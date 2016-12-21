Как выбирать контрагентов. Инструкция по внесудебному и судебному обжалованию

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Должная осмотрительность в выборе контрагента при заключении сделки дает возможность отстоять свою правоту в суде, если возникает спор с налоговыми органами. Какие действия целесообразно предпринять и какие документы нужно оформить, чтобы впоследствии доказать свою должную осмотрительность?

Выездная налоговая проверка для представителей налоговых органов — это, с одной стороны, наиболее результативное мероприятие, направленное на восстановление нарушенного фискального интереса государства, в результате проведения которого они с наибольшей вероятностью в состоянии обнаружить «потаенную» недоимку, а с другой — выездные налоговые проверки ввиду масштабности их осуществления отнимают у инспекторов налоговых органов слишком много времени и человеческих ресурсов.

Контроль над деятельностью хозяйствующих субъектов в сумбурном порядке в значительной степени не учитывал бы элементов неожиданности выездной налоговой проверки, а также попирал принципы законности и неотвратимости наказания.

Таким образом, представляется, что вырабатывать устойчивые критерии, по которым выявляются неплательщики налогов и которые и становятся объектами выездных налоговых проверок, необходимо.

Критерии самостоятельной оценки рисков

Основным документом, используемым при планировании выездной налоговой проверки, является приказ ФНС России от 30.05.07 г. № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок».

В данном документе зафиксировано, что в целях создания единой системы планирования выездных налоговых проверок, повышения налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщиков, а также совершенствования организации работы налоговых органов при реализации полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, предоставленных НК РФ, утверждена Концепция системы планирования выездных налоговых проверок (далее — Концепция).

Отметим, что Концепция — это в значительной мере декларативный документ, в котором изложен общий подход представителей налоговых органов к осуществлению налогового контроля в целом и их взгляды на роль выездных налоговых проверок в частности.

В соответствии с п. 12 приложения 2 к приказу № ММ-3-06/333@ ФНС России по результатам контрольной работы с учетом досудебного урегулирования споров с налогоплательщиками и сложившейся арбитражной практики определяет наиболее распространенные способы ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском, направленные на получение необоснованной налоговой выгоды.

Информация о способах ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском размещается на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков».

отсутствие личных контактов руководства (уполномоченных должностных лиц) компании-поставщика и руководства (уполномоченных должностных лиц) компании-покупателя при обсуждении условий поставок, а также при подписании договоров;

и руководства (уполномоченных должностных лиц) при обсуждении условий поставок, а также при подписании договоров; отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента , копий документа, удостоверяющего его личность;

, копий документа, удостоверяющего его личность; отсутствие документального подтверждения полномочий представителя контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;

отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении складских и/или производственных и/или торговых площадей;

отсутствие информации о способе получения сведений о контрагенте (нет рекламы в СМИ, нет рекомендаций партнеров или других лиц, нет сайта контрагента и т. п. ). При этом негативность данного признака усугубляется наличием доступной информации (например, в СМИ, наружная реклама, интернет-сайты и т. д. ) о других участниках рынка (производителях) идентичных (аналогичных) товаров (работ, услуг), в том числе предлагающих свои товары (работы, услуги) по более низким ценам;

). При этом негативность данного признака усугубляется наличием доступной информации (например, в СМИ, наружная реклама, ) о других участниках рынка (производителях) идентичных (аналогичных) товаров (работ, услуг), в том числе предлагающих свои товары (работы, услуги) по более низким ценам; отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ.

При оценке налоговых рисков, которые могут быть связаны с характером взаимоотношений с некоторыми контрагентами, налогоплательщику рекомендуется исследовать следующие признаки:

Наличие подобных признаков свидетельствует о высокой степени риска квалификации подобного контрагента налоговыми органами как проблемного (или «фирмы-однодневки» ), а сделки, совершенные с таким контрагентом, сомнительными.

контрагент, имеющий указанные признаки, выступает в роли посредника;

наличие в договорах условий, отличающихся от существующих правил (обычаев) делового оборота (например, длительные отсрочки платежа, поставка крупных партий товаров без предоплаты или гарантии оплаты, не сопоставимые с последствиями нарушения сторонами договоров штрафными санкциями, расчеты через третьих лиц, расчеты векселями и т. п. );

); отсутствие очевидных свидетельств (например, копий документов, подтверждающих наличие у контрагента производственных мощностей, необходимых лицензий, квалифицированных кадров, имущества и т. п. ) возможности реального выполнения контрагентом условий договора, а также наличие обоснованных сомнений в возможности реального выполнения контрагентом условий договора с учетом времени, необходимого на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание услуг;

) возможности реального выполнения контрагентом условий договора, а также наличие обоснованных сомнений в возможности реального выполнения контрагентом условий договора с учетом времени, необходимого на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание услуг; приобретение через посредников товаров, производство и заготовление которых традиционно производится физическими лицами, не являющимися предпринимателями (сельхозпродукция, вторичное сырье (включая металлолом), продукция промысла и т. п. );

); отсутствие реальных действий плательщика (или его контрагента) по взысканию задолженности. Рост задолженности плательщика (или его контрагента) на фоне продолжения поставки в адрес должника крупных партий товаров или существенных объемов работ (услуг);

выпуск, покупка/продажа контрагентами векселей, ликвидность которых не очевидна или не исследована, а также выдача/получение займов без обеспечения. При этом негативность данного признака усугубляет отсутствие условий о процентах по долговым обязательствам любого вида, а также сроки погашения указанных долговых обязательств больше трех лет;

существенная доля расходов по сделке с «проблемными» контрагентами в общей сумме затрат налогоплательщика; при этом отсутствие экономического обоснования целесообразности такой сделки при одновременном отсутствии положительного экономического эффекта от ее осуществления и т. п.

