В ГК внесут изменения, позволяющие самозанятым осуществлять деятельность без регистрации ИП

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В Госдуму сегодня поступил законопроект о внесении изменений в первую часть Гражданского Кодекса РФ. Авторы проекта депутаты Павел Крашенинников и Андрей Макаров, в частности, предлагает дополнить пункт 14 статьи 23 следующим текстом:

«В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя».

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, обязанности, установленные для ИП, зачастую могут быть обременительными для граждан, осуществляющих некоторые виды деятельности.

Принятие данного федерального закона позволит снизить уровень неформальной занятости экономически активного населения и станет правовой основой для выполнения поручения Президента РФ - "исключить любые возможности признания деятельности самозанятых граждан незаконным предпринимательством", отмечают авторы проекта.