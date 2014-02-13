ФАС возбудила дело против поставщиков компьютеров для ФНС, ПФР и ФТС
Федеральная антимонопольная служба в конце января возбудила дело против поставщиков компьютеров по подозрению в картельном сговоре на торгах ФНС, ФТС и Пенсионного фонда, заявил в ходе пресс-конференции замглавы ФАС Андрей Цариковский.
"Сейчас уже 27 января возбуждено дело в отношении тех же практически поставщиков, которые фигурировали в предыдущих делах. "Крафтвэй корпорэйшн", "Адаптивные технологии". И предметом их закупки в данном случае являлись компьютеры и программное обеспечение для Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и Пенсионного фонда", — передает с пресс-конференции слова Цариковского РИА Новости.
По его словам, это уже конкретное дело, возбужденное 27 января. "Уверен, что будут еще дела, будут продолжения. Потому что как залезли туда и начали смотреть документы, поняли, что это уже система, некий образ жизни", — добавил замглавы ФАС.
Ранее ФАС возбудила дела в связи с обнаружением признаков картеля в отношении поставщиков компьютерной техники для Центризбиркома и для государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы".
Опаньки...
Началось?
они кругом эти сговоры и что дальше? их отчего то меньше то не становится......, возьмем вон хотя наших "нефтянщиков" цена на нефть уже несколько лет как "сдулись", а бензин то продолжает дорожать и вспоминается как все попытки обвинить их в картельном сговоре окончились ничем......
Скоро выборы.......
И конечно же поставщики-негодяи действовали исключительно сами, а организаторы торгов которые пропустили контракты с завышенной стоимостью и конечные приёмщики которые приняли хлам по завышенной цене, тут совершенно не при чем. Ну все сходится, не зря же мне недавно один полицейский сказал что коррупцию победили ещё в 2012 году.