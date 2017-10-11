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Как выплатить пособие беременным за постановку на учет в ранние сроки

11.10.17 14:45
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Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель) назначается и выплачивается по месту назначения и выплаты пособия по беременности и родам.

Основанием для получения пособия является справка, подтверждающая постановку на учет в ранние сроки беременности.

Справка должна быть оформлена на бланке медицинской организации (при наличии) или с проставлением штампа медицинской организации. Справка подписывается врачом (фельдшером, акушеркой), заверяется личной печатью врача и печатью медицинской организации, в оттиске которой должно быть идентифицировано полное наименование медицинской организации, соответствующее наименованию, указанному в уставе медицинской организации.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, назначается и выплачивается одновременно с пособием по беременности и родам, если справка о постановке на учет в ранние сроки беременности представляется одновременно с документами, необходимыми для назначения пособия по беременности и родам.

Если же справка о постановке на учет в ранние сроки беременности будет представлена позже, то соответствующее пособие будет назначено и выплачено не позднее 10 дней со дня регистрации справки, уточнили в отделении ФСС по Тверской области.

Срок обращения за пособием - 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

Напомним, с 01.02.2017 размер такого пособия составляет 613 руб. 14 коп.

 

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