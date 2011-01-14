Практика Верховного Суда РФ по налоговым спорам за ноябрь 2016
В обзор включаются решения Судебной коллегии по экономическим спорам, а также отказные определения судей Верховного Суда РФ по налоговым спорам.
Обзор подготовлен налоговым консультантом, кандидатом юридических наук Юзваком М.В.
Общие вопросы
Определение от
С учетом того, что перечисленные в счет уплаты налогов денежные средства, на которые были оформлены платежные поручения в отсутствие налоговых обязанностей и, кроме того, до окончания налогового (отчетного) периода и до наступления срока уплаты налогов, не были зачислены на счета соответствующих бюджетов, суд сделал вывод, об отсутствии правовых оснований для признания обязанности по уплате налогов исполненной. Кроме того, суд признал, что инспекцией доказана совокупность обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности действий налогоплательщика (осведомленность о неудовлетворительном финансовом состоянии банка, формальное движение денежных средств при их отсутствии на корреспондентском счете банка, наличие счетов в иных кредитных организациях).
Определение от
Соответственно, позиция суда первой инстанции нормативно обоснована пунктом 1 статьи 70 НК РФ, с учетом того, что налоговый орган, получив справки
Налоговый контроль
Определение от
Признавая решение налогового органа незаконным, нижестоящие суды пришли к выводу, что предметом повторной налоговой проверки могут быть только сведения, изменение которых повлекло уменьшение ранее заявленного налога, а в настоящем случае основанием для подачи уточненной налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 2011 год (корректировка № 11) стало увеличение обществом суммы налога на прибыль (относительно корректировки № 10).
Кассационный суд отменил судебные акты, указав, что в результате уточнения налоговых обязательств путем подачи 11 уточненных налоговых деклараций произошло уменьшение суммы исчисленного налога на прибыль организаций за 2011 год. При этом корректировка налога в сторону уменьшения произошла после проведения первоначальной выездной налоговой проверки. В спорной ситуации назначение повторной выездной налоговой проверки само по себе не может нарушать права и законные интересы налогоплательщика.
Определение от
Суды отклонили доводы Налогоплательщика об отсутствии у инспекции права контролировать сделку по приобретению недвижимого имущества, совершенную за пределами проверяемого периода в 2006 году, поскольку налоговым органом проверялась обоснованность расходов, заявленных в проверяемом периоде — 2010 году.
Налоговая ответственность
Определение от 29 ноября 2016 г. №
Признавая привлечение банка к ответственности правомерным, суды исходили из наличия в действиях банка состава правонарушения ответственность за которое предусмотрена пунктом 1 статьи 132 НК РФ. При этом судебные инстанции обоснованно отметили, что в целях НК РФ счетами (счетом) признаются как прямо поименованные в Налоговом кодекса счета, так и иные счета, обладающие признаками счета, содержащимися в установленном в статье 11 Налогового кодекса определении понятия «счета (счет)».
Определение от
Признавая необоснованными выводы суда апелляционной инстанции в части снижения размера штрафных санкций, начисленных по статье 123 НК РФ, суд округа не усмотрел смягчающих налоговую ответственность обстоятельств и принял во внимание систематический характер нарушения норм налогового законодательства.
НДС
Определение от
Суды установили, что Налогоплательщик на возмездной основе получал услуги по доставке молока, оплата за которые производилась ГСМ, а также приобрел трактор, оплата которого произведена собственным имуществом. Учитывая положения статей 38, 39, 146, 247 Налогового кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу, что Налогоплательщик осуществил реализацию своего имущества, передав его на возмездной основе, что является основанием для учета таких сумм в качестве объекта налогообложения налогом на добавленную стоимость и налогом на прибыль организаций.
Определение от 25 ноября 2016 г. №
В случае реализации на экспорт товаров, не облагаемых НДС, исключается возможность возмещения из федерального бюджета сумм налога, уплаченных поставщикам этих товаров.
Определение от
Налогоплательщиком (арендодатель) были заключены договоры аренды спортивных залов (тренажерный зал, игровой зал, малый зал, зал здоровья) и нежилых помещений (тренерская, инвентарная) в спортивном комплексе с несколькими хозяйствующими субъектами (арендаторы), по условиям которых налогоплательщик предоставляет арендаторам постоянное время в спортивном зале, производит регулярную уборку и содержит данное помещение в надлежащем
Определение от 08 ноября 2016 г. №
Факт согласования Налогоплательщиком с портом плана отгрузок и графика обработки флота, согласование с портом полученной от клиента номинации на подаваемое судно на возможность его погрузки, изготовление паспорта на отгружаемые нефтепродукты, оформление актов замеров резервуаров, составление планов погрузки судна, не свидетельствует о выполнении комплекса работ по перевалке нефтепродуктов на территории порта. Установив, что Налогоплательщик не выполнял работы в морских и речных портах по перевалке и хранению товаров, перемещаемых через границу Российской Федерации, суд пришел к выводу о несоответствии деятельности Налогоплательщика в рассматриваемый налоговый период требованиям, определенным в подпункте 2.5 пункта 1 статьи 164 НК РФ и отсутствии у заявителя права на применение ставки 0 процентов по НДС.