Дополнительно повышают такие риски одновременное присутствие следующих обстоятельств:

Соответственно, чем больше перечисленных признаков одновременно присутствуют во взаимоотношениях налогоплательщика с контрагентами, тем выше степень его налоговых рисков.

Как снизить риски

исключить сомнительные операции при расчете налоговых обязательств за соответствующий период;

уведомить налоговые органы о мерах, предпринятых ими для снижения данных рисков (уточнении налоговых обязательств), для возможности своевременного учета откорректированных налоговых обязательств данных налогоплательщиков при отборе объектов для проведения выездных налоговых проверок.

Налогоплательщикам, по самостоятельной оценке которых риски по данному пункту критериев высоки и желающим снизить или полностью исключить указанные риски, рекомендуется:

Уведомление производится путем подачи в налоговый орган, по месту нахождения организации (или по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика), уточненных налоговых деклараций по налогам за те периоды, в которых осуществлялась деятельность с высоким налоговым риском.

Для идентификации цели подачи данной уточненной декларации (снижение/исключение рисков по рассматриваемому пункту) налогоплательщикам предлагается одновременно с уточненной декларацией представлять пояснительную записку (см. приложение 5 к приказу № ММ-3-06/333@ ).

В аналогичном порядке налогоплательщик может задекларировать уточненные налоговые обязательства, возникшие в результате принятия мер по снижению налоговых рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности с применением способов, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды, но не представленных на сайте.

Налоговый орган, получивший уточненные налоговые декларации, а также представленную вместе с ними пояснительную записку, проводит камеральную налоговую проверку в соответствии со ст. 88 НК РФ. При проведении камеральных налоговых проверок указанных уточненных деклараций с представленной к ним пояснительной запиской дополнительные документы у налогоплательщика не истребуются.

Факт подачи налогоплательщиком уточненной декларации с целью снижения (исключения) рисков по п. 12 критериев налоговые органы учитывают в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (или корректировки уже утвержденных планов выездных налоговых проверок) в сочетании с другими критериями.

В случае наличия у налогового органа информации о ведении деятельности с признаками нарушений налогового законодательства в отношении налогоплательщика, заявившего о мерах, предпринятых им для снижения рисков по п. 12 критериев, решение о назначении выездной налоговой проверки принимается только после предварительного согласования с ФНС России.

О должной осмотрительности при выборе контрагента

В письме Минфина России от 4.06.12 г. № 03-02-07/1–134 предложено разъяснение по вопросам о проявлении налогоплательщиком должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента и сообщается следующее.

Информация, которую налоговые органы обязаны бесплатно предоставлять налогоплательщикам, необходимая для исполнения их обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, указана в ст. 32 НК РФ.

НК РФ не установлена обязанность налоговых органов предоставлять налогоплательщикам по их запросам информацию об исполнении контрагентами налогоплательщиков обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, или о нарушениях ими законодательства о налогах и сборах.

В соответствии с п. 1 ст. 102 НК РФ любые полученные налоговым органом сведения о налогоплательщике, за исключением сведений, указанных в данном пункте, составляют налоговую тайну.

Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, их должностными лицами и привлекаемыми специалистами, экспертами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

В соответствии с Определением от 1.12.10 г. № ВАС-16124 /10 «Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» ВАС РФ признал правомерными выводы судов на основе ст. 102 НК РФ о том, что сведения об исполнении налогоплательщиками своих обязательств по уплате налогов не являются налоговой тайной, в связи с чем у инспекции отсутствовали правовые основания для отказа в предоставлении заявителю информации о выполнении потенциальными контрагентами своих налоговых обязательств, отметив, что запрашиваемая информация обусловлена необходимостью проявления должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента.

К аналогичным выводам пришли и некоторые другие суды (постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 27.07.10 г. № А27-25441/2009 , от 16.07.10 г. по делу № А27-25724/2009 , ФАС Уральского округа от 1.09.10 г. по делу № Ф09-6957 / 10-СЗ ).

Резюмируя проанализированные документы, можно сказать, что в практической деятельности налогоплательщики запрашивают у налоговых органов информацию о задолженности своих контрагентов перед бюджетами. Таким образом, они минимизируют свои риски и проявляют свою должную осмотрительность. Однако представители налоговых органов без особого желания предоставляют соответствующую информацию, а в большинстве случаев просто отказывают налогоплательщику, мотивируя отказ налоговой тайной.

