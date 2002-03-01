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Фото Бориса Мальцева, Клерк.Ру

Судебная практика по уклонению от уплаты налогов с организации

20.02.17 14:56
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Формирование фиктивного документооборота, изготовление подложных документов, использование подставных лиц для создания схем по уклонению от уплаты налогов в бюджет может быть чревато не только налоговыми проверками и общением с сотрудниками налоговой службы, но и вполне реальными уголовными наказаниями в рамках статьи 199 УК РФ. В сегодняшнем обзоре представлена подборка судебной практики по уголовным делам, связанным с применением статьи 199 УК РФ, где организаторы подобных схем были признаны виновными и осуждены к различным видам наказаний. Чтобы избежать подобных ошибок – читайте об обстоятельствах дел в материале ниже.

 1. Аннаматов А.М. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Фактическим руководителем ООО «Фундамент» Аннаматовым А.М., а затем – директором ООО «Фундамент» была умышленно использована схема заключения фиктивных сделок, создания фиктивного документооборота, денежных расчетов с подставными ООО «ЭлитСтрой» и ООО СК «ГарантСтройИнвест» с целью получения необоснованной налоговой выгоды для ООО «Фундамент» за счет неправомерного завышения суммы расходов по сделкам с указанными подставными организациями, уменьшения размеров прибыли и уклонения от уплаты налога на прибыль с ООО «Фундамент».

В состав расходов ООО «Фундамент» включались работы, отраженные в учете ООО «Фундамент» как выполненные подрядными организациями ООО «ЭлитСтрой» и ООО СК «ГарантСтройИнвест», 

Аннаматов А.М. достоверно зная о том, что по сделкам с подставными ООО «Элитстрой» и ООО СК «ГарантСтройИнвест» услуги подряда не оказывались и указанные выше работы фактически были выполнены работниками ООО «Фундамент», а также неустановленными физическими лицами, в целях уклонения от уплаты налога на прибыль умышленно использовал заведомо подложные документы по финансово-хозяйственным операциям с вышеуказанными подставными организациями - акты приемки выполненных работ в качестве подтверждающих документов для получения необоснованной налоговой выгоды по налогу на прибыль для ООО «Фундамент». 

Так, одним из эпизодов преступления является то, что Аннаматов А.М. дал указания бухгалтеру, не осведомленному о преступных намерениях руководителя, внести заведомо ложные сведения в декларацию по налогу на прибыль. Бухгалтер внесла в строку «2 030» налоговой декларации по налогу на прибыль, заведомо ложные сведения о расходах, уменьшающих сумму доходов от реализации в размере 97 388 269 рублей, указав в них расходы с учетом стоимости работ, выполненных по указанным актам о приемке выполненных работ подставными организациями на сумму 96 684 907 рублей, а должна была указать 57 526 000 рублей, что привело к занижению суммы исчисления налога на прибыль, и умышленному уклонению от уплаты налога на прибыль за 2011 год в сумме 7 831 781 рублей. 

Подсудимый Аннаматов А.М. вину в содеянном признал полностью, согласился с предъявленным обвинением в полном объеме и поддержал ранее заявленное им ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства. 

Аннаматов А.М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно (Приговор Заельцовского районного суда г. Новосибирска № 1-386/2015 от 15 октября 2015 г. по делу № 1-386/2015).

 2. Салявин В.М. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Салявин В.М. совершил уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере. 

Салявиным В.М. для организации финансовой деятельности Общества было зарегистрировано два юридических лица. Участниками и директорами данных обществ были лица, согласившиеся за денежное вознаграждение предоставить свой паспорт и подписать соответствующие документы. 

Салявин В.М. с расчетного счета Общества, руководителем которого он являлся, перечислял денежные средства на счета созданных обществ - якобы на оплату приобретенных товаров на основании фиктивных договоров купли-продажи. Однако товары фактически не поступали. 

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на уклонение от уплаты налогов организацией в особо крупном размере, Салявин В.М., достоверно зная об истинных доходах и расходах, произведенных организацией, а также о фиктивности финансово-хозяйственных отношений с зарегистрированными обществами, внес в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения о налоговых вычетах, которые предоставил в ИФНС, что привело к завышению налоговых вычетов по НДС и к уклонению от уплаты НДС организацией. 

Салявин В.М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 с. 199 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. На основании ст. 73 УК РФ суд постановил назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года (Приговор Октябрьского суда г. Новосибирска по делу № 1- 12-2013 от 28.01.2013 г.

Аналогичные обстоятельства имели место в деле № 1-512/2015: Слободян Е.Э.использовал фиктивные сделки и документооборот с целью получения необоснованной налоговой выгоды за счет неправомерного завышения налоговых вычетов по НДС по сделкам с подставными организациями. Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 199 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком один год условно без лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью (Приговор Октябрьского районного суда г. Новосибирска по делу).

