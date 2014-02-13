Практика Верховного Суда РФ по налоговым спорам за декабрь 2016

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В обзор решениq Судебной коллегии по экономическим спорам, а также отказные определения судей Верховного Суда РФ по налоговым спорам.

Общие вопросы Определение от 28.12.2016 № 310-КГ16-17453 (с. Тютин Д.В., Орелагропромстрой) Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды руководствовались подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ и исходили из того, что денежные средства ООО «ПМК-276» действительно поступали на счета ОАО «Орелагропромстрой», но это происходило в рамках агентских договоров, заключенных с момента создания ООО «ПМК-276» в 2009 году, а не в связи с проводимой налоговым органом проверкой ООО «ПМК-276». По мнению судов, доказательств заключения этих договоров с целью уклонения их сторон от уплаты законно установленных налогов, налоговым органом не представлено, как и доказательств наличия к моменту обращения налогового органа в суд с настоящим заявлением на счетах ОАО «Орелагропромстрой» денежных средств ООО «ПМК-276». Позиция инспекции о том, что непринципиально наличие (отсутствие) на счетах ОАО «Орелагропромстрой» денежных средств ООО «ПМК-276» на момент обращения налогового органа в суд в порядке подпункта 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ, не является обоснованной. В соответствии с пунктом 1 статьи 8 НК РФ налог должен взиматься в форме отчуждения принадлежащих самому налогоплательщику на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, вследствие чего подпункт 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ должен толковаться с учетом указанного положения. Определение от 26.12.2016 № 309-КГ16-17171 (с. Тютин Д.В., Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского) – Суды, установив факт перенаправления денежных средств ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» на счет взаимозависимого лица, пришли к выводу об уклонении Налогоплательщика от исполнения обязанности по погашению задолженности, возникшей перед бюджетом, и удовлетворили заявленные требования в полном объеме, руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ. Определение от 12.12.2016 № 303-КГ16-16630 (с. Тютин Д.В., Артель старателей Заря-1) – Применив вычеты ранее момента, определенного НК РФ, Налогоплательщик фактически уплатил налог позднее установленного срока, что влечет начисление пени в соответствии со статьей 75 НК РФ.

Контроль цен Определение от 26.12.2016 № 305-КГ16-15699 (с. Завьялова Т.В., Сузуки Мотор Рус) – Судом было учтено, что деятельность Налогоплательщика полностью контролировалась компанией ИТОЧУ Корпорейшен, которая имела неограниченное влияние на осуществление данным Налогоплательщиком своей деятельности (определяло закупочные цены, цены последующей реализации, маркетинговую политику). В свою очередь Налогоплательщик не имел возможности регулировать ни отпускные цены для дилеров, ни рекомендованные цены для конечных покупателей, разрабатывать единую маркетинговую и бонусную стратегию, а также устанавливать условия работы с дилерами, поскольку все условия работы на российском рынке предписывались ИТОЧУ Корпорейшен, то есть взаимозависимость Налогоплательщика и иностранного производителя повлияла на цену спорных сделок. Определение от 01.12.2016 № 308-КГ16-10862 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., Аквапарк) + Отличие примененной налогоплательщиком цены от уровня цен, обычно применяемых по идентичным (однородным) товарам, работам или услугам другими участниками гражданского оборота не может служить самостоятельным основанием для вывода о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, возникновении у него недоимки, определяемой исходя из имеющейся ценовой разницы, поскольку судебный контроль не призван проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых субъектами предпринимательской деятельности. Вместе с тем, если налоговым органом оспаривается соответствие отраженной в налоговом учете операции ее действительному экономическому смыслу, то многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может учитываться в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, порочащими деловую цель сделки (взаимозависимость сторон сделки, создание организации незадолго до совершения хозяйственной операции, использование особых форм расчетов и сроков платежей и т.п). Поскольку наличие такой совокупности обстоятельств налоговым органом доказано не было, а одно лишь отличие примененной налогоплательщиком цены от рыночного уровня не позволяет утверждать о направленности его действий на уклонение от налогообложения

