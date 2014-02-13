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В Самарской области за уклонение от уплаты налогов вынесен приговор с реальным сроком лишения свободы

02.02.17 13:32
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По материалу налогового органа 27.10.2016 приговором Промышленного районного суда г. Самары руководитель ГУП ВЭФ «Турбина» осужден по ч. 2 ст. 199 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с лишением права занимать государственно-хозяйственной деятельностью на один год. Налоговый орган, не согласившись с принятым приговором суда, обжаловал его в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания, сообщает региональное УФНС.

Апелляционная инстанция Самарского областного суда 16.12.2016 сочла приговор чрезмерно мягким и назначила руководителю ГУП ВЭФ «Турбина» наказание 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать государственно-хозяйственной деятельностью на один год.

Кроме того, УФНС по Самарской области обращает внимание, что в соответствии с п. 2 примечания к статье 199 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с НК РФ.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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