Налог на прибыль
Определение от
Термин «начисленный налог» в НК РФ не определяется, но исходя из постановления Президиума ВАС РФ от
Определения от
Суды исходили из того, что после отзыва лицензии на осуществление банковских операций Налогоплательщик утратил специальную правоспособность банка и не имел правовых оснований, согласно статье 292 НК РФ, для создания (переноса) резерва на возможные потери по ссудам с отнесением соответствующих сумм на затраты в целях налогообложения.
Определение от 29 ноября 2016 г. №
Отказывая в удовлетворении заявленных в оспариваемой части требований, суды пришли к выводу о том, что задолженность в виде суммы процентов по займу, списанная путем прощения долга, не может рассматриваться в качестве полученного имущества по причине отсутствия факта передачи данных средств налогоплательщику (проценты начислялись налогоплательщиком, а не передавались учредителем) и не связана непосредственно с производством и реализацией продукции, следовательно, указанная сумма процентов подлежит включению в состав внереализационных доходов на основании пункта 18 статьи 250 НК РФ. При этом, признавая правомерным применение инспекцией в отношении спорных доходов при исчислении налога на прибыль ставки 20 процентов, судебные инстанции исходили из того, что сумма процентов по долговым обязательствам была прощена для увеличения чистых активов и не связана с реализацией сельскохозяйственной продукции; согласно договорам займа денежные средства займодавцем предоставлены на пополнение собственных средств заемщика (общества) и для оплаты сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Определение от
Налогоплательщик уменьшил стоимость основных средств, переданных по концессионному соглашению, на размер исчисленной амортизационной премии. Между тем, фактически Налогоплательщик не понес расходов в виде капитальных вложений в отношении имущества, переданного в рамках концессионного соглашения, то есть затрат на его приобретение или создание. Напротив, Налогоплательщик начислял амортизационную премию на первоначальную (рыночную) стоимость объектов концессионного соглашения. Учитывая данные обстоятельства, и то, что согласно учетной политике амортизационная премия напрямую связана только с расходами в виде капитальных вложений, суды пришли к выводу об отсутствии оснований для применения Налогоплательщиком амортизационной премии в отношении объектов концессионного соглашения.
Определение от
С учетом правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от
Определение от 08 ноября 2016 г. №
Нижестоящие суды сочли, что толкование пунктов 3 и 4 статьи 385.1 НК РФ без учета воли законодателя, сформулированной в Федеральном законе №
СЭКС указывает, что Федеральным законом №
Налог на имущество
Определение от
С учетом экспертного заключения, суд, установив, что спорное имущество не является частью производственно складского комплекса, является технологическим оборудованием с возможность демонтажа, пришел к выводу, что спорное оборудование относится к движимому имуществу, а потому не является объектом налогообложения по налогу на имущество организаций.
НДПИ
Определение от
Суды пришли к выводу, что при отсутствии утвержденных в установленном порядке нормативов потерь, фактические потери считаются сверхнормативными и подлежат налогообложению по ставке, установленной пунктом 2 статьи 342 НК РФ.
Вопросы добросовестности
Определение от
Противоречия в доказательствах, подтверждающих последовательность товародвижения от изготовителя к налогоплательщику, но не опровергающих сам факт поступления товара налогоплательщику, равно как и факты неисполнения соответствующими участниками сделок (поставщиками первого, второго и более дальних звеньев по отношению к налогоплательщику) обязанности по уплате налогов сами по себе не могут являться основанием для возложения соответствующих негативных последствий на налогоплательщика, выступившего покупателем товаров.
Оценивая доводы налогового органа и налогоплательщика, касающиеся проявления должной осмотрительности, необходимо иметь в виду, что по условиям делового оборота при осуществлении выбора контрагента субъектами предпринимательской деятельности оцениваются не только условия сделки и их коммерческая привлекательность, но и деловая репутация, платежеспособность контрагента, а также риск неисполнения обязательств и предоставление обеспечения их исполнения, наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего опыта (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
(см. также Определение от
Определение от
Суды, установив факт взаимозависимости лиц — участников сделки, учли, что дополнительное соглашение, перераспределяющее стоимость отдельных реализуемых объектов без изменения общей суммы сделки и без изменения обязательств сторон (увеличение стоимости земельных участков и уменьшение стоимости объектов недвижимости), заключено в отсутствие деловой цели. Единственной целью заключения дополнительного соглашения явилось уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость от реализации объектов недвижимости за счет увеличения стоимости земельных участков, реализация которых в силу подпункта 6 пункта 2 статьи 146 НК РФ освобождена от налогообложения.
Видео обзор
Комментарий к отдельным ноябрьским судебным актам содержится в видео обзоре Юзвака Максима.