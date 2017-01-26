Важнейшие изменения в гражданском и корпоративном законодательстве в 2016 и с 2017 гг.

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Подводя итоги 2016 г. мы не оставляем без внимания и другие отрасли законодательства, с которыми нам часто приходиться сталкиваться в работе. Поэтому сегодня мы решили представить нашу ТОП-10 из сферы гражданского и корпоративного законодательства, которые представляют особенную важность и для налоговых юристов, и для аудиторов, и для бухгалтеров. Подготовили материалы мы совместно с первым заместителем генерального директора группы компаний "Налоги и финансовое право" Гринемаером Евгением Александровичем.

Изменения в составе объектов недвижимого имущества

Федеральным законом от 03.07.2016 № 315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» внесены изменения в п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), вступившие в законную силу с 1 января 2017 г.

Теперь ГК РФ прямо относит к самостоятельным объектам недвижимости жилые и «нежилые помещения», а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений ( машино-места ).

Определение машино-места приведено в п. 29 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГСК РФ), согласно которому машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.

Причем, если жилые и нежилые помещения и ранее признавались самостоятельными объектами недвижимости, то о парковочных местах этого сказать нельзя. До 1 января 2017 года статусом самостоятельного объекта недвижимости обладали лишь паркинги в целом (как отдельные сооружения или как части зданий). Соответственно, владельцы отдельных парковочных мест приобретали лишь долю в праве общей долевой собственности на паркинг.

А значит, и распоряжаться они могли только долей в праве общей долевой собственности на паркинг и только с соблюдением правил отчуждения долей в праве общей долевой собственности на имущество.

После 1 января 2017 г. каждый владелец отдельного парковочного места (машино-места) может осуществить выдел своей доли в натуре и зарегистрировать право единоличной собственности на данное машино-место. Об этом прямо сказано в п. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ. В итоге, машино-место поступит в единоличную собственность лица, которое, тем самым, получит право распоряжаться им по своему усмотрению – продавать, вносить в уставный капитал, передавать в залог, в аренду и т.д.

Важно отметить, что условием, при котором машино-место может приобрести статус самостоятельного объекта недвижимости, является описание границ машино-места в порядке, установленном законодательством о государственном кадастровом учете. При этом согласно п. 6.1 ст. 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» местоположение машино-места устанавливается посредством графического отображения на плане этажа или части этажа здания либо сооружения геометрической фигуры, соответствующей границам машино-места.

Изменения в правилах отмены доверенностей

С 1 января 2017 г. начали действовать новые правила, касающиеся отмены доверенностей. Федеральным законом от 03.07.2016 № 332-ФЗ «О внесении изменений в статьи 188 и 189 части первой ГК РФ и в Основы законодательства РФ о нотариате» подп. 2 п. 1 ст. 188 ГК РФ дополнен правилом, согласно которому отмена доверенности совершается в той же форме, в которой была выдана доверенность, либо в нотариальной форме.

При этом сведения о совершенной в нотариальной форме отмене доверенности вносятся в реестр нотариальных действий, ведение которого осуществляется в электронной форме в порядке, установленном законодательством о нотариате; указанные сведения предоставляются федеральной нотариальной палатой неограниченному кругу лиц с использованием сети «Интернет» (абзац 2 п. 1 ст. 189 ГК РФ).

Особенно важно обратить внимание на новую норму, закрепленную в абз. 4 п. 1 ст. 189 ГК РФ, в котором сказано, что третьи лица считаются извещенными о совершенной в нотариальной форме отмене доверенности на следующий день после внесения сведений об этом в реестр нотариальных действий (если, конечно, они не узнали об отмене доверенности до этого момента). Дело в том, что закон защищает интересы добросовестных третьих лиц, заключивших сделку с представителем, чья доверенность была отменена. Так, в соответствии с п. 2 ст. 189 ГК РФ, если третьему лицу предъявлена доверенность, о прекращении которой оно не знало и не должно было знать, права и обязанности, приобретенные в результате действий лица, полномочия которого прекращены, сохраняют силу для представляемого и для его правопреемников. Иными словами, если доверитель отменил действие доверенности, но сама доверенность по каким-то причинам осталась у бывшего представителя, который по этой доверенности совершил сделку с третьим лицом, и при этом третье лицо не знало и могло знать об аннулировании доверенности, для доверителя эта сделка будет обязательной, ему придется ее исполнять.

Таким образом, отмена доверенности в нотариальной форме позволит доверителю избежать неблагоприятных последствий, вызванных неосведомленностью третьих лиц о факте отмены доверенности. Если доверенность будет отменена нотариально, то уже на следующий день после внесения сведений об этом в реестр нотариальных действий все третьи лица будут считаться осведомленными об отмене доверенности, даже если на самом деле это и не так. А значит, они уже не смогут в случае совершения сделки ссылаться на свою добросовестность и требовать от доверителя исполнения сделки.