Налоговая ответственность Определение от 29.12.2016 № 304-КГ16-18153 (с. Першутов А.Г., Строительно-монтажный трест № 9) – Снижение судом первой инстанции штрафа по статьям 123 и 126 НК РФ по иным эпизодам в связи с наличием смягчающих ответственность обстоятельств само по себе не свидетельствует о наличии оснований для снижения судом округа штрафа по самостоятельному налоговому правонарушению, ответственность за которое установлена статьей 122 НК РФ. Определение от 23 декабря 2016 г. (с. Антонова М.К., БАНК УРАЛСИБ) – Признавая правомерным привлечение банка к ответственности, суды исходили из наличия в действиях банка состава правонарушения, ответственность за которое предусмотрена пунктом 1 статьи 132 НК РФ. При этом судебные инстанции отметили, что в целях НК РФ счетами (счетом) признаются как прямо поименованные в НК РФ счета, так и иные счета, обладающие признаками счета, содержащимися в установленном в статье 11 НК РФ определении понятия «счета (счет)». Определение от 22.12.2016 № 305-КГ16-17835 (с. Тютин Д.В., Авангард) – Доводы Налогоплательщика о неправомерном привлечении его к налоговой ответственности ввиду применения при исчислении земельного налога кадастровой стоимости земельных участков, указанной органами государственного кадастрового учета в соответствующих справках, несостоятельны. Данное обстоятельство не освобождает Налогоплательщика от обязанности уплатить законно установленный налог, исходя из действительной кадастровой стоимости земельного участка, а не ошибочной.

НДС Определение от 23.12.2016 № 305-КГ16-17550 (с. Завьялова Т.В., ПАРЕКСЕЛЬ Интернэшнл) – Основанием для доначисления налога за спорный период послужил вывод налогового органа о неправомерном применении Налогоплательщиком подпункта 4 пункта 1 статьи 148 НК РФ, поскольку налоговый орган квалифицировал оказываемые Налогоплательщиком иностранным компаниям услуги, как услуги по организации клинических исследований лекарственных препаратов иностранных производителей на территории Российской Федерации. Не соглашаясь с выводами налогового органа, Налогоплательщик указывает, что фактически предоставляемые иностранным организациям услуги, оказанные в рамках одного договора, разделяются на два вида, один из которых – оказание услуг по обработке информации и консультированию, при оказании которых налог на добавленную стоимость не исчислялся на основании НК РФ, поскольку заказчиками выступали иностранные организации, не осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, а второй – агентские услуги, облагаемые названным налогом. Суды пришли к выводу, что такое разделение налогоплательщиком услуг на два вида не соответствует условиям заключенных с иностранными организациями договоров и направлены на уклонение от уплаты налогов. Произведя анализ деятельности Налогоплательщика по предоставлению спорных услуг, суд пришел к выводу, что все перечисленные в актах приема-передачи услуг по сбору и обработке информации действия сотрудников Налогоплательщика, включая контроль и мониторинг клинических исследований, направлены на выполнение основной функции Налогоплательщика – организации проведения клинических исследований, что следует из их наименования и содержания, в связи с чем услуги, основанные на совершении работниками данных действий, не могут быть квалифицированы как консультационные и (или) услуги по сбору и обработке информации, а являются мероприятиями по организации и координации/мониторингу клинических исследований, проведение которых регламентировано положениями Правил клинической практики в Российской Федерации, утвержденных Приказом Минздрава России от 19.06.2003 № 266, Правил проведения качественных клинических испытаний в Российской Федерации ОСТ 42-511-99, утвержденных Минздравом России 29.12.1998. Определение от 19.12.2016 № 305-КГ16-16780 (с. Завьялова Т.В., Федеральная сетевая компания единой энергетической системы) – Поскольку корректирующие счета-фактуры были составлены Налогоплательщиком и его контрагентами только 31.12.2012, то есть за пределами проверяемого периода, налоговым органом сделан обоснованный вывод об отсутствии у Налогоплательщика права на предъявление вычета по налогу на добавленную стоимость по корректирующим счетам-фактурам в 1 квартале 2012 года. Определение от 15.12.2016 № 305-КГ16-11188, № 305-ЭС16-11189 (с. Завьялова Т.В., Пронина М.В., Тютин Д.В., Авиа Менеджмент Груп) + Под услугами по обслуживанию воздушных судов непосредственно в аэропортах Российской Федерации и воздушном пространстве Российской Федерации в целях применения подпункта 22 пункта 2 статьи 149 НК РФ следует понимать любые услуги, оказанные авиакомпании (заказчику) в рамках заключенных договоров и направленные на подготовку воздушного судна к вылету с пассажирами, багажом и грузом, поскольку, такие услуги являются составной частью обслуживания воздушных судов в аэропортах и представляют собой комплекс мер, направленных на осуществление воздушной перевозки. Определение от 15.12.2016 № 304-КГ16-17240 (с. Тютин Д.В., Талтэк) – Суды установили, что право на налоговый вычет возникло у Налогоплательщика в 1 квартале 2015 года, а не в 3 квартале 2014 года, на котором настаивает Налогоплательщик, что, в частности, подтверждается актами приема–передачи основных средств, датированными 17.02.2015. Поскольку право на вычет сумм НДС в соответствии с НК РФ не ставится в зависимость от того, как именно учтены в бухгалтерском учете приобретенные товарно–материальные ценности, ссылки Налогоплательщика на принятие им основных средств к учету в спорном периоде не могут быть приняты во внимание. Определение от 14.12.2016 № 305-КГ16-16573 (с. Завьялова Т.В., Босс-Референт) – Спор касается правомерности применения Налогоплательщиком льготы по налогу на добавленную стоимость, установленной подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ при выполнении работ по разработке программного обеспечения по договору заказа на разработку программного обеспечения. Суды установили, что условиями указанного договора предусмотрено выполнение определенного вида работ, а не передача исполнителем заказчику исключительных прав на созданное программное обеспечение. Исходя из установленных обстоятельств, руководствуясь положениями статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации и статей 146, 149 НК РФ, суды пришли к выводу, что стоимость осуществленных Налогоплательщиком услуг не подпадает по действие льготы, установленной подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ, и подлежит обложению НДС. Определение от 09.12.2016 № 305-КГ16-16511 (с. Тютин Д.В., ВТБ Лизинг) – Право на применение вычетов по счетам–фактурам, выставленным Налогоплательщику на покупку оборудования (буровых труб), а также работ по их обслуживанию и мобилизации, возникло у в периоде получения счетов–фактур от контрагентов, то есть во 2 квартале 2008 года, и не поставлено в зависимость от счета бухгалтерского учета, на котором отражены приобретенные товары (работы, услуги).

