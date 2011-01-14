Сенаторы предложили штраф в 1 млн руб. за продажу алкоголя через интернет

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Члены Совета Федерации Сергей Рябухин и Виталий Шуба внесли 28 декабря в Государственную думу законопроект, который предусматривает введение штрафа до 1 млн руб. за «распространение информации, содержащей предложения о розничной продаже алкогольной продукции дистанционным способом».



Сенаторы предложили внести поправки в КоАП и Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», пишет РБК.



Рябухин и Шуба предложили ввести за такие действия штраф в размере от 3 до 5 тыс. руб. для физических лиц, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. руб.; юридических лиц — от 400 тыс. руб. до 1 млн руб.



Как отметили Рябухин и Шуба в пояснительной записке к своему законопроекту, сбыт алкоголя дистанционным способом «несет в себе риски практически по всем направлениям государственного регулирования розничной продажи». Так, сенаторы пояснили, что такая форма торговли представляет риск для здоровья населения из-за «сбыта ему небезопасной продукции», которая содержит этиловый спирт, а также суррогатов алкоголя. Кроме того, полагают сенаторы дистанционная торговля нарушает права потребителей, так как продавцы могут реализовать некачественную продукцию, а также могут продавать алкоголь несовершеннолетним.



Кроме того, Рябухин и Шуба предложили запретить продажу пищевой и непищевой алкогольной продукции через вендинговые аппараты. Сенаторы пояснили, что такую продукцию население покупает и употребляет в качестве алкоголя.



«Такие автоматы располагаются рядом с магазинами, на вокзалах, продукция продается в автоматах круглосуточно и потребляется в качестве суррогатного алкоголя», — написали сенаторы.