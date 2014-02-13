Клерк.Ру
 

Минтруд выступил против приравнивания статуса самозанятых граждан к предпринимателям

31.01.17 16:30
Просмотров: 

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин выступил против приравнивания правового статуса самозанятых граждан к предпринимателям и подчеркнул необходимость обсуждения проблемы выплаты социальных взносов самозанятыми гражданами.

«Экономически и идеологически» самозанятые граждане — это третий сектор, передает RNS мнение министра.
 

«В чисто юридическом понимании предпринимательства, ответственности, санкций, обязательств, которые сейчас существуют, да, скорее всего, это третий сектор, но нам нужно обязательно о двух вещах договориться: первое, это то, что связано с взносами, потому что, как я уже сказал, будет странно, если мы не сможем этой темой воспользоваться как одним из элементов легализации, потому что это окошко», — сказал Топилин в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.
 

Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанцев уточнил позицию министерства о возможности введения минимального пенсионного взноса и взноса в Фонд обязательного медицинского страхования для самозанятых граждан.

«Надо садиться и договариваться. Есть же решение пока на два года их освободить, но через два года надо как-то с этим разбираться, и надо это делать сейчас, чтобы люди понимали, как действовать. Странно, если за них (за самозанятых граждан. — RNS) регионы будут платить как за неработающих, мне так кажется», — сказал Топилин.

«Важно, чтобы эти люди, освобождаемые от страховых взносов, не остались без пенсионных прав и прав по оказанию медицинской помощи"», — отметил министр.

Топилин подчеркнул, что деятельность самозанятых не следует приравнивать к предпринимательской деятельности.

«Скорее всего, это не предпринимательская деятельность, которая изложена в Гражданском кодексе, потому что, по большому счету, большинство из них, 90% из них, занимаются не извлечением прибыли и не созданием бизнеса, а они просто оказывают услугу, они зарабатывают себе на жизнь, не инвестируют», — сказал Топилин.

Он добавил, что деятельность самозанятого гражданина не является трудовой, и определение понятия «самозанятого» потребует внесения поправок в Трудовой кодекс.

«И это не трудовая деятельность, очень сложно понять, как фиксировать режим труда, отдыха, отпуски. Это все несколько другое. Нам кажется, что придется некие поправки и Трудовой кодекс внести, чтобы однозначно сказать, что эти не ТК, чтобы инспекции не проверяли и так далее», — сказал глава Минтруда.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Написать свое мнение
1 мнение
Клерк
Natatalka
, Москва

Я так думаю, у нас в этом плане с учетом реальных условий и официальные ИП, которые платят налоги и взносы по полной программе - "90% из них, занимаются не извлечением прибыли и не созданием бизнеса, а они просто оказывают услугу, они зарабатывают себе на жизнь, не инвестируют". Тогда эти 90% просто массово позакрывают свои ИП и перейдут на относительно льготный статус самозанятых - хорошо, если простым людям попроще станет, но бюджет от этого уж точно не выиграет.

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Экономика России»
Бухгалтерские новости
 
В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Экономика России»

Все семинары по теме Экономика России
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения155
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
19:33
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
19:27
Аноним прокомментировал материал «Пенсия должна быть 30 тыс. рублей!»
19:19
Аноним прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
19:13
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
18:48
Клерк
historyfoto прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
18:42
Клерк
Цой прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
18:41
Аноним прокомментировал материал «ФНС в автоматическом режиме поменяла коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ»
18:32
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
18:30
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
18:27
Клерк
stalk прокомментировал материал «Глава ФНС отрапортовал Медведеву о полной готовности к переходу на онлайн-кассы»
18:27
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
18:25
Клерк
Natatalka прокомментировал материал «Минтруд выступил против приравнивания статуса самозанятых граждан к предпринимателям»
17:48
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
17:44
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
17:33
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Роспотребнадзор напомнил потребителям об их правах при покупке товара через интернет»
17:13
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Добровольное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
17:12
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
17:09
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
17:03
Аноним прокомментировал материал «Добровольное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
17:03
Аноним прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
17:01
Аноним прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
16:56
Аноним прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
16:53
Не клерк
GSokolov прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
16:51
Аноним прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
16:38
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
16:35
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
16:34
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
16:29
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Срочно нужна бухгалтерская помощь? Спросите у коллег»
16:27
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Срочно нужна бухгалтерская помощь? Спросите у коллег»
16:25
Аноним прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
16:23
Аноним прокомментировал материал «Списывая деньги с карты клиента, банк не торопится зачислять их на счет получателя»
16:22
Аноним прокомментировал материал «Расчет себестоимости в 1С УПП 1.3. Инструкция по подготовке»
16:21
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
16:21
Аноним прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
16:19
Аноним прокомментировал материал «- Образец заполнения КС-2, КС-3 (увязка смета - КСы)»
16:04
еще
 