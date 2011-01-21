Клерк.Ру
 

Фото Тимура Громова, Кублог

Досудебное урегулирование споров по ОСАГО

19.01.17 12:48
Просмотров: 

Соответствующий законопроект, устанавливающий обязательную процедуру досудебного урегулирования споров между страховыми компаниями, получил все необходимые заключения и готов к рассмотрению в Госдуме. Разгрузит ли это суды, заваленные исками страховых компаний друг к другу, разбирался «Коммерсант».

Статистика ВС

  • с 2013 по 2015 год количество дел о суброгации (обязанность возместить сумму, выплаченную в порядке прямого возмещения убытков- ПВУ), рассмотренных арбитражными судами первой инстанции, выросло в 1,5 раза;
  • в 2015 году их было 165 тысяч, а только за первую половину 2016-го — уже 106 тысяч;
  • также растет доля споров о суброгации в общем объеме дел, инициированных в арбитражных судах страховыми компаниями. В 2013 году она была меньше 9%, а по итогам 2016 года может достигнуть 15%.

В некоторых регионах складывается просто катастрофическая ситуация:

согласно статистике, подавляющее большинство дел о суброгации рассматривается Арбитражными судами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Волгоградской и Свердловской областей. В этих судах доля таких споров в общем количестве рассмотренных исков от страховщиков составляет от 20% до 26%.

О чем спорят?

Как признаются эксперты, большинство этих дел носит «бесспорный» характер. Рассматривается лишь обоснованность математических расчетов между страховыми компаниями.

В то же время, все расчеты производятся по Единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт. Методика утверждена РСА и обязательна для применения всеми страховщиками. Получается, что основания для направления дел в суд отсутствуют. Это доказывает и статистика:

в среднем, количество обжалований судебных актов в судах первой инстанции по всем категориям дел составляет 17,5-19%, из них только 5,5% - доля обжалований судебных актов по искам о суброгации страховщиков.

Зачем они это делают?

Как признаются эксперты, многие страховщики обращаются в суд, чтобы оттянуть время для возвращения денег коллегам. То есть происходит следующее:

  • Согласно закону, в случае ДТП водитель должен получить возмещение убытков по ОСАГО;
  • После выплаты возмещения страховые компании должны осуществить взаиморасчеты между собой;
  • Дальше страховщик начинает затягивать с выплатами. По сути, он бесплатно пользуется деньгами другого страховщика. И чем дольше у него получается «тянуть» время по возмещению затрат другому страховщику, тем дольше он может пользоваться беспроцентным кредитом.

Поможет ли законопроект?

Законопроект о досудебном урегулировании споров предоставляет 20 дней страховщику для решения вопросов о выплатах. Предложено создать специальную комиссию при РСА, в которую страховщики будут обращаться. И только в случае, если комиссия не сможет помочь найти компромисс, страховые компании могут обратиться в суд.

По мнению РСА предложенный способ досудебного урегулирования споров между страховыми компаниями относительно взаиморасчетов по ПВУ будет эффективным и сыграет положительную роль в уменьшении количества исков. РСА предлагают распространить этот порядок и на споры по КАСКО.

Однако если цель страховой компании затянуть время, то 20 дней, предоставляемых законопроектом, будут ей только «на руку».

Источник: Институт судебных экспертиз и криминалистики

Все статьи источника

Стань экспертом

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
Люди которым это нравится
Новости директору
 
Депутаты обсудили поправки в закон об ОСАГО
 
Новости директору
 
Краснодарский край стал лидером по продажам электронных полисов ОСАГО
 
Юридические новости
 
Правительство предлагает доработать законопроект об ОСАГО
 
Новости директору
 
Страховщики выступают за введение натурального возмещения по ОСАГО
 
Юристу
 
ГПК РФ и АПК РФ: изменения с 1 июня 2016 года
 
Бухгалтерские новости
 
Подробности об изменениях в досудебном урегулировании налоговых споров представили псковские налоговики
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения155
Аноним прокомментировал материал «Главбух Арбитражного суда Московской области попалась на мошенничестве»
22:04
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
21:51
Аноним прокомментировал материал «Почта России внедряет электронные очереди в отделениях по всей стране»
21:19
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
21:06
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
20:56
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
20:52
Клерк
Елена_N прокомментировал материал «Взыскание штрафа за СЗВ-М производится в судебном порядке»
20:40
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Взыскание штрафа за СЗВ-М производится в судебном порядке»
20:38
Клерк
Елена_N прокомментировал материал «Взыскание штрафа за СЗВ-М производится в судебном порядке»
20:32
Аноним прокомментировал материал «Кто не работает, того «едят»»
19:57
Аноним прокомментировал материал «В каком размере вы выплачиваете сотрудникам аванс?»
19:52
Аноним прокомментировал материал «ФСС призывает граждан сказать «Нет» конвертным зарплатам»
19:28
Аноним прокомментировал материал «ФСС призывает граждан сказать «Нет» конвертным зарплатам»
19:24
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
19:24
Невероятна, но факт!
saigak прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
18:58
Аноним прокомментировал материал «Как на законном основании снизить работнику зарплату?»
18:26
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Приказ ФНС с новой формой по страховым взносам официально опубликован»
18:25
Аноним прокомментировал материал «Топ вакансий для бухгалтеров в государственных и некоммерческих организациях»
18:18
Аноним прокомментировал материал «ИП вправе нанимать работников по договору подряда на выполнение разовых работ»
18:07
Клерк
Олесиичка прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
17:17
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
17:13
Клерк
Олесиичка прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
17:09
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Электронно подтвердить вид деятельности можно через портал госуслуг»
17:09
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
17:03
Аноним прокомментировал материал «Матвиенко предлагает запретить менять кодексы чаще двух раз в год»
17:00
Аноним прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
16:58
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
16:57
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В 2017 без первички. Меняйтесь! Двигайтесь вперед!»
16:57
Аноним прокомментировал материал «С марта 2017 года всем продавцам пива и другого алкоголя необходимо будет использовать ККТ»
16:57
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Роструд утвердил перечень нормативных актов, соблюдение которых может проверить трудинспекция»
16:57
Аноним прокомментировал материал «Заем, не возвращенный ликвидированной фирме: особенности списания при ЕНВД»
16:53
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
16:52
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
16:47
Клерк
yante прокомментировал материал «В 2017 без первички. Меняйтесь! Двигайтесь вперед!»
16:46
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Приказ ФНС с новой формой по страховым взносам официально опубликован»
16:44
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «ТСЖ vs ТСН: какие изменения внести в устав?»
16:41
еще
 