Практика Верховного Суда РФ по налоговым спорам за ноябрь 2016

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В обзор включаются решения Судебной коллегии по экономическим спорам, а также отказные определения судей Верховного Суда РФ по налоговым спорам. Обзор подготовлен налоговым консультантом, кандидатом юридических наук Юзваком М.В.

Общие вопросы Определение от 23.11.2016 № 305-ЭС16-15307 (с. Тютин Д.В., Арендофф) —

С учетом того, что перечисленные в счет уплаты налогов денежные средства, на которые были оформлены платежные поручения в отсутствие налоговых обязанностей и, кроме того, до окончания налогового (отчетного) периода и до наступления срока уплаты налогов, не были зачислены на счета соответствующих бюджетов, суд сделал вывод, об отсутствии правовых оснований для признания обязанности по уплате налогов исполненной. Кроме того, суд признал, что инспекцией доказана совокупность обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности действий налогоплательщика (осведомленность о неудовлетворительном финансовом состоянии банка, формальное движение денежных средств при их отсутствии на корреспондентском счете банка, наличие счетов в иных кредитных организациях). Определение от 07.11.2016 № 302-КГ16-10998 (с. Тютин Д.В., Рекламный магазин) —

Соответственно, позиция суда первой инстанции нормативно обоснована пунктом 1 статьи 70 НК РФ, с учетом того, что налоговый орган, получив справки 2-НДФЛ , должен был выявить задолженность по НДФЛ и инициировать процедуру принудительного взыскания. Однако, в сроки, установленные в пункте 1 статьи 70 НК РФ, требование должно быть направлено при выявлении недоимки, которая определена в пункте 2 статьи 11 НК РФ, как сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах срок. НДФЛ, не перечисленный налоговым агентом, в объем понятия «недоимка» не входит.

Налоговый контроль Определение от 22.11.2016 № 305-КГ16-15207 (с. Завьялова Т.В., Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала) —

Признавая решение налогового органа незаконным, нижестоящие суды пришли к выводу, что предметом повторной налоговой проверки могут быть только сведения, изменение которых повлекло уменьшение ранее заявленного налога, а в настоящем случае основанием для подачи уточненной налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 2011 год (корректировка № 11) стало увеличение обществом суммы налога на прибыль (относительно корректировки № 10). Кассационный суд отменил судебные акты, указав, что в результате уточнения налоговых обязательств путем подачи 11 уточненных налоговых деклараций произошло уменьшение суммы исчисленного налога на прибыль организаций за 2011 год. При этом корректировка налога в сторону уменьшения произошла после проведения первоначальной выездной налоговой проверки. В спорной ситуации назначение повторной выездной налоговой проверки само по себе не может нарушать права и законные интересы налогоплательщика. Определение от 03.11.2016 № 309-КГ16-11051 (с. Першутов А.Г., Агентство инвестиций в недвижимость) —

Суды отклонили доводы Налогоплательщика об отсутствии у инспекции права контролировать сделку по приобретению недвижимого имущества, совершенную за пределами проверяемого периода в 2006 году, поскольку налоговым органом проверялась обоснованность расходов, заявленных в проверяемом периоде — 2010 году.

Налоговая ответственность Определение от 29 ноября 2016 г. № 306-КГ16-15972 (с. Антонова М.К., БАНК УРАЛСИБ) —

Признавая привлечение банка к ответственности правомерным, суды исходили из наличия в действиях банка состава правонарушения ответственность за которое предусмотрена пунктом 1 статьи 132 НК РФ. При этом судебные инстанции обоснованно отметили, что в целях НК РФ счетами (счетом) признаются как прямо поименованные в Налоговом кодекса счета, так и иные счета, обладающие признаками счета, содержащимися в установленном в статье 11 Налогового кодекса определении понятия «счета (счет)». Определение от 08.11.2016 № 309-КГ16-14549 (с. Тютин Д.В., Богдановичский комбикормовый завод) —

Признавая необоснованными выводы суда апелляционной инстанции в части снижения размера штрафных санкций, начисленных по статье 123 НК РФ, суд округа не усмотрел смягчающих налоговую ответственность обстоятельств и принял во внимание систематический характер нарушения норм налогового законодательства.