 3. Ганбаев Г.А. о. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Ганбаев Г.А.о., являлся директором и единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью. 

В период деятельности с 01.01.2008 по 31.12.2010 директором Ганбаевым Г.А.о., была умышленно использована схема заключения фиктивных сделок, создания фиктивного документооборота, денежных расчетов с подставными лицами с целью получения необоснованной налоговой выгоды для Общества за счет неправомерного завышения налоговых вычетов по НДС по сделкам с указанными подставными организациями и уклонения от уплаты НДС с Общества. 

Между Обществом в лице директора Ганбаева Г.А.о. и подставными обществами в лице номинальных директоров были заключены фиктивные договоры субподряда. 

По указанию руководителя Общества Ганбаева Г.А.о. главным бухгалтером, не осведомленной о преступном умысле Ганбаева Г.А.о., в налоговые декларации были включены заведомо ложные сведения о сумме налогов, подлежащих уплате в бюджет. 

Таким образом, в период с 01.01.2008 по 31.12.2010 Ганбаев Г.А.о. являясь руководителем Общества, реализуя преступный умысел на уклонение от уплаты налогов – налога на добавленную стоимость, в особо крупном размере, зная о фиктивности финансово-хозяйственных отношений с контрагентами и подложности счетов-фактур, выставленных от имени данных организаций в адрес Общества по несуществующим поставкам товара и оказанию услуг, в нарушение умышленно внес заведомо ложные сведения в декларацию по НДС за 1 квартал 2008 года, занизив сумму подлежащего уплате в бюджет НДС на 498 067 руб. 

Ганбаев признал вину, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. 

Назначено наказание в виде штрафа в размере 330 000 рублей (Приговор Ленинского районного суда г. Новосибирска от 24.01.2014 г. по делу № 1-65/2014).

 4. Ходзинский В.В. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Ходзинский В.В., являясь руководителем ООО «Транс-Сервис», совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности. 

Фактическим руководителем ООО «Транс-Сервис» Ходзинским В.В. была умышленно использована схема заключения фиктивных сделок, создания фиктивного документооборота, денежных расчетов с подставными юридическими лицами с целью получения необоснованной налоговой выгоды за счет неправомерного завышения налоговых вычетов по НДС по сделкам с указанными подставными организациями и уклонения от уплаты НДС с ООО «Транс-Сервис». 

Руководитель ООО «Транс-Сервис» Ходзинский В.В., реализуя преступный умысел на уклонение от уплаты налогов, в т.ч. НДС, в особо крупном размере с ООО «Транс-Сервис», достоверно зная о фиктивности финансово-хозяйственных отношений организациями и счетов-фактур, выставленных от имени этих организаций в адрес ООО «Транс-Сервис» по несуществующим оказанным транспортным услугам, в нарушение ст.57 Конституции РФ, п.1 ст.23, п.1, п.2, п.8 ст. 171, п.1, п.6 ст. 172 Налогового Кодекса РФ, п. 1 ст. 6 Закона РФ «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ, умышленно давал указания неосведомленной о его преступных намерениях главному бухгалтеру внести заведомо ложные сведения в декларации по НДС, после чего последняя вносила в налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2010 года, представленной в ИФНС России, заведомо ложные сведения о сумме налоговых вычетов по НДС. 

Ходзинский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (Приговор Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 11.04.2016 г. по делу № 1-12/2016).

 5. Ртищев В.М. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Ртищев В.М., являясь учредителем и директором АНО «Региональный центр промышленной безопасности, согласно Уставу – единоличным руководителем организации – налогоплательщика, умышленно совершил уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль с организации. 

АНО «Региональный центр промышленной безопасности», в лице директора Ртищева В.М., находясь на общем режиме налогообложения и признанным в соответствии со ст.ст. 143, 246 НК РФ, налогоплательщиком налога на добавленную стоимость и налога на прибыль выполняло собственными силами работы по проведению экспертиз промышленной безопасности технических устройств, проектной документации, зданий и сооружений. 

При этом Ртищев В.М. использовал уставные, регистрационные и иные правоустанавливающие документы, сведения о расчетном счете, печати и бланки с реквизитами фиктивных контрагентов, в том числе фиктивные первичные бухгалтерские документы, отражающие несуществующие в действительности финансово-хозяйственные отношения между АНО «Региональный центр промышленной безопасности» и рядом фиктивных организаций, тем самым создавая видимость наличия финансово-хозяйственных взаимоотношений между АНО «Региональный центр промышленной безопасности» и фиктивным контрагентами. 

Ртищев В.М. включил в налоговые декларации организации по налогу на добавленную стоимость за 2011-2013 годы и налога на прибыль за 2011-2013 год заведомо ложные сведения о суммах налогов, подлежащих уплате в бюджет, путем увеличения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость якобы по произведенным затратам при оплате работ, а также заведомо ложные сведения о составе расходов, уменьшающих сумму доходов. 

