ФАС возбудила дело против поставщиков компьютеров для ФНС, ПФР и ФТС

Просмотров:

Федеральная антимонопольная служба в конце января возбудила дело против поставщиков компьютеров по подозрению в картельном сговоре на торгах ФНС, ФТС и Пенсионного фонда, заявил в ходе пресс-конференции замглавы ФАС Андрей Цариковский.

"Сейчас уже 27 января возбуждено дело в отношении тех же практически поставщиков, которые фигурировали в предыдущих делах. "Крафтвэй корпорэйшн", "Адаптивные технологии". И предметом их закупки в данном случае являлись компьютеры и программное обеспечение для Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и Пенсионного фонда", — передает с пресс-конференции слова Цариковского РИА Новости.



По его словам, это уже конкретное дело, возбужденное 27 января. "Уверен, что будут еще дела, будут продолжения. Потому что как залезли туда и начали смотреть документы, поняли, что это уже система, некий образ жизни", — добавил замглавы ФАС.



Ранее ФАС возбудила дела в связи с обнаружением признаков картеля в отношении поставщиков компьютерной техники для Центризбиркома и для государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы".