Клерк.Ру
 

ФАС возбудила дело против поставщиков компьютеров для ФНС, ПФР и ФТС

02.02.17 14:01
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Федеральная антимонопольная служба в конце января возбудила дело против поставщиков компьютеров по подозрению в картельном сговоре на торгах ФНС, ФТС и Пенсионного фонда, заявил в ходе пресс-конференции замглавы ФАС Андрей Цариковский.

"Сейчас уже 27 января возбуждено дело в отношении тех же практически поставщиков, которые фигурировали в предыдущих делах. "Крафтвэй корпорэйшн", "Адаптивные технологии". И предметом их закупки в данном случае являлись компьютеры и программное обеспечение для Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и Пенсионного фонда", — передает с пресс-конференции слова Цариковского  РИА Новости.

По его словам, это уже конкретное дело, возбужденное 27 января. "Уверен, что будут еще дела, будут продолжения. Потому что как залезли туда и начали смотреть документы, поняли, что это уже система, некий образ жизни", — добавил замглавы ФАС.

Ранее ФАС возбудила дела в связи с обнаружением признаков картеля в отношении поставщиков компьютерной техники для Центризбиркома и для государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы".

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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6 мнений
Клерк
bestiya7460
, Челябинск
по подозрению в картельном сговоре на торгах ФНС, ФТС и Пенсионного фонда, заявил в ходе пресс-конференции замглавы ФАС Андрей Цариковский.

они кругом эти сговоры и что дальше? их отчего то меньше то не становится......, возьмем вон хотя наших "нефтянщиков" цена на нефть уже несколько лет как "сдулись", а бензин то продолжает дорожать и вспоминается как все попытки обвинить их в картельном сговоре окончились ничем...... 

Опаньки...
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 Скоро выборы.......

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Аноним
, Тула
да детсад, 90% торгов по строительству на откатах, а тут прямо вщялись. По ходу просто не занесли, вот и фас возбудился
Клерк
Захарыч
Честно говоря, когда бываешь в ПФ, впечатление складывается, что у них не компьютеры, а допотопные коробки с неясным содержимым. Так, для вида, кнопки на клаве прилеплены.
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Аноним
, Москва

И конечно же поставщики-негодяи действовали исключительно сами, а организаторы торгов которые пропустили контракты с завышенной стоимостью и конечные приёмщики которые приняли хлам по завышенной цене, тут совершенно не при чем. Ну все сходится, не зря же мне недавно один полицейский сказал что коррупцию победили ещё в 2012 году.

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