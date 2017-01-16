26 коллекторских агентств внесены в государственный реестр

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В целях реализации новых функций по контролю за коллекторской деятельностью Федеральная служба судебных приставов ведет государственный реестр данных организаций, который размещен на официальном сайте Службы.

Данные можно найти в разделе «Сервисы», подраздел «Сведения, содержащиеся в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности».

По результатам рассмотрения поступивших заявлений выдано 26 свидетельств, соответствующие сведения внесены в государственный реестр, сообщили в ФССП.