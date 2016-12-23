Нотариусы сообщают о невозможности исполнить требования закона о передаче данных об унаследованном имуществе

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Федеральная нотариальная палата в письме от 21 декабря 2016 г. N 4785/06-19 сообщила о том, что нотариусы не могут исполнить требования закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", предусматривающие направление нотариусами в орган государственной регистрации прав сведений о выдаче свидетельства о праве на наследство в порядке, установленном Основами законодательства РФ о нотариате. Поправка с такими требованиями вступает в силу с 1 января 2017 года.

За прошедшие полтора года с момента принятия закона 218-ФЗ, законодатели так и не внесли изменения в Основы законодательства РФ о нотариате. Установленный статьей 5 Основ правовой режим нотариальной тайны, не позволяет направить сведений о выдаче свидетельств о праве на наследство в орган государственной регистрации прав.