Акцизы Определение от 07.12.2016 № 305-КГ16-15994 (с. Тютин Д.В., Газпром добыча Астрахань) – При нарушении установленных в НК РФ условий и непредставлении документов в установленный пунктом 7 статьи 198 НК РФ шестимесячный срок у налогоплательщика возникают последствия, предусмотренные пунктом 8 статьи 198 НК РФ, в виде обязанности уплатить ранее освобожденный от уплаты по банковской гарантии (пункт 2 статьи 184 НК РФ) акциз по срокам уплаты, как при реализации подакцизных товаров на внутреннем рынке, а также уплатить начисленные пени за период с даты уплаты, установленной пунктом 3 статьи 204 НК РФ, до даты фактического представления документов по пункту 7 статьи 198 НК РФ (в случае их представления до окончания камеральной проверки).

Налог на прибыль Определение от 30.12.2016 № 306-КГ16-18087 (с. Тютин Д.В., СпецПетроСервис) – Суды установили, что в качестве вклада в имущество Налогоплательщика компанией с ограниченной ответственностью «Руетон Лимитед» (Кипр) безвозмездно передана доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Спринг», которая впоследствии была использована Налогоплательщиком как отступное взамен исполнения обязательств по договору поставки товара и договору аренды оборудования. При этом суды посчитали, что передача имущественных прав в счет погашения задолженности, возникшей по указанным договорам, в соответствии с пунктом 1 статьи 39 и пунктом 2 статьи 249 НК РФ признается реализацией и подлежит обложению налогом на прибыль организаций. Определение от 28.12.2016 № 305-КГ16-17924 (с. Завьялова Т.В., Сиракузы) – Суд учел, что расхождение итоговой величины восстановительной стоимости, указанной в отчете, с кадастровой стоимостью имущества, отличается в 7 раз. При этом в рассматриваемом случае в отчете об оценке расписаны расчеты рыночной стоимости объектов оценки сравнительным, доходным и затратным методом, однако о том, каким образом оценщики рассчитали восстановительную стоимость объектов, и причины расхождения восстановительной стоимости от показателей рыночной стоимости, в отчете не содержится. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о правомерности доначисления налога на имущество. Определение от 28.12.2016 № 305-КГ16-18259 (с. Тютин Д.В., Скания Лизинг) – Суды установили, что Налогоплательщик в проверяемом периоде имел непогашенную задолженность по долговому обязательству перед иностранной организацией (компания «Scania Treasury Luxembourg Sari»), которая признана контролируемой компанией «Scania CV AB», косвенно владеющей 100 % уставного капитала, как заемщика, так и заимодавца. Признав, что Налогоплательщиком допущено превышение порогового значения соотношения контролируемого заемного и собственного капиталов, суды приравняли проценты, начисленные по кредитным договорам с компанией «Scania Treasury Luxembourg Sari», к дивидендам, выплаченным компании «Scania CV AB» и облагаемым налогом в соответствии с пунктом 3 статьи 284 НК РФ. Определение от 26.12.2016 № 304-КГ16-17920 (с. Тютин Д.В., Дорстрой–Инвест) – Суды исходили из того, что субсидии, полученные коммерческой организацией на осуществление предпринимательской деятельности (строительство завода), не включены в исчерпывающий перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, в связи с чем подлежат налогообложению в общем порядке. Определение от 23 декабря 2016 г. № 307-КГ16-17209 (с. Антонова М.