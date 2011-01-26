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Законопроект о декриминализации побоев в семье прошел второе чтение

25.01.17 13:05
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Госдума сегодня на утреннем пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о декриминализации побоев в семье. Против проголосовали только два депутата, один воздержался.

В процессе обсуждения были отвергнуты поправки фракции коммунистов, предлагавших оставить в уголовном составе побои детей и беременных женщин. При этом было заявлено, что такая поправка носит "антисемейный характер", потому что поставивший ребенку синяк родитель может сесть в тюрьму на два года.

Напомним, что речь идет об исключении из статьи 116 Уголовного кодекса наказания за побои близких родственников, не нанесших вреда здоровью. Кголовная ответственность будет наступать только если уже получивший административное взыскание побил родственника вновь, или если побои принесли зафиксированный медиками вред.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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