Изменения в законодательстве о нотариате

С 1 января 2017 г. начала действовать новая редакция п. 1 ст. 34.1 Основ законодательства РФ о нотариате (редакция утверждена Федеральным законом от 03.07.2016 № 332-ФЗ «О внесении изменений в статьи 188 и 189 части первой ГК РФ и в Основы законодательства РФ о нотариате»).

Если в соответствии с прежней редакцией данной нормы в единой информационной системе нотариата отражались только сведения об отмененных доверенностях, то с 1 января 2017 г. в ней должны отражаться сведения обо всех доверенностях, удостоверенных нотариально. А значит, любое заинтересованное лицо, которому предъявлена нотариальная доверенность, сможет при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проверить, действительно ли такая доверенность была удостоверена нотариусом (не является ли она поддельной), не отменена ли указанная доверенность и т.д.

Обязательный претензионный порядок урегулирования споров

С 1 июня 2016 г. вступили в законную силу нормы об обязательном досудебном (претензионном) порядке урегулирования гражданско-правовых споров.

Так, согласно ч. 5 ст. 4 АПК РФ (в редакции Федерального закона от 02.03.2016 № 47-ФЗ) спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и/или порядок не установлены законом либо договором.

В связи с этим, важно обратить внимание на следующее:

во-первых , обязательный досудебный порядок установлен для разрешения только тех гражданско-правовых споров, которые отнесены к подведомственности (к компетенции) арбитражных судов. Соответственно, если разрешение спора относится к компетенции суда общей юрисдикции, то соблюдение досудебного порядка урегулирования этого спора не обязательно (если иное не предусмотрено законом или договором);

во-вторых , стороны своим соглашением могут скорректировать порядок досудебного урегулирования возникшего между ними спора. Например, они могут изменить срок для ответа на претензию, могут договориться о том, что срок для ответа начинает течь не с момента направления претензии, а с момента ее получения адресатом, и т.д. При этом договориться об исключении обязательного досудебного порядка урегулирования спора стороны ни при каких обстоятельствах не могут;

в-третьих , следует учитывать, что для некоторых категорий споров законодатель сделал исключение. Так, согласно ч. 5 ст. 4 АПК РФ обязательный досудебный порядок не действует в отношении дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и законных интересов группы лиц, дел о несостоятельности (банкротстве), дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, дел об оспаривании решений третейских судов;

в-четвертых , необходимо отметить, в соответствии с п. 3 ст. 202 ГК РФ (норма действует с 01.09.2013 г.) если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (медиация, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока – на 6 месяцев со дня начала соответствующей процедуры. Соответственно, поскольку теперь досудебный порядок урегулирования гражданско-правовых споров, относящихся к компетенции арбитражных судов, является обязательным в силу закона, то направление претензии, на наш взгляд, должно служить основанием для приостановления течения исковой давности в силу п. 3 ст. 202 ГК РФ.

Изменения в порядке начисления законных процентов

С 1 августа 2016 г. начала действовать новая редакция п. 1 ст. 317.1 ГК РФ о так называемых «законных процентах», которая была утверждена Федеральным законом от 03.07.2016 № 315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую ГК РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Прежней редакцией п. 1 ст. 317.1 ГК РФ (вступила в силу с 01.06.2015 г.) было установлено правило, согласно которому на сумму долга по денежному обязательству между субъектами предпринимательской деятельности подлежат начислению законные проценты по ставке рефинансирования Банка России за весь период пользования денежными средствами. Указанные проценты подлежали начислению по умолчанию (автоматически), если иное не было предусмотрено законом или соглашением сторон. При этом своим соглашением стороны могли исключить начисление законных процентов, установить определенный порядок их начисления (например, момент, с которого начисляются проценты), изменить ставку, по которой начисляются проценты и т.д.

В соответствии с новой редакцией п. 1 ст. 317.1 ГК РФ законные проценты подлежат начислению на сумму денежного долга только в том случае, если их начисление прямо предусмотрено законом или договором. По умолчанию, как раньше, они больше не начисляются. Кроме того, договором начисление законных процентов можно предусмотреть применительно к любому денежному обязательству, а не только к обязательству, сторонами которого выступают субъекты предпринимательской деятельности.

Также важно отметить, что новая редакция п. 1 ст. 317.1 ГК РФ применяется к денежным обязательствам, возникшим после 1 августа 2016 года. Соответственно, если денежное обязательство возникло по договору, заключенному в период с 1 июня 2015 года по 31 июля 2016 года (включительно), к отношениям сторон будет применяться прежняя редакция п. 1 ст. 317.1 ГК РФ. А значит, в этом случае, при отсутствии в договоре оговорки о неприменении к отношениям сторон правил о законных процентах, законные проценты будут начисляться на сумму денежного долга по умолчанию.

