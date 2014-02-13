Минтруд выступил против приравнивания статуса самозанятых граждан к предпринимателям

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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин выступил против приравнивания правового статуса самозанятых граждан к предпринимателям и подчеркнул необходимость обсуждения проблемы выплаты социальных взносов самозанятыми гражданами.



«Экономически и идеологически» самозанятые граждане — это третий сектор, передает RNS мнение министра.



«В чисто юридическом понимании предпринимательства, ответственности, санкций, обязательств, которые сейчас существуют, да, скорее всего, это третий сектор, но нам нужно обязательно о двух вещах договориться: первое, это то, что связано с взносами, потому что, как я уже сказал, будет странно, если мы не сможем этой темой воспользоваться как одним из элементов легализации, потому что это окошко», — сказал Топилин в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.



Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанцев уточнил позицию министерства о возможности введения минимального пенсионного взноса и взноса в Фонд обязательного медицинского страхования для самозанятых граждан.



«Надо садиться и договариваться. Есть же решение пока на два года их освободить, но через два года надо как-то с этим разбираться, и надо это делать сейчас, чтобы люди понимали, как действовать. Странно, если за них (за самозанятых граждан. — RNS) регионы будут платить как за неработающих, мне так кажется», — сказал Топилин.



«Важно, чтобы эти люди, освобождаемые от страховых взносов, не остались без пенсионных прав и прав по оказанию медицинской помощи"», — отметил министр.



Топилин подчеркнул, что деятельность самозанятых не следует приравнивать к предпринимательской деятельности.



«Скорее всего, это не предпринимательская деятельность, которая изложена в Гражданском кодексе, потому что, по большому счету, большинство из них, 90% из них, занимаются не извлечением прибыли и не созданием бизнеса, а они просто оказывают услугу, они зарабатывают себе на жизнь, не инвестируют», — сказал Топилин.



Он добавил, что деятельность самозанятого гражданина не является трудовой, и определение понятия «самозанятого» потребует внесения поправок в Трудовой кодекс.



«И это не трудовая деятельность, очень сложно понять, как фиксировать режим труда, отдыха, отпуски. Это все несколько другое. Нам кажется, что придется некие поправки и Трудовой кодекс внести, чтобы однозначно сказать, что эти не ТК, чтобы инспекции не проверяли и так далее», — сказал глава Минтруда.