НДС Определение от 28.11.2016 № 309-КГ16-12589 (с. Завьялова Т.В., Гурт) —

Суды установили, что Налогоплательщик на возмездной основе получал услуги по доставке молока, оплата за которые производилась ГСМ, а также приобрел трактор, оплата которого произведена собственным имуществом. Учитывая положения статей 38, 39, 146, 247 Налогового кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу, что Налогоплательщик осуществил реализацию своего имущества, передав его на возмездной основе, что является основанием для учета таких сумм в качестве объекта налогообложения налогом на добавленную стоимость и налогом на прибыль организаций. Определение от 25 ноября 2016 г. № 307-КГ16-15575 (с. Антонова М.К., Базис) —

В случае реализации на экспорт товаров, не облагаемых НДС, исключается возможность возмещения из федерального бюджета сумм налога, уплаченных поставщикам этих товаров. Определение от 11.11.2016 № 303-КГ16-14528 (с. Завьялова Т.В., Магаданэлектросеть) —

Налогоплательщиком (арендодатель) были заключены договоры аренды спортивных залов (тренажерный зал, игровой зал, малый зал, зал здоровья) и нежилых помещений (тренерская, инвентарная) в спортивном комплексе с несколькими хозяйствующими субъектами (арендаторы), по условиям которых налогоплательщик предоставляет арендаторам постоянное время в спортивном зале, производит регулярную уборку и содержит данное помещение в надлежащем санитарно-гигиеническом и техническом состоянии. Судами установлено, что в рассматриваемом случае Налогоплательщиком предоставлялись арендаторам объекты физической культуры и спорта во временное пользование для самостоятельного осуществления ими основных видов экономической деятельности. Судами сделан вывод о недоказанности налогоплательщиком факта оказания им услуг населению по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, и отсутствии оснований для применения Налогоплательщиком льготы по налогу на добавленную стоимость, предусмотренной подпунктом 14.1 пункта 2 статьи 149 НК РФ. Определение от 08 ноября 2016 г. № 308-КГ16-14475 (с. Антонова М.К., ИПП) —

Факт согласования Налогоплательщиком с портом плана отгрузок и графика обработки флота, согласование с портом полученной от клиента номинации на подаваемое судно на возможность его погрузки, изготовление паспорта на отгружаемые нефтепродукты, оформление актов замеров резервуаров, составление планов погрузки судна, не свидетельствует о выполнении комплекса работ по перевалке нефтепродуктов на территории порта. Установив, что Налогоплательщик не выполнял работы в морских и речных портах по перевалке и хранению товаров, перемещаемых через границу Российской Федерации, суд пришел к выводу о несоответствии деятельности Налогоплательщика в рассматриваемый налоговый период требованиям, определенным в подпункте 2.5 пункта 1 статьи 164 НК РФ и отсутствии у заявителя права на применение ставки 0 процентов по НДС.

Налог на прибыль Определение от 29.11.2016 № 305-КГ16-15983 (с. Тютин Д.В., Антонова М.К., Пронина М.В., Обьнефтегеология) +

Термин «начисленный налог» в НК РФ не определяется, но исходя из постановления Президиума ВАС РФ от 02.10.2007 № 7379/07, таковым является налог, отраженный налогоплательщиком в представляемых им налоговых декларациях в качестве подлежащего уплате. Кроме того, как следует из Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.07.2010 № 17152/09 (а также, например, из пункта 3 статьи 40, статьи 105.18, пункта 2 статьи 105.23 НК РФ), «доначисленным» является налог, предложенный к уплате в решении по результатам налоговой проверки. Следовательно, доначислив по результатам выездной налоговой проверки НДПИ, налоговый орган в силу положений подпункта 1 пункта 1 статьи 264, подпункта 1 пункта 7 статьи 272 НК РФ был обязан уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль организаций на сумму доначисленного НДПИ, если налог на прибыль организаций входил в предмет выездной налоговой проверки. Указанный вывод ранее был сделан в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.07.2010 № 17152/09. Определения от 29.11.2016 № 305-КГ16-15983 , от 28.11.2016 № 305-КГ16-15420 (с. Завьялова Т.В., Тютин Д.В., КБ Стройкредит) —

