Печать в трудовой книжке: заверяем записи правильно

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Некоторые работодатели не обязаны иметь печать в силу закона (Федеральный закон от 06.04.2015 № 82-ФЗ). Легитимно ли отсутствие печатей в трудовых книжках работников, и как в таком случае заверять внесенные в них записи?

Можно не ставить печать в трудовой книжке?

Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника является трудовая книжка установленного образца (ст. 66 ТК РФ). Работодатель (за исключением работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого сотрудника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для него основной.

На титульном листе формы трудовой книжки (утв. пост. Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 (далее — Постановление)) предусмотрено место для печати. В соответствии с пунктом 35 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей (утв. пост. Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 (далее — Постановление)) (далее — Правила) при увольнении работника (прекращении трудового договора) все записи, внесенные в его трудовую книжку за время работы у данного работодателя, заверяются подписью работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых книжек, печатью работодателя и подписью самого работника.

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ» (Федеральный закон от 06.04.2015 № 82-ФЗ) обязательность применения круглой печати юридическими лицами отменена. Исключением являются случаи, когда такая обязанность предусмотрена федеральным законом. Сведения о наличии печати должны содержаться в уставе организации.

В связи с масштабным внедрением в делопроизводство электронной подписи, а также учитывая, что наличие печати на документе не всегда может говорить о ее достоверности, было принято решение о необязательности печати в организациях при оформлении различных документов.

В связи с этим возникли вопросы: возможно ли отсутствие печатей в трудовых книжках работников, и как должны заверяться внесенные в них записи.

В соответствии с пунктом 4 Постановления давать разъяснения по вопросам применения Правил уполномочено Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. На этом основании ведомство выпустило «Разъяснение по некоторым вопросам применения Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. № 225 “О трудовых книжках”» (утв. приказом Минтруда России от 31.10.2016 № 589н (далее — Разъяснение)).

Согласно указанному Разъяснению проставление печати на первой странице трудовой книжки, вкладыше в трудовую книжку, а также в некоторых других случаях (абз. 1 п. 35, абз. 4 п. 41 Правил) осуществляется при наличии печати. Если в организации отсутствует печать, записи, внесенные в трудовую книжку работника за время работы в данной организации, заверяют подписью работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых книжек.

Правила заполнения трудовой книжки на примерах

Далее на примерах приведем основные правила заполнения трудовой книжки.

Трудовую книжку оформляют на каждого работника, который проработал в организации больше пяти дней. При приеме на работу граждан, у которых ее пока нет, нужно заводить новую трудовую книжку. Трудовая книжка состоит из трех частей:

титульный лист;

сведения о работе;

сведения о награждении.

На титульном листе нужно указать следующие сведения о работнике:

фамилию, имя, отчество;

дату рождения (число, месяц, год);

образование, профессию, специальность.

Эти записи делают на основании паспорта или другого документа, удостоверяющего личность (например, военного билета), а также документов об образовании или других документов, которые подтверждают наличие специальных знаний (например, аттестата).

В нижней части титульного листа ставят дату заполнения трудовой книжки. Правильность внесенных сведений заверяют своими подписями сам работник и лицо, ответственное за выдачу трудовых книжек. После этого нужно поставить печать (при ее наличии) организации. Если печать в организации отсутствует, внесенные сведения заверяют подписью работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых книжек.

Раздел «Сведения о работе» состоит из нескольких граф:

графа 1 «Номер записи»;

графа 2 «Дата (число, месяц, год)»;

графа 3 «Сведения о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении»;

графа 4 «Наименование, дата и номер документа, на основании которого внесена запись».

При оформлении приема на работу в графе 3 в виде заголовка пишут полное наименование организации. Кроме того, в эту графу можно внести ее сокращенное название. Строчкой ниже в графе 1 ставится порядковый номер записи. В графе 2 указывают дату приема на работу. Запись о должности, специальности, профессии с указанием квалификации вносят в графу 3. В этой же графе нужно будет указывать сведения о переводе на другую постоянную работу или об увольнении работника. Все эти записи вносят в трудовую книжку на основании приказа руководителя. Дату и номер этого приказа проставляют в графе 4. Все записи в трудовой книжке нужно делать без сокращений.

Пример 1

В ОАО «Заря» 06.02.2017 принята на должность бухгалтера А.А. Иванова. Запись в трудовой книжке приведена ниже.

Если сотрудник увольняется, то запись об этом нужно сделать непосредственно в день увольнения. В остальных случаях отразить сведения в трудовой книжке надо в течение недели с момента составления приказа.

Необходимо отметить, что сведения о работе по совместительству вносят в трудовую книжку только по желанию работника.

Запись об увольнении сопровождают ссылкой на статью и пункт Трудового кодекса Российской Федерации, по которым увольняется работник. Ее заверяют печатью организации (при ее наличии) и подписью работника, который отвечает за ведение трудовых книжек.

Если печать в организации отсутствует, внесенные сведения заверяют подписью работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых книжек.

Кроме этого, должен поставить свою подпись и сам работник. Тем самым он подтверждает, что ознакомился и согласен со всеми записями, которые сделаны в его трудовой книжке за время работы на фирме.

Пример 2

Из ОАО «Заря» 20.01.2017 по собственному желанию уволилась И.И. Сидорова. Запись об увольнении будет выглядеть так, как показано ниже.

Журнал «Актуальная бухгалтерия»