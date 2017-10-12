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Купили квартиру до 2014 года? Новые правила получения имущественного вычета не для вас

12.10.17 13:47
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Минфин продолжает придерживаться своей точки зрения по вопросу предоставления имущественного вычета по правоотношениям, возникшим до 1 января 2014 года.

Граждане считают несправедливым тот факт, что получив вычет по одной квартире, они не могут его дополучить по другой из-за того, что первая была куплена до 2014 года.

Однако Минфин считает такую ситуацию нормальной.

Федеральным законом от 23 июля 2013 года N 212-ФЗ, вступившим в силу 1 января 2014 года, внесены существенные изменения в статью 220 НК, касающиеся, в частности, возможности получения имущественного налогового вычета до полного использования его предельного размера без ограничения количества установленных объектов недвижимого имущества, расходы по приобретению или строительству которых могут учитываться в составе имущественного налогового вычета по НДФЛ.

При этом нормы указанного Федерального закона применяются к налогоплательщикам, которые впервые обращаются в налоговые органы за предоставлением имущественного налогового вычета и в отношении объектов недвижимого имущества, приобретенных после 1 января 2014 года.

В Определении Конституционного Суда РФ от 24 ноября 2016 года N 2516-О указано, что пункт 2 статьи 2 Федерального закона N 212-ФЗ, определяя порядок вступления в силу новой редакции статьи 220 НК, предусматривающей расширение прав налогоплательщиков в связи с получением ими имущественного налогового вычета, установил круг отношений, к которым она будет применяться с учетом даты вступления в силу указанного Федерального закона.

Принципы всеобщности и равенства налогообложения при предоставлении налогоплательщикам указанного вычета не нарушаются, заявляет Минфин в письме № 03-04-05/62640 от 27.09.2017.
 

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