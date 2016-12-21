Главбух Арбитражного суда Московской области попалась на мошенничестве

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Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера Арбитражного суда Московской области и Десятого арбитражного апелляционного суда Натальи Христосовой. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).



По версии следствия, с марта по декабрь 2013 года Христосова перечислила на счета подконтрольных ей и ее сообщникам коммерческих организаций и физических лиц денежные средства, находившиеся во временном распоряжении Арбитражного суда Московской области. Для этого она указала в проектах заявок на возврат и перечисление заведомо ложные сведения о наличии оснований для их перечислений: в качестве необоснованно перечисленных, возврата ранее внесенных денег, оплаты за экспертные исследования. Эти документы она подписала электронной подписью от своего имени, руководства суда и направила через прикладное программное обеспечение «Автоматизированная система Федерального казначейства» в Управление Федерального казначейства по Московской области.



Сотрудники УФК по Московской области, неосведомленные о намерениях Христосовой, подготовили платежные поручения для осуществления денежных переводов с депозитного счета АС Московской области на счета организаций и физических лиц, в действительности не являвшихся участниками арбитражных дел.



Всего таким образом сообщники похитили денежные средства на общую сумму более 16,8 млн рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры.



Аналогичным образом с июля по декабрь 2014 года женщина похитила с депозитного счета Десятого арбитражного апелляционного суда свыше 4 млн рублей.