К., Оленегорские тепловые сети) + Инспекция пришла к выводу о неправомерном занижении предприятием налоговой базы по налогу на прибыль на доходы от иного выбытия ценных бумаг. По мнению налогового органа, Налогоплательщик должен был определять налоговую базу по налогу на прибыль по операциям с ценными бумагами как иное выбытие ценных бумаг, связанное с фактической их реализацией и подлежащее обложению налогом на прибыль, поскольку при погашении заемщиком задолженности путем передачи права собственности на заложенное имущество (ценные бумаги) займодавцу, последний становится покупателем этого имущества. Отклоняя позицию инспекции по данному эпизоду, суды, установив, что в настоящем случае имело место выбытие ценных бумаг, связанное с погашением предприятием задолженности по договору займа, не связанное с реализацией и не относящееся к иному выбытию ценных бумаг, руководствуясь статьями 334, 348, 349 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 146, 149, 247, 248, 251, 270, 271, 280 НК РФ, пришли к выводу о том, что рассматриваемые операции не образуют объекта налогообложения по налогу на прибыль, в связи с чем оспариваемое решение в данной части нельзя признать законным. Определение от 22 декабря 2016 г. № 308-КГ16-17065 (с. Антонова М.К., Кубанская энергосбытовая компания) – При списании задолженности в связи с истечением срока исковой давности, списание для целей налогового учета должно производиться в том отчетном периоде, когда истек указанный срок, а не тогда, когда Налогоплательщик провел инвентаризацию и издал приказ. Определение от 19.12.2016 № 309-КГ16-17342 (с. Тютин Д.В., Уральский научно–технологический комплекс) – Суды исходили из того, что обязанность по уплате налогов возникла у Налогоплательщика в 2012 году, поскольку по договору, заключенному с контрагентом, реализация совершена и доход получен в феврале–мае 2012 года. При этом последующее заключение между сторонами соглашения о расторжении договора данное обстоятельство изменить не может. Определение от 14 декабря 2016 г. № 310-КГ16-13086 (с. Антонова М.К., РошенЦентр-Л) + Суд установил, что представленные налогоплательщиком на момент проверки и в материалы дела приказы о предупреждении работников о сокращении численности и штата, копии требований о представлении документов, дающих преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата, информация об уведомлении центра занятости о высвобождаемых работниках, свидетельствуют о проведении Налогоплательщиком именно мероприятий по сокращению штата. Экономическое содержание выплат применительно к рассматриваемому делу соотносится с «начислениями работникам, высвобождаемым в связи с сокращением численности или штата работников», указанными в пункте 9 статьи 255 НК РФ в редакции, действовавшей до 01.01.2015. Вместе с тем, расторжение трудового договора по соглашению сторон, а не по инициативе работодателя (к чему относится основание «увольнение по сокращению»), не препятствует установлению действительного экономического основания для спорных выплат как начислений в связи с сокращением штата. Определение от 12.12.2016 № 305-КГ16-16415 (с. Завьялова Т.В., Т Плюс) – Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды, основывая свою позицию на условиях коллективных и трудовых договоров Налогоплательщика, установили, что указанные документы не предусматривают выплату выходных пособий при расторжении трудовых договоров по соглашению сторон, а также не связаны с выполнением работниками своих трудовых обязанностей, в связи с чем признали правомерным исключение инспекцией спорных выплат из состава расходов, учитываемых при определении налогооблагаемой прибыли. Отклоняя доводы Налогоплательщика о применении пункта 9 статьи 255 НК РФ, суды учли, что обстоятельства увольнения работников Налогоплательщика в связи с сокращением численности работников налогоплательщиком не подтверждены, с учетом того, что согласно представленным доказательствам увольнение сотрудников производилось по соглашению сторон (статья 78 Трудового кодекса Российской Федерации). Также Налогоплательщиком не указаны обстоятельства экономической обоснованности затрат на выплату компенсаций при увольнении работников по соглашению сторон, в том числе с целью минимизации затрат при сокращении штата работников. В этой связи ссылка налогоплательщика на определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2016 № 305-КГ16-5939 в спорной ситуации не применима.