Суды исходили из того, что после отзыва лицензии на осуществление банковских операций Налогоплательщик утратил специальную правоспособность банка и не имел правовых оснований, согласно статье 292 НК РФ, для создания (переноса) резерва на возможные потери по ссудам с отнесением соответствующих сумм на затраты в целях налогообложения. Определение от 29 ноября 2016 г. № 304-КГ16-15623 (с. Антонова М.К., Агропромышленная компания «Сибирь») —

Отказывая в удовлетворении заявленных в оспариваемой части требований, суды пришли к выводу о том, что задолженность в виде суммы процентов по займу, списанная путем прощения долга, не может рассматриваться в качестве полученного имущества по причине отсутствия факта передачи данных средств налогоплательщику (проценты начислялись налогоплательщиком, а не передавались учредителем) и не связана непосредственно с производством и реализацией продукции, следовательно, указанная сумма процентов подлежит включению в состав внереализационных доходов на основании пункта 18 статьи 250 НК РФ. При этом, признавая правомерным применение инспекцией в отношении спорных доходов при исчислении налога на прибыль ставки 20 процентов, судебные инстанции исходили из того, что сумма процентов по долговым обязательствам была прощена для увеличения чистых активов и не связана с реализацией сельскохозяйственной продукции; согласно договорам займа денежные средства займодавцем предоставлены на пополнение собственных средств заемщика (общества) и для оплаты сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности. Определение от 09.11.2016 № 301-КГ16-14441 (с. Антонова М.К., Владимирская областная электросетевая компания) —

Налогоплательщик уменьшил стоимость основных средств, переданных по концессионному соглашению, на размер исчисленной амортизационной премии. Между тем, фактически Налогоплательщик не понес расходов в виде капитальных вложений в отношении имущества, переданного в рамках концессионного соглашения, то есть затрат на его приобретение или создание. Напротив, Налогоплательщик начислял амортизационную премию на первоначальную (рыночную) стоимость объектов концессионного соглашения. Учитывая данные обстоятельства, и то, что согласно учетной политике амортизационная премия напрямую связана только с расходами в виде капитальных вложений, суды пришли к выводу об отсутствии оснований для применения Налогоплательщиком амортизационной премии в отношении объектов концессионного соглашения. Определение от 08.11.2016 № 308-КГ16-8442 (с. Тютин Д.В., Антонова М.К., Першутов А.Г., Недра) —

С учетом правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 17.01.2012 № 10077/11, исчисление налогов, учитываемых в составе расходов по налогу на прибыль организаций (в том числе НДПИ), в излишнем размере не может квалифицироваться как ошибка при исчислении налога на прибыль организаций. Исполнив обязанность по начислению НДПИ в соответствии с поданными первоначально декларациями за 2011 год, Налогоплательщик правомерно квалифицировал данные начисления, как прочие расходы, связанные с производством и реализацией. Учет в составе расходов первоначально исчисленной суммы НДПИ, не может квалифицироваться как ошибочный. Корректировка НДПИ в 2013 году должна рассматриваться как новое обстоятельство, свидетельствующее о необходимости учета излишне исчисленной суммы НДПИ в периоде указанной корректировки в составе внереализационных доходов, перечень которых в силу статьи 250 НК РФ не является исчерпывающим. Определение от 08 ноября 2016 г. № 307-КГ16-7941 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., А-Инвестмент Групп) —