Изменения в порядке начисления процентов за просрочку оплаты

С 1 августа 2016 г. в новой редакции будет действовать и п. 1 ст. 395 ГК РФ о начислении процентов за пользование чужими денежными средствами, в частности, при просрочке их возврата или уплаты (новая редакция утверждена Федеральным законом от 03.07.2016 № 315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую ГК РФ и отдельные законодательные акты РФ»).

В соответствии с прежней редакцией п. 1 ст. 395 ГК РФ (действовала с 01.06.2015 г.) проценты за пользование чужими денежными средствами, по общему правилу, подлежали начислению по средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц, опубликованным Банком России. С 1 августа 2016 г. размер указанных процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в течение всего периода пользования чужими денежными средствами.

Правда следует учитывать, что по ключевой ставке проценты подлежат начислению только за пользование денежными средствами, которое имело место после 1 августа 2016 г. За пользование чужими денежными средствами в период с 1 июня 2015 г. по 31 июля 2016 г. (включительно) проценты должны начисляться по средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц, даже если требование об уплате этих процентов заявлено кредитором после 1 августа 2016 г.

Внесение вкладов в имущество акционерного общества

С 15 июля 2016 г. Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» урегулирован порядок внесения вкладов в имущество акционерного общества. До этого возможность внесения вкладов в имущество хозяйственного общества допускалась только в отношении обществ с ограниченной ответственностью.

Как прямо сказано в п. 1 ст. 32.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», вклады в имущество могут быть внесены в целях финансирования и поддержания деятельности общества. При этом вклады в имущество не увеличивают ни размер уставного капитала общества, ни номинальную стоимость его акций.

Основные положения о порядке внесения вкладов в имущество любого акционерного общества сводятся к следующему:

во-первых , внесение вкладов в имущество акционерного общества является правом, но не обязанностью акционеров. В порядке исключения, уставом непубличного общества может быть предусмотрено, что решением общего собрания акционеров на акционеров может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество общества. Правда, для того, чтобы такое решение было принято, за него должны проголосовать все акционеры непубличного акционерного общества единогласно. А это, в свою очередь, означает, что, по сути, обязать акционеров вносить вклады в имущество общества против их воли в любом случае нельзя. Это, кстати сказать, отличает акционерные общества от обществ с ограниченной ответственностью, вклады в имущество которых в соответствии с законом вносятся на основании решения собрания участников, принятого большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества;

во-вторых , вклады в имущество могут быть внесены, независимо от того, предусмотрена такая возможность уставом общества или нет, а также независимо от принятия решения общего собрания акционеров о внесении вкладов;

в-третьих , вклады в имущество могут быть внесены как всеми акционерами общества, так и некоторыми из них (либо вообще одним из них);

в-четвертых , внесение вкладов в имущество общества осуществляется на основании договора о внесении вклада, который должен быть предварительно одобрен советом директоров акционерного общества, в имущество которого вносится вклад;

в-пятых , вклады в имущество акционерного общества могут быть внесены как в денежной, так и в иной форме. Единственное ограничение – вносимое в качестве вклада имущество должно относиться к объектам, указанным в п. 1 ст. 66.1 ГК РФ. А это, в частности, означает, что в качестве вклада в имущество общества не могут быть внесены имущественные права, за исключением исключительных и лицензионных прав в отношении результатов интеллектуальной деятельности;

Новый порядок совершения крупных сделок

С 1 января 2017 г. действует новый порядок совершения крупных сделок акционерными обществами и обществами с ограниченной ответственностью (Федеральный закон от 03.07.2016 № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность»). Основные изменения в порядке совершения такого рода сделок следующие:

во-первых , теперь при определении крупности сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения обществом имущества, с балансовой стоимостью активов сравнивается наибольшая из двух величин – либо балансовая стоимость данного имущества, либо реальная цена его отчуждения (возможного отчуждения). Соответственно, если, к примеру, балансовая стоимостью активов составляет - 1 млн. руб., балансовая стоимость отчуждаемого имущества – 200 000 руб., а цена отчуждения указанного имущества по договору – 400 000 руб., сделка является крупной, поскольку наибольшая из двух величин (в данном примере – 400 000 руб.) превышает 25 % балансовой стоимости активов общества. По «старым» правилам сделка не являлась бы крупной, так как балансовая стоимость имущества меньше 25 % балансовой стоимости активов общества;

во-вторых , теперь в законе прямо говорится о том, что крупными могут являться сделки, предусматривающие передачу имущества во временное владение и/или пользование (договор аренды, безвозмездного пользования и т.д.), а также лицензионные договоры, предусматривающие предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если балансовая стоимость данных объектов составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества;