НДФЛ Определение от 26.12.2016 № 302-КГ16-18051 (с. Тютин Д.В., ИП Велькер Александр Александрович) – Обстоятельства того, что сделки купли–продажи земельных участков признаны недействительными, не освобождают Налогоплательщика от обязанности исчислить и уплатить в установленные законодательством сроки НДФЛ от стоимости реализованного имущества, поскольку соответствующие суммы денежных средств контрагенту не возвращены. Данный подход корреспондирует с правовой позицией, сформулированной в пункте 10 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 НК РФ (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21.10.2015).

Земельный налог Определение от 23 декабря 2016 г. № 302-КГ16-11762 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Тютин Д.В., 10 Арсенал Военно-Морского Флота) – Действующим законодательством установлена следующая совокупность необходимых условий для исключения земельных участков из объектов налогообложения земельным налогом на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 389 НК РФ: во-первых, нахождение земельных участков в статусе ограниченных в обороте; во – вторых, предоставление данных земельных участков для обеспечения деятельности в области обороны и безопасности. С учетом положений статей 27, 93 Земельного кодекса таким требованиям соответствуют только земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

НДПИ Определение от 13.12.2016 № 304-КГ16-13667 (с. Завьялова Т.В., ННК-Восточная транснациональная компания) – Определение степени выработанности запасов необходимо производить по всему участку недр, границы которого указаны в лицензии на право пользования недрами, а не по отдельным объектам разработки – пластам залежам, горизонтам или месторождениям соответствующего участка. Определение от 08.12.2016 № 305-КГ16-16629 (с. Завьялова Т.В., Евразруда) – Суды, проанализировав положения статей 336, 338, 340 НК РФ, признали, что предлагаемый налоговым органом способ расчета стоимости добытого полезного ископаемого соответствует порядку, установленному действующим налоговым законодательством, и изъятий из этого правила, касающихся определения налоговой базы в отношении различных участков недр, законом не установлено.