Нижестоящие суды сочли, что толкование пунктов 3 и 4 статьи 385.1 НК РФ без учета воли законодателя, сформулированной в Федеральном законе № 178-ФЗ , противоречит существу законодательного регулирования, и поскольку налогоплательщик в 2006 году не применял налоговую ставку по налогу на имущество в размере 0 процентов, пришли к выводу, что 2012 год является шестым годом для применения льготной налоговой ставки по деятельности, связанной с реализацией инвестиционного проекта. СЭКС указывает, что Федеральным законом № 178-ФЗ внесены изменения в порядок исчисления периода применения пониженных ставок по налогу на прибыль, что не означает одновременного изменения, установленного статьей 385.1 НК РФ порядка для исчисления периода пониженных ставок по налогу на имущество. Положения Федерального закона № 178-ФЗ не могут распространяться на правоотношения, связанные с уплатой налога на имущество, поскольку объектом обложения налогом на имущество является иное экономическое основание, а не прибыль, как таковая.

Налог на имущество Определение от 11.11.2016 № 305-КГ16-14860 (с. Завьялова Т.В., КРКА-РУС ) +

С учетом экспертного заключения, суд, установив, что спорное имущество не является частью производственно складского комплекса, является технологическим оборудованием с возможность демонтажа, пришел к выводу, что спорное оборудование относится к движимому имуществу, а потому не является объектом налогообложения по налогу на имущество организаций.

НДПИ Определение от 11.11.2016 № 302-КГ16-14748 (с. Завьялова Т.В., Рудник Апрелково) —

Суды пришли к выводу, что при отсутствии утвержденных в установленном порядке нормативов потерь, фактические потери считаются сверхнормативными и подлежат налогообложению по ставке, установленной пунктом 2 статьи 342 НК РФ.

Вопросы добросовестности Определение от 29.11.2016 № 305-КГ16-10399 (с. Завьялова Т.В., Пронина М.В., Тютин Д.В., Центррегионуголь) +

Противоречия в доказательствах, подтверждающих последовательность товародвижения от изготовителя к налогоплательщику, но не опровергающих сам факт поступления товара налогоплательщику, равно как и факты неисполнения соответствующими участниками сделок (поставщиками первого, второго и более дальних звеньев по отношению к налогоплательщику) обязанности по уплате налогов сами по себе не могут являться основанием для возложения соответствующих негативных последствий на налогоплательщика, выступившего покупателем товаров. Оценивая доводы налогового органа и налогоплательщика, касающиеся проявления должной осмотрительности, необходимо иметь в виду, что по условиям делового оборота при осуществлении выбора контрагента субъектами предпринимательской деятельности оцениваются не только условия сделки и их коммерческая привлекательность, но и деловая репутация, платежеспособность контрагента, а также риск неисполнения обязательств и предоставление обеспечения их исполнения, наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего опыта (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.05.2010 № 15658/09). Следовательно, опровергая проявление должной осмотрительности, налоговый орган вправе приводить аргументы о том, что налогоплательщик исходил лишь из коммерческой привлекательности сделки и не придавал значения добропорядочности контрагентов, а также доказывать, что налогоплательщик должен был знать о допускаемых контрагентами нарушениях. В свою очередь налогоплательщик может дать объяснение тому, какие соответствующие деловому обороту критерии учитывались им при выборе контрагента, доказывать свою осведомленность о том, каким образом (за счет каких ресурсов, с привлечением каких соисполнителей и т. п. ) должен был исполняться договор.

(см. также Определение от 10.11.2016 № 305-КГ16-12622 (с. Завьялова Т.В., Атлантик) —) Определение от 28.11.2016 № 309-КГ16-12589 (с. Завьялова Т.В., Гурт) —

Суды, установив факт взаимозависимости лиц — участников сделки, учли, что дополнительное соглашение, перераспределяющее стоимость отдельных реализуемых объектов без изменения общей суммы сделки и без изменения обязательств сторон (увеличение стоимости земельных участков и уменьшение стоимости объектов недвижимости), заключено в отсутствие деловой цели. Единственной целью заключения дополнительного соглашения явилось уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость от реализации объектов недвижимости за счет увеличения стоимости земельных участков, реализация которых в силу подпункта 6 пункта 2 статьи 146 НК РФ освобождена от налогообложения.