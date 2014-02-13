Клерк.Ру
 

В ГК внесут изменения, позволяющие самозанятым осуществлять деятельность без регистрации ИП

27.01.17 14:04
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В Госдуму сегодня поступил законопроект о внесении изменений в первую часть Гражданского Кодекса РФ. Авторы проекта депутаты Павел Крашенинников и Андрей Макаров, в частности, предлагает дополнить пункт 14 статьи 23 следующим текстом:

«В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя».

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, обязанности, установленные для ИП, зачастую могут быть обременительными для граждан, осуществляющих некоторые виды деятельности.

Принятие данного федерального закона позволит снизить уровень неформальной занятости экономически активного населения и станет правовой основой для выполнения поручения Президента РФ - "исключить любые возможности признания деятельности самозанятых граждан незаконным предпринимательством", отмечают авторы проекта.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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20 мнений
Клерк
kordorru
, Барнаул
И толку как там нас назовут)) Да хоть "горшками" !! Главное, что заставят ставить онлайн-кассы и прочие поборы на онлайн передачу. Платить в Пенсионный и соц.страхование по полной. При этом шанс получать потом пенсию по заявленным критериям "нуждаемости" ..равен практически нулю! 
Ну ни как не желают смерится с тем, что .. уже ни кто ни чего !!! не покупает!
 У народа просто нет уже денег, что бы содержать ИП-ка с его обязательными платежами.
 Когда же наконец поймут, что хоть сколько чего там не придумывай, но если народ НИЩИЙ! то ИП=к или "самозанятый" ни как, не сможет ни чего не получить, ни потом им заплатить. Очередную дурку короче гонят и не более того.
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Аноним
Нужно просто уменьшить налоги для ИП и самозанятых от  их годового дохода в % отношении и ВСЁ!
Клерк
yante
, Новороссийск

Аноним, Вы писали:

Ну-ну, и напишут туда нянь, домработниц и переводчиков, а остальным куда?

 Об остальных Дума пока не подумала, занята была Онлайн-Кассами :)
  Подождите немного, подумают и об остальных...

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Аноним
А как дело будет с личным подсобным хозяйством, допустим люди были фермерами , надоело ходить по кабинетам с отчетами, не потянули большой объем производства, продукцию реализовывают сами как могут, а официально они  тунеядцы, безработные. Пошел в пенсионный за справкой детям на питание, а там говорят- вставайте на биржу труда тогда будет вам справка, а зачем нам биржа, когда работы официальной в округе нет , только и кормишь семью своим хозяйством.
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Аноним
Никакого малого бизнеса в России не будет...из нас уже вытряхнули все что можно.Но онлайн-кассы это уже предел!!Это даже врагу в голову бы не пришло.Уничтожать людей ,которые платят государству налоги.
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Аноним
А есть еще один способ добить ИП, это дополнительный 1 процент налога  в пенсионный фонд(помимо обязательных) с валового дохода, т.е пример : если я купила на 100 руб. а продала за 150 то догодайтесь с какой суммы я должна заплатить налог?Те кто подумал что с 50 руб. НЕ правы со 150 руб.Возможно пенсионный фонд и вспомнит когда пойду на пенсию о том что платили повышенные страховые взносы, а кушать и жить как то хочеться сейчас.

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Аноним
, Ростов-на-Дону
А как дело будет с личным подсобным хозяйством

 НК РФ Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)   

13) доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, продукции животноводства (как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде), продукции растениеводства (как в натуральном, так и в переработанном виде).
Пока так. Остается надеяться что так и будет.

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Аноним
, Самара

если нет дохода , какие могут быть платежи, абсурд законов, физике противоречит даже, всей природе, доход должен быть всегда не меньше расходов, вот и все, все остальное абсурд, бред больных, если будет доход готов  платить и 70% от дохода в платежи (обязаловка + налог) 

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Аноним
уважаемое правительство опомнитесь вы со своими новыми предложениями о кассовых аппаратах убиваете до конца все ИП  так как просто не вынести таких налогов  на своих плечах , которые дали себе работу и другому человеку   обложили не посильними налогами  где брать такие деньги простому предпренимателю  если сейсчас ничего не продается  так как у населения нет денег. мы простые пенсионеры куда несем свою пенсию в жкх .аптеку и что останется на продукты и  не остается денег на промышленные товары так откуда у ИП доходы ?????? 6297
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Аноним
, Туапсе
У меня предложение! Всему управляющему аппарату сверху до низших чинов ,в том числе и депутатам  (на срок их полномочий) платить зарплату прожиточного минимума и обязать содержать какое-либо хозяйство - для поддержки штанов. А их сегодняшние зарплаты пустить на доплату всех пенсионеров. Вот пусть они поживут на эти гроши и примут законы,которые предлагают .Смотреть и слушать противно!Воруют чиновники в наглуюю и какое им наказание? С жиру бесятся.А бедняк с голодухи один раз что-либо украдет- на всю катушку срок присудят Позорище ! Годами с ворами-чинушами возятся: доказать надо! Что тут доказывать ,когда всё на виду : от домов и машин до имеющейся недвижимости ,записанной на родню. Но как же наши чинуши под себя копать будут? А никак !!! Если закон издадут,то сами же в него и попадут!! Везде вранье ,подставы, хамство и душевная ГРЯЗЬ.Вы не знаете где находится АД ?-- вы в нем ЖИВЕТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Аноним
, Екатеринбург
если я купила на 100 руб. а продала за 150 то догодайтесь с какой суммы я должна заплатить налог?Те кто подумал что с 50 руб. НЕ правы со 150

 

Причем со 100 рублей налоги уже были уплачены предыдущим продавцом
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Аноним
, Москва

пока и воз и ныне там ( все те, которые были в 90-е  в правительсве, в банке, в думе и т.д., которые стали акционерами РАО, ГАЗ. и т.д.), ничего не будет. 

Нихрена  никому не нужны люди, нужна только рабсила. Будут зарплаты, такие что бы держать людей  в рабстве, что бы люди боялись потерять то что сейчас имеют.  Загнали всех в кредиты. ипотеки, и это то же политика. 

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Аноним
, Москва
Верните СОВЕТСКИЙ СОЮЗ !!!
То есть, Вы предлагаете ИП-шников не налогами гнобить, а сразу на зону за спекуляции? Поезд ушел и надо жить дальше сейчас, а не сопли размазывать о светлом прошлом... которое, кстати, не такое уж и светлое.
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Аноним
, Улан-Удэ
да пошли они все эти умники в .... и на .... закроюсь официально, буду работать как раньше работал, посылать на .... и в ...... и спокойно спать
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