Данные налоговые декларации были представлены в ФНС. 

Ртищев В.М. согласился с предъявленными к нему обвинениями, просил применить особый порядок принятия судебного решения.

Ртищев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года (Приговор Центрального районного суда г. Кемерово от 04.07.2016 по делу № 1-452/2016).

6. Степанченко А.М. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ.

Степанченко, являясь совместно с двумя другими лицами соучредителем ООО «Стройторг», являлся также директором указанного юридического лица. 

Являясь единоличным руководителем организации, Степанченко умышленно совершил уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость путем включения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере. 

ООО «Стройторг» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность по приобретению товароматериальных ценностей, в том числе строительных материалов, транспортных услуг по их доставке, с целью их дальнейшей реализации. 

Степанченко использовал уставные, регистрационные и иные правоустанавливающие документы, сведения о расчетном счете, а так же печати и бланки с реквизитами фиктивного контрагента ООО «Инвект» в том числе фиктивные первичные бухгалтерские документы, отражающие несущественные в действительности финансово-хозяйственные отношения между ООО «Стройторг» и ООО «Инвект», а именно от имени ООО «Инвект» по приобретению товароматериальных ценностей и транспортных услуг. 

С помощью главного бухгалтера ООО «Стройторг, которая была введена в заблуждение относительно истинных намеренийСтепанченко, не причастной к совершению указанного преступления, которая принимала фиктивные документы к учету и отображала их в бухгалтерском и налоговом учете ООО «Стройторг», Степанченко умышленно включил счета-фактуры от данной организации в книги покупок ООО «Стройторг», а так же включил в налоговые декларации ООО «Стройторг» по налогу на добавленную стоимость за 1,2,3,4 кварталы 2013 года, 1 квартал 2014 года заведомо ложные сведения о суммах налога подлежащих уплате в бюджет. 

Стеанченко дал указание главному бухгалтеру, не причастной к совершению указанного преступления, направить налоговые декларации в ФНС. 

Степанченко свою вину признал полностью, заявил ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого производства. 

Степанченко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 150 000 рублей (Приговор Центрального районного суда г. Кемерово от 14.01.2016 по делу № 1-103/2016).

7. Шуляев А.Н. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ.

Шуляев являлся единственным участником и директором ООО «Юргавторцветмет», которое применяло упрощенную систему налогообложения, объектом налогообложения являлись доходы. 

Шуляев А.Н., являясь директором, осуществляя предпринимательскую деятельность по оптовой торговле отходами и ломом, имея прямой умысел, направленный на уклонение от уплаты единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, в крупном размере, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным, совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 199 УК РФ. 

Так, Шуляев с помощью бухгалтера, введенного в заблуждение относительно его истинных намерений, отразил в налоговых декларациях по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения сведения о доходе организации в размере меньшем, чем подлежало отражению, то есть внес в налоговые декларации за указанный период заведомо ложные сведения. 

Свою вину Шуляев признал полностью, просил постановить приговор без проведения судебного разбирательства. 

Шуляев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ, назначено наказание в виде штрафа с рассрочкой выплаты сроком на 50 месяцев. 

Также с Шуляева в пользу ФНС взыскана сумма ущерба, причиненного им неуплатой налога (Приговор Юргинского городского суда от 13.10.2014 по делу № 1-356/2014).

8. Канапин А.П. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Канапин являлся директором ООО «ТЗИА-Металлист». 

Канапин умышленно занизил налоговую базу, дав указания подчиненным сотрудникам бухгалтерии о внесении заведомо ложных сведений в налоговые декларации организации, организовал и использовал схему заключения фиктивных сделок путем создания фиктивного документооборота, денежных расчетов с организацией – ООО «МеталлТрейдСервис». 

Канапин вину признал полностью, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. 

Канапин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года (Приговор Советского районного суда г. Томска от 07.10.2015 по делу № 1-355/2015).

9. К. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ.

К., являясь директором общества с ограниченной ответственностью, совершил уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в крупном размере. 

Общество собственными силами осуществляло работы, при этом К. использовал уставные, регистрационные и иные правоустанавливающие документы, сведения о расчетном счете, печати и бланки с реквизитами организации – фирмы «однодневки» для отражения несуществующих хозяйственных операций с данной фирмой. Указные действия привели к незаконному увеличению налоговых вычетов, ведущих к уменьшению сумм налога. 

Подсудимый К. вину в совершении преступления признал полностью, ходатайствовал о применении особого порядка принятия судебного решения. 

Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ. Назначено наказание в виде штрафа в размере 130 000 руб. (Приговор Центрального районного суда г. Новокузнецка от 28.01.2014 по делу № 1-117/2014).

Источник: Юридическая фирма "Ветров и партнеры"

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