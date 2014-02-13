Клерк.Ру
 

Экономические преступления хотят вывести из уголовного поля

02.02.17 11:32
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К 2025 году в стране самым радикальным образом должна измениться уголовная политика. В проекте концепции, подготовленной Центром стратегических разработок Алексея Кудрина, предусмотрен отказ от лишения свободы за экономические преступления, максимальное использование альтернативных видов наказания за нетяжкие преступления и приведение уголовного законодательства в соответствие с современными требованиями.

Инициаторы реформы уголовной политики предлагают уйти от репрессивных тенденций в уголовном законотворчестве и двигаться в сторону гуманизации, передают "Известия".

В случае принятия концепции первые изменения коснутся экономических преступлений. Документ предполагает принципиальный и полный отказ от лишения свободы за них. А в качестве базового наказания предлагается введение штрафа, кратного размеру причиненного ущерба.

— Несколько лет назад была такая же инициатива со стороны уполномоченного по правам предпринимателей. Суть была такова: если обвиняемый в совершении экономического преступления возместит в кратном размере причиненный им ущерб, он будет освобождаться от уголовной ответственности. Инициатива была хорошая, но она не сработала потому, что сегодня обвиняемому проще, не платя громадных сумм, согласиться на признание себя виновным и получить условный срок, — пояснил один из авторов документа — заведующий кафедрой уголовного права и криминалистики НИУ «Высшая школа экономики» профессор Геннадий Есаков. — Эту систему можно точечно перенастроить, предложив человеку несколько ступенчатых альтернатив и сохранив при этом норму об освобождении от уголовной ответственности. Ступенчатая альтернатива в этом случае означает, что он может освободиться от уголовной ответственности, выплатив кратную сумму ущерба государству. Если человек на это не согласится, в качестве базовой инициативы можно предложить кратный штраф. Только в том случае, если он откажется, будет не в состоянии платить, либо будет уклоняться от уплаты, можно применять наказание в виде лишения свободы.

По мнению юриста, лишение свободы как вид наказания за экономические преступления бессмысленно.

— Люди не убивают, не насилуют. Да, они совершают экономическое преступление, но за экономическое преступление надо бить рублем, а не лишением свободы. То, что мы отправляем человека в места лишения свободы, не имеет абсолютно никакого смысла, — считает Геннадий Есаков.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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3 мнения
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Аноним
, Москва
Красота. Сначала разрешили бить людей на улице, потом раз в год бить членов семьи, теперь вот воровать и мошенничать хотят разрешить. И это в стране где придумали поговорку - "не обманешь, не проживешь".  А дальше что, разрешим убивать, разбойничать и наркотой торговать? Так давайте вообще УК отменим и МВД разгоним, пусть каждый сам за себя будет. А экономия бюджета какая будет. Гуманисты ё-моё.
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Аноним
, Челябинск
 

— Люди не убивают, не насилуют.

 Почему же не убивают, если экономические преступления приводят к
разграблению бюджета, сокращению средств на социальную помощь, и
медицину. Это как раз убийство людей, да еще и не одного-двух, а
массовое.

Клерк
bestiya7460
, Челябинск
— Люди не убивают, не насилуют. Да, они совершают экономическое преступление, но за экономическое преступление надо бить рублем, а не лишением свободы. То, что мы отправляем человека в места лишения свободы, не имеет абсолютно никакого смысла, — считает Геннадий Есаков.

 

Эти люди депутаты, министры, губернаторы, мэры, их замы, помощники помощников и т.д. в общем все законы для них пишутся, а не для реального страха, будут скоро все им прощать и отпускать дальше с миром трудиться где то еще и продолжать совершать такте вещи......
Люди которым это нравится
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