Сеть ресторанов «Корчма Тарас Бульба» обвинили в неуплате налогов в сумме 112 млн. рублей

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ГУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2011 по март 2014 года неустановленные лица из числа руководства ООО «Престиж», входящего в крупную ресторанную сеть «Корчма Тарас Бульба», в целях уклонения от уплаты налогов неправомерно не отразили в налоговых декларациях действительные суммы доходов и занизили налоговую базу. В результате в бюджет РФ не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 112 млн рублей.

Факт уклонения от уплаты налогов был выявлен в результате совместной работы следователей ГСУ СК России по городу Москве, сотрудников столичного УЭБиПК ГУ МВД России и УФНС России по городу Москве.

В рамках расследования проведено 24 обыска в офисах, 18 ресторанах и по месту жительства руководства коммерческой организации, в ходе которых изъята компьютерная техника, денежные средства в крупном размере, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение по делу.

В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация компании, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление иных эпизодов противоправной деятельности руководства сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба», сообщается на сайте СК РФ.

Между тем адвокат Александр Карабанов, представляющий интерес акционеров "Корчмы", заявил, что сумма неуплаченных налогов, которую начислила налоговая инспекция, завышена в несколько раз, передают РИА Новости.

"Уже не один месяц идет судебная тяжба с налоговой инспекцией в судах относительного неправомерного начисления налогов. Безусловно, в сложившейся налоговой практике в случае невыполнения требований об оплате выставленных налоговых санкций передается материал в следственный комитет, что налоговая и сделала. По нашему мнению, данная сумма завышена в несколько раз", — сказал Карабанов.

"Действительно, наш доверитель, при определении вменяемой законной суммы, готов рассмотреть вопрос о ее погашении. Но, действительно, сумма, которая сейчас была насчитана налоговой инспекцией, очень спорная. И мы пытаемся в рамках юридического диалога определить, на чем же, действительно, основывается такая сумма", — добавил он.