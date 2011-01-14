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Собянин хочет запретить малому бизнесу оспаривать стоимость выкупаемой недвижимости

12.01.17 13:05
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Мэр Москвы Сергей Собянин предлагает запретить малому и среднему бизнесу оспаривать в суде цену, которую назначил город за выкуп помещения. Письмо с такими предложениями было отправлено Дмитрию Медведеву еще в ноябре месяце.

К письму был приложен проект, который предлагает изменения в закон об отчуждении недвижимости (159-фз), пишет газета "Ведомости". Этот закон дает право предпринимателям выкупать у региональных и местных властей России арендуемое у них имущество.

Как утверждает Собянин, Арбитражный суд Москвы соглашается с ценами на недвижимость, которую определяют эксперты. Мэр отмечает, что предоставляются «некачественные отчеты» оценщиков, в которых выкупная цена указана на 40% ниже рыночной. В результате Москва недополучила около 5 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель департамента городского имущества Москвы.

По мнению мэра Москвы, это нарушает право города, как равного участника гражданского процесса. Собянин предложил продавать недвижимость по рыночной цене. В том случае, если она не устроит бизнесмена, то тогда недвижимость следует выставлять на аукцион Если же ее не удастся продать «с молотка», то цену нужно снизить на 50%.

Кроме того, мэр Москвы предложил Медведеву ввести дополнительную уголовную ответственность за мошенничество при оценочной деятельности.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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