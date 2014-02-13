Сенаторы одобрили отдельную организационно-правовую форму для нотариальных палат

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Сенаторы одобрили поправки в часть первую Гражданского кодекса РФ в части установления отдельной организационно-правовой формы для Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат субъектов РФ, сообщается на сайте Совета Федерации.

Предусматривается, что нотариальная палата субъекта РФ является некоммерческой организацией, которая представляет собой профессиональное объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой.

Согласно закону, федеральная нотариальная палата — некоммерческая организация, представляющая собой профессиональное объединение нотариальных палат субъектов РФ.

Оно основано на их обязательном членстве, при этом особенности создания, правового положения и деятельности нотариальных палат субъектов РФ и Федеральной нотариальной палаты определяются законодательством РФ о нотариате.