Открытие и закрытие ИП. Порядок действий

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На первый взгляд порядок открытия или закрытия индивидуального предприятия может показаться сложным делом. Однако все получится быстро и правильно, если знать некоторые особенности этого процесса.

Заполнить заявление. Уплатить государственную пошлину. Осуществить госрегистрацию.

Итак, при открытии ИП нужно:

Этот план можно реализовать как самостоятельно, так и с помощью многочисленных онлайн-ресурсов , помогающих автоматизировать многие подготовительные процессы, а также с помощью юридических фирм — консультантов, которые за определенную сумму сделают всю работу за вас.

Цена вопроса зависит от региона

Стоимость регистрации варьируется от минимальных 800 руб. — размера госпошлины, до величины в десять раз большей — при привлечении сторонних юристов, нотариуса, цена зависит также от региона.

Регистрация осуществляется по месту регистрации физического лица (по прописке в паспорте), но деятельность ИП может вести на всей территории РФ.

Для регистрации потребуется паспорт и ИНН, срок регистрации — 3 рабочих дня.

Заявление заполняется по утвержденной форме Р21001 «заявление о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя».

Правильные буквы

Требования к его оформлению весьма строгие, так его нужно заполнять заглавными буквами шрифта Courier New высотой 18 пунктов, при заполнении формы вручную — только чернилами черного цвета заглавными печатными буквами.

На странице 1 вносятся данные по фамилии, имени, отчеству заявителя, ИНН, пол, дату рождения, место рождения и данные о гражданстве. Отчество и ИНН заполняются при наличии. Для забывших/не знающих свой ИНН есть онлайн-сервис «Узнай свой ИНН», при отсутствии ИНН его присвоят заявителю уже при регистрации.

На странице 2 заполняются данные по адресу места регистрации и паспортные данные. Индекс рекомендуется уточнять на сайтах fias.nalog.ru или Почты России, различные сокращения и коды обязательно должны соответствовать утвержденным инструкцией по заполнению этого заявления. При указании Москвы или Санкт-Петербурга город не заполняется.

Недоступная деятельность

Далее на листе А вносятся коды OKВЭД, которым собирается заниматься индивидуальный предприниматель, при этом часть видов деятельности, как например, производство алкоголя, по закону для ИП недоступна. Все виды деятельности вносить не обязательно, после регистрации ИП сможет заниматься любыми видами деятельности, кроме запрещенных или подлежащих лицензированию, а коды, при необходимости, можно будет дополнить.

На листе Б указывается порядок выдачи итоговых документов и контактные данные. При этом поля ФИО и подпись заявителя заполняются только чернилами черного цвета, а при личной подаче — в присутствии налогового инспектора.

Заполняется заявление в одном экземпляре (и только на одной стороне листа), листы не сшиваются и не скрепляются.

С первого раза может не получиться

Как видно из этого немалого перечня требований выполнить их все верно с первой попытки будет не легко, но всё это можно сделать с помощью какого-либо из бесплатных онлайн-сервисов , что категорически рекомендуется, чтобы не терять время на переподачу и не оплачивать повторно госпошлину при какой-либо нелепой ошибке.

Помимо заявления, для подачи потребуются ксерокопия паспорта и уплаченная госпошлина. Из паспорта копируются только страницы 2, 3 и страница с адресом регистрации.

Для формирования бланка для уплаты госпошлины и собственно для безналичной оплаты можно воспользоваться соответствующим сервисом на сайте ФНС — «Уплата госпошлины». Оплата возможна прямо на сайте, там же перечислены все предоставляющиеся для этого возможности.

Подача документов в налоговую возможна лично, по почте или через представителя.

Личная подача наиболее проста — при подаче в налоговой инспекции по месту регистрации от заявителя потребуются указанные выше документы и паспорт. Адреса и время работы налоговой инспекции можно уточнить на её сайте.

После сдачи инспектор вручает расписку о получении документов, через 3 рабочих дня, придя с распиской и паспортом, можно будет получить документы о регистрации.

