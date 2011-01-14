Клерк.Ру
 

Кадастровая оценка недвижимости стала государственной

09.01.17 10:31
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С 2017 года кадастровую оценку недвижимости для последующих расчетов налогов на квартиры, дома, дачи и гаражи физлиц будут проводить не рыночные оценщики, а государственные. Для этого в каждом регионе страны создаются специальные госучреждения (ГБУ). Об этом говорится в законе о государственной кадастровой оценке, который вступает в силу в январе 2017 года.

"Закон радикально изменил подход к проведению оценки и ответственности за нее, создав институт профильных ГБУ. Теперь под контролем местных властей отвечать за оценку будут конкретные юрлица - бюджетные учреждения, которые на постоянной основе обязаны аккумулировать и уточнять информацию об объектах, реагировать на ошибки и исправлять их ", - поясняет генеральный директор Московского областного БТИ Владислав Мурашов.

Кадастровая госоценка недвижимости по новой системе будет проводиться по аналогии с практикой большинства развитых стран, где в этой сфере заняты налоговые оценщики. "Жалоб на них от населения и бизнеса нет", - комментирует Мурашов.

"С нуля" ГБУ создать сложно и затратно, поэтому сейчас региональные власти все больше склоняются к мысли создавать новые учреждения на базе Бюро технической инвентаризации, которые имеют помещения, оборудование, в которых трудятся тысячи специалистов, пишет "Российская газета".

В некоторых регионах ГБУ уже созданы, хотя, впрочем, во многих субъектах учреждения заработают только к 2020 году - на раскачку этим учреждениям отведено три года, в течение которых кадастровая оценка может проводиться как по старым, так и по новым правилам. Решение о том, когда именно переходить на новые правила, принимают власти региона. В связи с этим важно учитывать, что кадастровую стоимость, установленную по методике старого закона, придется оспаривать по старым правилам (даже если это случится после 1 января 2017 года). То есть через комиссии при Росреестре или через суды. А ту, которая будет определяться по новому закону - через ГБУ.

Государственная кадастровая оценка по закону будет проводиться один раз в 3-5 лет, а в городах федерального значения - в Москве, Санкт- Петербурге и в Севастополе раз в 2 года, но не реже одного раза в 5 лет. За исключением внеочередной оценки. Она понадобится в случае если вдруг цены на недвижимость в конкретном регионе со времени предыдущих расчетов упадут более чем на 30%.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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2 мнения
Клерк
AFKoni
, Москва
Налог на недвижимость, на землю  недолжен быть, ну на худой конец один раз в момент приобретения . Налоги граждане должны платить с доходов а не с имущества которые они приобрели  на свои доходы после уплаты налогов.
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Аноним
, Москва
Налог на недвижимость, на землю недолжен быть, ну на худой конец один раз в момент приобретения . Налоги граждане должны платить с доходов а не с имущества которые они приобрели на свои доходы после уплаты налогов.
Вот вы все такие умные, образованные. Работаете, получаете за это деньги, покупаете на них имущество, пользуетесь им. Можете понаставить всяких охранных сигнализаций. В общем, необходимость в государстве становится минимальной. Только для получения паспортов, чтобы отдыхать за границей, а не на курортах Краснодарского края и в Крыму.
А они необразованны, многие глупы. Пришлось идти туда, куда берут, т.е. в госорганы. И им завидно от такой жизни людишек, что от них почти никак не зависят. Но у них есть возможность изготавливать законы. Поэтому они будут всеми правдами и неправдами создавать условия, когда умные и образованные должны кланяться им в ножки. И платить за свою успешность. Только так эти ущербные и могут самореализовываться.
Государство же должно получать налоги? Вы предлагаете ему получать их с работы, с деловой активности, с того, что очень чувствительно к окружающей среде. То есть, чем больше оборот средств, тем выше налоги... но и наоборот. Но эти самые госдеятели лезут своими ручонками в систему экономики, потому что иначе не могут. И она ломается. так что получать налоги с "живой" системы наше государство никак не может - останется без штанов. А квартиры, дома, земля - вот они, стоят, никуда не убегут и являются заложниками для их собственников. В государстве, которое жрет своих граждан, иначе нельзя.


Кадастровая госоценка недвижимости по новой системе будет проводиться по аналогии с практикой большинства развитых стран, где в этой сфере заняты налоговые оценщики. "Жалоб на них от населения и бизнеса нет", - комментирует Мурашов.

Вот хотелось бы увидеть список этих "развитых" стран. И зачем в каждой из них эту оценку проводят. Но ведь умалчивает г-н Мурашов об этом.

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