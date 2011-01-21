Досудебное урегулирование споров по ОСАГО

Просмотров:

Соответствующий законопроект, устанавливающий обязательную процедуру досудебного урегулирования споров между страховыми компаниями, получил все необходимые заключения и готов к рассмотрению в Госдуме. Разгрузит ли это суды, заваленные исками страховых компаний друг к другу, разбирался «Коммерсант».

Статистика ВС

с 2013 по 2015 год количество дел о суброгации (обязанность возместить сумму, выплаченную в порядке прямого возмещения убытков- ПВУ), рассмотренных арбитражными судами первой инстанции, выросло в 1,5 раза;

в 2015 году их было 165 тысяч, а только за первую половину 2016-го — уже 106 тысяч;

также растет доля споров о суброгации в общем объеме дел, инициированных в арбитражных судах страховыми компаниями. В 2013 году она была меньше 9%, а по итогам 2016 года может достигнуть 15%.

В некоторых регионах складывается просто катастрофическая ситуация:

согласно статистике, подавляющее большинство дел о суброгации рассматривается Арбитражными судами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Волгоградской и Свердловской областей. В этих судах доля таких споров в общем количестве рассмотренных исков от страховщиков составляет от 20% до 26%.

О чем спорят?

Как признаются эксперты, большинство этих дел носит «бесспорный» характер. Рассматривается лишь обоснованность математических расчетов между страховыми компаниями.

В то же время, все расчеты производятся по Единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт. Методика утверждена РСА и обязательна для применения всеми страховщиками. Получается, что основания для направления дел в суд отсутствуют. Это доказывает и статистика:

в среднем, количество обжалований судебных актов в судах первой инстанции по всем категориям дел составляет 17,5-19%, из них только 5,5% - доля обжалований судебных актов по искам о суброгации страховщиков.

Зачем они это делают?

Как признаются эксперты, многие страховщики обращаются в суд, чтобы оттянуть время для возвращения денег коллегам. То есть происходит следующее:

Согласно закону, в случае ДТП водитель должен получить возмещение убытков по ОСАГО;

После выплаты возмещения страховые компании должны осуществить взаиморасчеты между собой;

Дальше страховщик начинает затягивать с выплатами. По сути, он бесплатно пользуется деньгами другого страховщика. И чем дольше у него получается «тянуть» время по возмещению затрат другому страховщику, тем дольше он может пользоваться беспроцентным кредитом.

Поможет ли законопроект?

Законопроект о досудебном урегулировании споров предоставляет 20 дней страховщику для решения вопросов о выплатах. Предложено создать специальную комиссию при РСА, в которую страховщики будут обращаться. И только в случае, если комиссия не сможет помочь найти компромисс, страховые компании могут обратиться в суд.

По мнению РСА предложенный способ досудебного урегулирования споров между страховыми компаниями относительно взаиморасчетов по ПВУ будет эффективным и сыграет положительную роль в уменьшении количества исков. РСА предлагают распространить этот порядок и на споры по КАСКО.

Однако если цель страховой компании затянуть время, то 20 дней, предоставляемых законопроектом, будут ей только «на руку».