При подаче документов по почте подпись на заявлении и ксерокопию паспорта необходимо будет предварительно заверить у нотариуса. При получении по почте налоговый орган направит документы о регистрации по адресу регистрации заявителя, а не обратному адресу отправки заявления. В пределах Москвы документы возможно направлять и получать также с помочью курьерских служб, таких как DHL и Pony Express.

При подаче документов на регистрацию через представителя ему, помимо нотариально заверенных документов/подписи заявителя, нужно будет оформить также нотариальную доверенность.

При необходимости, вместе заявлением о регистрации заявитель может подать также заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения по форме 26.2–1 или заявление на получение патента ИП по форме 26.5–1. Большинство заявителей так и поступает.

В случае успешной регистрации на руках у заявителя будут 3 документа: свидетельство о регистрации в качестве ИП, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет физ.лица в налогом органе.

В этом случае можно поздравить себя с регистрацией.

Начало успешной работы

Подать заявление о переходе на УСН, ПСН или ЕНВД, при необходимости.

Получить документы о регистрации в ПФР (по почте). Если у ИП нет сотрудников, то регистрация в ФСС не нужна.

Получить коды статистики для ИП.

Заказать печать (хотя можно и без неё).

Открыть счет в банке — по потребности.

Начать работу по получению лицензий, если это требуется по закону.

Приступить к уплате налогов, уплачивать страховые взносы в ПФР и ФФОМС

Вести бухгалтерию и сдавать отчетность.

Закрытие ИП

подготовить заявление о закрытии, уплатить госпошлину; подать документы о закрытии в налоговую с получением свидетельства о закрытии ИП и выписки из реестра; уведомление ПФР; сдача отчетов и снятие с учета.

Не следует забывать, что после регистрации также нужно будет провести целый комплекс минимально необходимых операций для начала успешной работы:План закрытия ИП:

Прежде всего заполняется заявление Р26001 «Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности». Требования к его заполнению в применимой части такие же, как и для заявления об открытии.

Аналогичная ситуация с бланком госпошлины и её уплатой, чтобы не ошибиться можно и нужно использовать сервис на сайте ФНС, при закрытии ИП размер госпошлины составляет 160 рублей.

Далее можно лично, по почте, либо через онлайн-сервис ФНС сформировать и подать в налоговую инспекцию пакет документов: заявление и госпошлину — в случае не личной подачи они должны быть заверены электронной подписью (при подаче онлайн) либо у нотариуса.

Через 5 рабочих дней после сдачи документов инспекция обязана выдать лист записи ЕГРИП и уведомление о снятии с учета в налоговом органе гражданина в качестве ИП. При себе для получения этих документов нужно иметь паспорт и расписку о сдаче документов для закрытия ИП.

Оплата долгов и закрытие счетов

Если у ИП имелась задолженность по налогам, сборам, то она переводится в разряд задолженности физического лица.

Для окончательного завершения всех процедур нужно будет также уведомить фонды и сдать отчеты, при необходимости, закрыть счет в банке, расторгнуть договоры на ИП, снять с учета ККМ.

Остановимся отдельно на уведомлении ПФР. Порядок действий в этом случае: после прекращения статуса ИП (дата указана в свидетельстве), нужно в течение 12 дней получить квитанцию с расчетом задолженностях по обязательным платежам — обычно сам расчет производится моментально. Для проведения расчета сотруднику фонда понадобится от заявителя лишь паспорт и свидетельство о прекращении предпринимательской деятельности.

Документы нужно хранить

После прекращения статуса ИП документы и отчетность нужно продолжать хранить, минимально 4 года — для налоговой отчетности и 6 лет — по отчетности по сборам и взносам — на случай возникновения спорных ситуаций и проверок со стороны налоговой инспекции и иных контролирующих органов.

Бывшие ИП обязаны обеспечить хранение трудовой документации в течение 75 лет, например, приказов о приёме и увольнении работников, личные дела и карточки и т. п.

Из часто возникающих вопросов следует отметить пожалуй самый частый — вопрос о необходимости сдачи вместе с заявлением в налоговую инспекцию справки ПФР об отсутствии задолженности — в настоящее время это не является обязательным условием для закрытия ИП.