Клерк.Ру
 

Верховный суд внес в Госдуму пакет законопроектов о государственной судебной службе

15.02.17 10:29
Просмотров: 

Верховный суд внес в нижнюю палату Парламента три законопроекта о государственной судебной службе.

Проектами предлагается выделить в отдельный вид госслужбы государственную службу в судебной системе. Мотивируются такие поправки важной ролью судебной власти, спецификой выполняемых ею функций и повышением статуса работников аппарата суда.

Законопроект № 102341-7 "О государственной судебной службе Российской Федерации", предусматривает, что судебный служащий обязан не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб не только его репутации, но и авторитету судебной власти; служащему судебной службы запрещается заниматься предпринимательской, другой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности и работы по совместительству в органе прохождения судебной службы.

Также предусматриваются запреты в сфере осуществления судебными служащими процессуальных прав, такие как: быть в суде представителем граждан; выполнять функции по осуществлению правосудия; совершать действия, влекущие за собой возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников процесса.

Законопроектом вводятся специальные классные чины судебной службы и сохраняются классные чины юстиции для служащих, замещающих должности, квалификационным требованием к которым является юридическое образование.

Однако Правительство РФ уже представило отрицательный отзыв на инициативу Верховного суда.  По мнению Кабмина, проекты не содержат достаточных обоснований, подтверждающих специфику служебной деятельности в судебных органах, обуславливающих необходимость выделения государственной судебной службы из государственной гражданской службы. Кроме того отмечается, что большинство положений законопроекта, регламентирующих вопросы поступления на государственную судебную службу, ее прохождения и прекращения, дублируют положения Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" либо схожи с ними. Также Правительство недовольно тем, что реализация законов потребует дополнительных расходов федерального бюджета, хотя инициаторы проектов утверждают обратное.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «В судах (арбитражных, общей юрисдикции)»
Юридические новости
 
В арбитражных судах Москвы и Московской области поменялись банковские реквизиты
 
Юристу
 
Судебная практика по налогам за декабрь 2016
 
Юридические новости
 
Уволен судья, принимавший решения в пользу налогоплательщиков
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «В судах (арбитражных, общей юрисдикции)»

Все семинары по теме В судах (арбитражных, общей юрисдикции)
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
4
Мнения133
Клерк
rezedaa прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:48
Клерк
ЮНаталия прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:41
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
17:35
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
17:33
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:22
I love Ricky!
Lenik прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:21
Клерк
Maria_Samohina прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:13
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:04
Аноним прокомментировал материал «Нелепые детские имена попадут под запрет»
17:01
Клерк
ШтормБух прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:58
Аноним прокомментировал материал «Онлайн-касса (54-ФЗ). Как перейти на онлайн-кассу с минимальными затратами»
16:53
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
16:50
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
16:40
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
16:40
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:34
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:31
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
16:25
Клерк
missis V прокомментировал материал «Кредитная история сэкономит бухгалтеру деньги»
16:20
Клерк
missis V прокомментировал материал «Кредитная история сэкономит бухгалтеру деньги»
16:19
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:04
Клерк
gordana прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
15:58
Клерк
gordana прокомментировал материал «При покупке квартиры до 2001 года можно получить имущественный вычет по НДФЛ на сумму до 600 тыс. рублей»
15:53
Аноним прокомментировал материал «С 1 апреля вводится в действие форма согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными»
15:53
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
15:52
Клерк
gordana прокомментировал материал «При покупке квартиры до 2001 года можно получить имущественный вычет по НДФЛ на сумму до 600 тыс. рублей»
15:51
Аноним прокомментировал материал «При покупке квартиры до 2001 года можно получить имущественный вычет по НДФЛ на сумму до 600 тыс. рублей»
15:48
Аноним прокомментировал материал «Граждан, в течение десяти лет не построивших на земельных участках объекты недвижимости, может ожидать повышение налога»
15:41
Аноним прокомментировал материал «Росстат ответил на вопросы об использовании ресурса statreg.gks.ru»
15:37
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
15:35
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
15:31
Клерк
rezedaa прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
15:29
Аноним прокомментировал материал «Доверяй, но проверяй: как правильно проверить контрагента»
15:25
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
15:22
Клерк
ЮНаталия прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
15:00
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Из-за несовершенства законодательства акционерные общества не попали в реестр МСП и лишились господдержки»
14:55
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Персональные налоги: как платить и чем грозит несвоевременная оплата?»
14:51
еще
 