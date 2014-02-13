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Фото ИА «Клерк.Ру»

О буквальном значении слов в договоре

30.01.17 11:30
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Верховный суд рассмотрел дело о договоре, который одна из сторон считала заключенным, а другая – ссылалась отсутствие согласия второго супруга. Суды двух инстанцией к единому мнению не пришли. А что решил ВС РФ?

В чем суть дела?

Общество взяло в банке два кредита. Обеспечением стали два договора поручительства, который заключил директор общества. Договоры должны были вступить в силу с момента их подписания, но не ранее получения нотариального согласия от супруги директора.

Общество банку деньги не вернуло. Банк подал в суд и на общество, и на поручителя. Поручитель подал встречный иск. Он потребовал признать незаключенными договоры поручительства, так как его супруга своего согласия на их заключение не давала. Банк посчитал это условие ничтожным.

Что решили суды?

Суд первой инстанции признал договоры поручительства незаключеннымии освободил директора общества от обязанности погасить задолженность по кредитам. Суд взыскал невыплаченные по кредиту деньги только с общества.

Облсуд, который рассмотрел апелляцию, согласился с первой инстанцией частично. С одной стороны, судьи сочли несущественным условие договорао получении нотариального согласия супруги. Договор поручительства был заключен, так как существенные условия между сторонами были согласованы. И с момента заключения договора он вступил в силу и стал обязательным для сторон (п. 1 ст. 425 ГК).

С другой стороны, спорный договор был заключен под отлагательным условием: права и обязанности по нему возникают после наступления обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет (п. 1 ст. 157 ГК), – в данном случае после получения нотариального согласия второго супруга. А значит, обязанность поручителя перед кредитором не наступила, так как согласие супруги не было получено.

Банк с решением апелляции не согласился и обратился в Верховный суд.

Что решил Верховный суд?

ВС РФ назвал доводы апелляции противоречивыми, так как одно и то же условие (нотариальное согласие) облсуд признал несущественным для решения вопроса о вступлении договора поручительства в силу и существенным при взыскании с директора денег.

ВС указал:

  • при разрешении этого спора нужно применять буквальное значение слов и выражений договора, а если оно неясно, то сопоставлять текст с другими условиями и смыслом документа в целом (ст. 431 ГК).

Если и это не поможет, то суд должен выяснить общую волю сторон, например, изучив их переписку, поведение, обычаи делового оборота и т. д.

ВС отменил предыдущее решение и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Источник: определение Верховного суда от 13 декабря 2016 по делу №46-КГ16-27.

Источник: Институт судебных экспертиз и криминалистики

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