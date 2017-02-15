У курганского бизнесмена за налоговые долги арестовали грузовик стоимостью более полутора миллионов рублей

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Управление ФНС России по г. Кургану на своем сайте сообщила, что курганские налоговики совместно с приставами наложили арест на грузовой автомобиль предпринимателя, чей долг перед бюджетом превысил 700 тысяч рублей.



Такая сумма долга накопилась у гражданина за три года, в связи с непредставлением платежей по имущественным налогам и неуплатой страховых взносов в Пенсионный фонд РФ в качестве индивидуального предпринимателя. Сотрудники налоговых органов и судебные приставы не однократно уведомляли мужчину о том, что ему необходимо погасить задолженность, но, по словам предпринимателя, денежные средства для уплаты налогов и взносов у него отсутствовали.



В рамках исполнительного производства по статье 48 Налогового кодекса Российской Федерации сотрудники налоговой инспекции и судебные приставы прибыли на место осуществления предпринимательской деятельности должника и наложили арест на грузовой автомобиль KIA Granto, рыночная стоимость которого примерно в два раза превышает сумму задолженности. В настоящее время транспорт находится на ответственном хранении хозяина, но если в течение десяти дней предприниматель не уплатит долг, автомобиль будет изъят и передан на реализацию.



Всего с начала 2017 года в Кургане проведено 9 совместных рейдов налоговиков и судебных приставов по адресам проживания или работы 57 должников с общей суммой неуплаченных налогов 2 миллиона 550 тысяч рублей. В пяти случаях наложен арестов на принадлежащее должникам имущество на общую сумму 1 миллион 700 тысяч рублей.