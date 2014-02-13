Минкультуры подготовило поправки в ГК по нарушению интеллектуальных прав предпринимателями

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Минкультуры РФ опубликовало проект федерального закона с поправками в статью 1252 Гражданского кодекса РФ. Законопроект подготовлен в целях реализации Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П.

Напомним, что суд признал частично не соответствующим Конституции РФ некоторые нормы Гражданского кодекса, которые устанавливают минимальный размер компенсации за нарушение исключительных авторских прав. В соответствии с законом с нарушителя авторских прав необходимо взыскивать не менее 10 тысяч рублей за каждое произведение, которое распространяется без лицензии. У суда при этом нет возможности снизить размер компенсации.

Подгтовленный проект Минкультуры предусматривает, что в случае, если одним действием индивидуального предпринимателя были нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, принадлежащих одному правообладателю, суд вправе определить общий размер компенсации ниже пределов, установленных ГК РФ при одновременном наличии ряда условий. Так, использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации с нарушением прав правообладателей должно быть совершено индивидуальным предпринимателем впервые, не носить грубый характер и не являться существенной частью его предпринимательской деятельности. Также, размер компенсации, с учетом возможности ее снижения на основании пункта 3 статьи 1242 ГК РФ, должен многократно превышать причиненные правообладателю убытки.