Анализируя письмо Минфина России от 4.06.12 г. № 03-02-07/1–134 , отметим, что налогоплательщики вправе запросить у налоговых органов информацию о благонадежности их контрагентов, в частности сведения о неисполнении ими своих налоговых обязательств. Однако, по нашему мнению, данному документу не хватает конкретики, что в свою очередь предоставляет налоговым органам возможность трактовать его положения в свою «пользу».

Если бы Минфин России четко регламентировал императивную обязанность налоговых органов предоставлять такие данные, то, наверное, нам удалось бы обеспечить налогоплательщиков абсолютной возможностью проявить свою должную осмотрительность и снизить количество судебных споров по этому поводу.

По данному вопросу определенные разъяснения предоставила в письме ФНС России от 17.10.12 г. № АС-4-2 /17710, в котором акцентировал внимание на том обстоятельстве, что НК РФ не установлена обязанность налоговых органов предоставлять налогоплательщикам по их запросам информацию об исполнении контрагентами налогоплательщиков обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, или о нарушениях ими законодательства о налогах и сборах.

Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов») без наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели) является одним из общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемых налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок.

Информация о способах ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском размещается на официальном сайте ФНС России в сети Интернет (www.nalog.ru).

отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента (его представителя), копий документа, удостоверяющего его личность;

(его представителя), копий документа, удостоверяющего его личность; отсутствие информации о фактическом месте нахождения контрагента, производственных и (или) торговых площадей;

отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ (официальный сайт ФНС России www.nalog.ru);

отсутствие очевидных свидетельств возможности реального выполнения контрагентом условий договора, а также наличие обоснованных сомнений в возможности реального выполнения контрагентом условий договора с учетом времени, необходимого на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание услуг.

Указанным документом налогоплательщику рекомендуется при оценке налоговых рисков, которые могут быть связаны с характером взаимоотношений с некоторыми контрагентами, исследовать среди прочих следующие признаки:

Отмечается, что на сайте ФНС России размещаются сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (так называемые адреса «массовой» регистрации, характерные, как правило, для «фирм-однодневок» ), а также наименования юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.

ФНС России обращает внимание, что непроявление должной осмотрительности в выборе контрагентов в первую очередь влечет риски для финансово-хозяйственной деятельности самой организации.

Такие риски могут выражаться, в частности, в непоставке или несвоевременной поставке товаров, поставке некачественных товаров, неоплаты за отгруженные товары, невозможности предъявления претензий к контрагентам и последующего взыскания с них понесенных потерь и проч.

Учитывая, что предпринимательская деятельность осуществляется хозяйствующими субъектами самостоятельно и на свой риск, налоговые органы не несут ответственности за выбор налогоплательщиком контрагентов и возможное в связи с этим наступление для него неблагоприятных последствий, в том числе налоговых.

ФНС России также сообщила, что даже в случае представления налоговой отчетности контрагентами ее достоверность, а также реальность осуществления ими финансово-хозяйственной деятельности можно подтвердить только после проведения выездной налоговой проверки. В связи с этим сведения налогового органа о представлении вашим контрагентом налоговой декларации, в том числе не «нулевой», не являются подтверждением его благонадежности.

В письме Минфина России от 12.07.16 г. № 03-01-10 /41099 «О подтверждении налогоплательщиком должной осмотрительности при выборе контрагента» указано, что одним из критериев самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемых налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок является отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ. Поэтому если на день заключения договора с контрагентом есть выписка из ЕГРЮЛ в отношении контрагента, то должная осмотрительность и осторожность при выборе контрагента-поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть подтверждена.

Важные разъяснения приведены также в письме ФНС России от 24.07.15 г. № ЕД-4-2 /13005@. В нем налоговая служба разъяснила некоторые вопросы, касающиеся необоснованной налоговой выгоды и должной осмотрительности налогоплательщика.

В документе отмечается, что обязанность по доказательству получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды возложена на налоговые органы. Указанные доказательства базируются на основании фактов, установленных в ходе мероприятий налогового контроля, а также собранных доказательств по данным фактам. Таким образом, каждое обстоятельство получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды носит индивидуальный характер и должно быть подтверждено в ходе налоговой проверки соответствующими доказательствами.

Сообщается, в частности, что факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.

Указано, что налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности, а также ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом.

В заключение хотелось бы также обратить внимание на то, что Федеральным законом от 1.05.16 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в статью 102 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» снят режим налоговой тайны с части сведений, имеющихся в распоряжении налогового органа.

организациях-налогоплательщиках

о среднесписочной численности работников;

об уплаченных суммах налогов и сборов (без учета сумм, уплаченных в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза, а также в качестве налогового агента);

о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Перечень исключений из налоговой тайны, предусмотренный ст. 102 НК РФ, был дополнен некоторыми сведениями об. В связи с этим с 1 июня 2016 г. не являются налоговой тайной следующие сведения (относящиеся к календарному году, предшествующему году размещения указанных сведений в сети Интернет):

Указанные сведения после утверждения необходимых подзаконных актов будут размещены до 1 июля 2017 г. в форме открытых данных на официальном сайте ФНС России.

В настоящее время на сайте ФНС России представлены несколько сервисов, которые можно использовать при выборе контрагента, в частности «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)