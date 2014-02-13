Роспотребнадзор сообщает о новом виде мошенничества от его имени

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Роспотребнадзор разослал по своим территориальным органам письмо, в котором предупреждает о новом виде мошенничества.

В декабря 2016 года в Хабаровском крае были зафиксированы обращения неизвестного лица к организациям и предпринимателям с просьбой передать денежные средства и товары. При этом предъявлялось фальшивое удостоверение сотрудника Управления Роспотребнадзора по г. Москве.

Руководство ведомства призывает к проявлению бдительности и недопущению злоупотребления доверием.