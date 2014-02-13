В ГК внесут изменения, позволяющие самозанятым осуществлять деятельность без регистрации ИП
В Госдуму сегодня поступил законопроект о внесении изменений в первую часть Гражданского Кодекса РФ. Авторы проекта депутаты Павел Крашенинников и Андрей Макаров, в частности, предлагает дополнить пункт 14 статьи 23 следующим текстом:
«В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя».
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, обязанности, установленные для ИП, зачастую могут быть обременительными для граждан, осуществляющих некоторые виды деятельности.
Принятие данного федерального закона позволит снизить уровень неформальной занятости экономически активного населения и станет правовой основой для выполнения поручения Президента РФ - "исключить любые возможности признания деятельности самозанятых граждан незаконным предпринимательством", отмечают авторы проекта.
Аноним, Вы писали:
Об остальных Дума пока не подумала, занята была Онлайн-Кассами
Подождите немного, подумают и об остальных...
НК РФ Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)
если нет дохода , какие могут быть платежи, абсурд законов, физике противоречит даже, всей природе, доход должен быть всегда не меньше расходов, вот и все, все остальное абсурд, бред больных, если будет доход готов платить и 70% от дохода в платежи (обязаловка + налог)
пока и воз и ныне там ( все те, которые были в 90-е в правительсве, в банке, в думе и т.д., которые стали акционерами РАО, ГАЗ. и т.д.), ничего не будет.
Нихрена никому не нужны люди, нужна только рабсила. Будут зарплаты, такие что бы держать людей в рабстве, что бы люди боялись потерять то что сейчас имеют. Загнали всех в кредиты. ипотеки, и это то же политика.
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