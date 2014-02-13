Верховный суд отказал ИП на ОСНО в пересмотре дела об исчислении страховых взносов

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Несмотря на решение Конституционного суда, признавшего, что индивидуальные предприниматели на ОСНО могут учитывать расходы при расчете страховых взносов в виде 1% с доходов, свыше 300 тыс. руб., суды продолжают принимать решения не в пользу ИП.

19 января Верховный суд определением N 301-КГ16-18888 отказался передать кассационную жалобу предпринимателя в Судебную коллегию ВС на решения нижестоящих судов. ИП судился с МИНФС, передавшей в Пенсинный фонд данные о его доходах, не учтя при этом расходы.

Суды трех инстанций пришли к выводу о правомерности оспариваемых действий налогового органа, сославшись на то, что законодательство о страховых взносах не содержит норм, позволяющих при исчислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование уменьшать полученные предпринимателем доходы на сумму понесенных им расходов. Верховный суд не нашел повода к отмене их решений. Правда, в кассационной жалобе ИП не было отсылки к решению Конституционного суда, поскольку подавалась жалоба в ноябре прошлого года, т.е. до принятия Постановления КС от 30.11.2016 № 27-П.