Вопросы добросовестности Определение от 28.12.2016 № 306-КГ16-18117 (с. Тютин Д.В., БАРС Груп) – Суды пришли к выводу, что инспекцией доказана совокупность обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности действий Налогоплательщика, их согласованности с третьим лицом в целях создания видимости платежей в счет уплаты налогов (отсутствие достаточных денежных средств на счете, формальное движение денежных средств при их отсутствии на корреспондентском счете банка, осведомленность о неудовлетворительном финансовом состоянии банка, отсутствие у банка реальной возможности перечисления денежных средств третьего лица на расчетный счет Налогоплательщика в момент предъявления платежных поручений на оплату обязательных платежей, наличие расчетных счетов в иных банках). Определение от 27 декабря 2016 г. № 308-КГ16-17430 (с. Антонова М.К., Сахарный завод «Ленинградский») – Судом учтено, что поставка газа Налогоплательщику осуществлялась по одному газопроводу и учитывалась на основании прибора учета, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». При этом, принимая во внимание закрытый технологический цикл функционирования газопровода, суд указал, что Налогоплательщик надлежащим образом не подтвердил, каким образом осуществлялся забор газа спорными поставщиками и производилась его транспортировка в адрес Налогоплательщика, как спорными организациями велся раздельный учет своего газа, проходящего через единые приборы учета ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» и газа, принадлежащего организации, эксплуатирующей газопровод. Определение от 21.12.2016 № 305-КГ16-17336 (с. Завьялова Т.В., ПилотПро) – Суды установили направление Налогоплательщиком спорных поручений в банк в отсутствие законодательно установленной обязанности по уплате налогов за указанные периоды. Также суды указали, что часть платежных поручений, направленных ранее в банк, впоследствии была отозвана Налогоплательщиком. При этом среди отозванных поручений отсутствуют поручения по перечислению денежных средств в бюджет. Кроме того, Налогоплательщиком не было заявлено требование о включении его в реестр кредиторов банка. С учетом установленных обстоятельств в их совокупности и взаимосвязи, суды пришли к выводу о подтверждении налоговым органом факта осведомленности Налогоплательщика об имеющихся проблемах у обслуживающего банка, наличии в действиях налогоплательщика признаков недобросовестности, и, как следствие, отсутствии правовых оснований для признания обязанности по уплате спорных налогов исполненной. Определение от 19.12.2016 № 309-КГ16-17537 (с. Тютин Д.В., Завод «Пластмасс») – Заключение сделки с использованием обязательных конкурентных процедур в данном конкретном случае не является безусловным основанием для вывода о добросовестности налогоплательщика. Определение от 13 декабря 2016 г. № 306-КГ16-16519 (с. Антонова М.К., ШинТрейд Поволжье) – На момент заключения Налогоплательщиком и ООО «Мастер» соглашения о расторжении предварительного договора нежилое здание не являлось собственностью ООО «Мастер», в связи с его реализацией третьему лицу - ЗАО «Торговая компания «Яршинторг» в период действия предварительного договора. Оплата по штрафным санкциям производилась Налогоплательщиком в период, когда здание находилось в собственности другой организации (январь 2012 года). Следовательно, при условии полного исполнения всех положений договора и уплаты штрафных санкций, нежилое здание не могло быть передано Налогоплательщику от ООО «Мастер». При таких обстоятельствах, учитывая, что предварительный договор расторгнут по обоюдному согласию сторон и право собственности на нежилое здание Налогоплательщиком не зарегистрировано, судебные инстанции указали на отсутствие у Налогоплательщика намерения получить от сделки реальный экономический эффект. Определение от 13 декабря 2016 г. № 303-КГ16-16560 (с. Антонова М.К., Сириус-М) – Суды установили, что представленные Налогоплательщиком в подтверждение правомерности применения налоговых вычетов документы содержат недостоверные сведения; у контрагента не имелось возможности для реального осуществления хозяйственных операций в заявленных объемах ввиду отсутствия материальных и трудовых ресурсов; Налогоплательщиком не представлены документы, содержащие безусловные сведения о выполнении работ заявленным контрагентом; контрагент по месту регистрации не находится, корреспонденцию не получает; движение денежных средств на счетах данной организации носит транзитный характер; у контрагента отсутствуют платежи по банковскому счету на цели ведения финансово-хозяйственной деятельности (за аренду техники, коммунальные услуги, электроэнергию, заработную плату); налоговая отчетность предоставляется с минимальными показателями. При этом судами не выявлены обстоятельства, которые могли бы свидетельствовать о проявлении Налогоплательщиком должной осмотрительности в выборе контрагента. Кроме того, налогоплательщик не уведомлял заказчиков о привлечении субподрядной организации к выполнению работ (оказанию услуг), несмотря на наличие такой обязанности по условиям договоров. Определение от 08.12.2016 № 305-КГ16-16757 (с. Завьялова Т.В., Виа Вита) – Суды установили отсутствие у контрагента лицензий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития; управленческого или технического персонала; основных средств, производственных активов; транспортных средств. Операции между Налогоплательщиком и спорным контрагентом осуществлялись через банки, у которых была отозвана лицензия. Полученные от налогоплательщика денежные средства перечислялись контрагентом организациям, не исполняющим свои налоговые обязательства, в кредитных учреждениях, у которых были отозваны лицензии. Организации, участвующие в цепочке перечисления денежных средств созданы незадолго до совершения сделки и ликвидированных после спорных операций путем «массового слияния».