в-третьих , в решении о согласии на совершении крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок не указан, то согласие считается действующим в течение 1 (одного) года с даты его принятия. Кроме того, крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение. Например, в договор, являющийся крупной сделкой, можно включить условие о том, что он вступает в силу при условии его одобрения вышестоящим органом управления хозяйственного общества;

в-четвертых , в суд с иском о признании крупной сделки недействительной теперь вправе обращаться: само общество; акционеры (участники), владеющие не менее чем 1 % голосующих акций общества (не менее чем 1 % голосов от общего числа голосов участников общества с ограниченной ответственностью); члены совета директоров;

в-пятых , по новым правилам суд отказывает в признании крупной сделки недействительной при наличии одного из следующих обстоятельств: в суд представлены доказательства последующего одобрения сделки либо не доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать о том, что сделка являлась крупной и/или об отсутствии надлежащего согласия на ее совершение. Напомним, что по «старым» правилам основанием для отказа в иске являлось, например, отсутствие неблагоприятных последствий в результате совершения крупной сделки как для самого общества, так и для его участников (акционеров). Теперь отсутствие таких неблагоприятных последствий сделку не спасет.

Новый порядок совершения сделок с заинтересованностью

С 1 января 2017 г. действует новый порядок совершения акционерными обществами и обществами с ограниченной ответственностью сделок с заинтересованностью (Федеральный закон от 03.07.2016 № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность»).

Основные изменения в порядке совершения такого рода сделок следующие:

во-первых , в перечень лиц, которые могут быть заинтересованы в совершении сделки, включены так называемые «контролирующие лица». При этом под контролирующим лицом понимается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления подконтрольной организации, либо назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и/или более 50 % состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

Наряду с этим, из числа лиц, которые могут признаваться заинтересованными в совершении сделки, исключены акционеры (участники), владеющие самостоятельно либо совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций общества (20 и более процентами голосов от общего числа голосов участников общества с ограниченной ответственностью). Теперь акционеры (участники) могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, если они подпадают под признаки контролирующего лица. Одного лишь обладания более чем 20 % голосующих акций (голосов) для этого теперь не достаточно;

во-вторых , сделка с заинтересованностью, по общему правилу, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. На сделку с заинтересованностью может быть получено согласие совета директоров или общего собрания акционеров (участников), если согласования сделки потребовали: единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров, либо акционеры, обладающие не менее чем 1 % голосующих акций общества (участники, доли которых в совокупности составляют не менее чем 1 % уставного капитала общества с ограниченной ответственностью);

в-третьих , с иском о признании сделки с заинтересованностью недействительной вправе обращаться: само общество; акционеры (участники), владеющие не менее чем 1 % голосующих акций общества (не менее чем 1 % от общего числа голосов участников общества с ограниченной ответственностью); члены совета директоров;

в-четвертых , по новым правилам сделка с заинтересованностью может быть признана недействительной только при наличии оснований, предусмотренных п. 2 ст. 174 ГК РФ. Прежде всего, должно быть доказано, что сделка с заинтересованностью совершена в ущерб интересам общества. При отсутствии ущерба суд в иске о признании сделки недействительной откажет. Кроме того, должно быть доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать о том, что сделка являлась для общества сделкой с заинтересованностью и/или о том, что согласие на ее совершение отсутствует.

Важно отметить, что в настоящее время отсутствие согласия на совершение сделки с заинтересованностью само по себе основанием для оспаривания этой сделки не является. Если сделка с заинтересованностью повлекла причинение ущерба обществу, она может быть оспорена даже при наличии согласия на ее совершение;

в-пятых , в действующее законодательство введено правило о том, что заинтересованное в сделке лицо несет перед обществом ответственность за причиненный данной сделкой ущерб. Причем ответственность наступает независимо от того, была оспорена (признана недействительной) сделка с заинтересованностью или нет;

в-шестых , уставом общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества может быть установлен иной, отличный от предусмотренного законом порядок одобрения сделок с заинтересованностью, а также может быть предусмотрено, что положения закона о сделках с заинтересованностью не применяются к этому обществу.

Изменения в законодательстве о регистрации недвижимости

С 1 января 2017 г. вступил в законную силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», который, в конечном итоге, должен полностью заменить Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Наиболее важные нововведения касаются следующего:

во-первых , с 1 января 2017 года объекты недвижимости должны учитываться в новом реестре, а именно в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), который включает в себя сведения из Государственного кадастра недвижимости (ГКН) и из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП);

во-вторых , осуществлять кадастровый учет недвижимости и регистрацию прав на нее теперь будет один орган – Росреестр (и его территориальные органы);

в-третьих , сокращены общие сроки кадастрового учета объектов недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество;