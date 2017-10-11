Работодателей будут проверять на соблюдение законов СССР

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В закон о защите прав юрлиц и ИП при осуществлении госконтроля внесут изменения.

Дело в том, что с 1 июля 2017 стало невозможно проводить проверки требований, установленных в нормативных правовых актах органов исполнительной власти СССР и РСФСР.

Однако невозможность проверки трудинспекторами некоторых требований может повлечь нарушение прав работников и лишает возможности принять меры по их устранению, уверены в Минтруде.

Это касается трех групп вопросов:

применения единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;

применения списков работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правил исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение;

установления районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока, а также в других местностях с особыми климатическими или экологическими условиями, в том числе в высокогорных районах, пустынных и безводных местностях, иных гарантий и компенсаций за работу в указанных районах и местностях.

Поскольку данные вопросы затрагивают значительное количество работников, был подготовлен законопроект, который позволит продолжать проведение проверок по указанным трем группам вопросов, содержащихся в актах СССР и РСФСР до 1 июля 2022 года.

Соответствующий законопроект принят сегодня Госдумой в третьем чтении.