запроса осуществляется в течение нескольких часов. В случае выявления недостоверных сведений, необходимо письменно обратиться в налоговый орган для устранения несоответствий.