Роспотребнадзор сообщает о новом виде мошенничества от его имени
02.02.17 15:32
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Роспотребнадзор разослал по своим территориальным органам письмо, в котором предупреждает о новом виде мошенничества.
В декабря 2016 года в Хабаровском крае были зафиксированы обращения неизвестного лица к организациям и предпринимателям с просьбой передать денежные средства и товары. При этом предъявлялось фальшивое удостоверение сотрудника Управления Роспотребнадзора по г. Москве.
Руководство ведомства призывает к проявлению бдительности и недопущению злоупотребления доверием.