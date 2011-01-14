Столичная Прокуратура опубликовала план проверок юрлиц и ИП на 2017 год

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В последний рабочий день минувшего года Прокуратура Москвы разместила на своем сайте московский сегмент ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и ИП на 2017 год органов государственного контроля (надзора).

При подготовке Плана рассмотрено более 10 тыс. предложений о проведении проверок, поступивших из 52 органов государственного контроля. 22% предложений отклонено в связи с представлением недостоверных и ошибочных сведений о хозяйствующих субъектах, неверным определением объектов проверок, уточнили в столичной Прокуратуре.

Ознакомиться с Планом проверок можно здесь.