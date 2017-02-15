Верховный суд внес в Госдуму пакет законопроектов о государственной судебной службе

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Верховный суд внес в нижнюю палату Парламента три законопроекта о государственной судебной службе.

Проектами предлагается выделить в отдельный вид госслужбы государственную службу в судебной системе. Мотивируются такие поправки важной ролью судебной власти, спецификой выполняемых ею функций и повышением статуса работников аппарата суда.

Законопроект № 102341-7 "О государственной судебной службе Российской Федерации", предусматривает, что судебный служащий обязан не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб не только его репутации, но и авторитету судебной власти; служащему судебной службы запрещается заниматься предпринимательской, другой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности и работы по совместительству в органе прохождения судебной службы.

Также предусматриваются запреты в сфере осуществления судебными служащими процессуальных прав, такие как: быть в суде представителем граждан; выполнять функции по осуществлению правосудия; совершать действия, влекущие за собой возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников процесса.

Законопроектом вводятся специальные классные чины судебной службы и сохраняются классные чины юстиции для служащих, замещающих должности, квалификационным требованием к которым является юридическое образование.

Однако Правительство РФ уже представило отрицательный отзыв на инициативу Верховного суда. По мнению Кабмина, проекты не содержат достаточных обоснований, подтверждающих специфику служебной деятельности в судебных органах, обуславливающих необходимость выделения государственной судебной службы из государственной гражданской службы. Кроме того отмечается, что большинство положений законопроекта, регламентирующих вопросы поступления на государственную судебную службу, ее прохождения и прекращения, дублируют положения Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" либо схожи с ними. Также Правительство недовольно тем, что реализация законов потребует дополнительных расходов федерального бюджета, хотя инициаторы проектов утверждают обратное.