ЦБ разберется со случаями незаконных штрафов полицией по полисам ОСАГО

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Банк России планирует разобраться со случаями неправомерных действий сотрудников ГИБДД, которые не имеют права штрафовать водителей за отсутствие официального бланка электронного полиса ОСАГО, так как достаточно предъявить его распечатку.

ОБ этом заявил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин выступая на Уральском форуме "Информационная безопасность финансовой сферы", сообщает РИА Новости.

"Законодатель установил, что если полис куплен в электронном виде, то физическое лицо просто должно предъявить этот полис, не обязательно на том бланке строгой отчётности как было раньше. Это может быть просто компьютерная распечатка", — сообщил Чистюхин.

По его словам, уже зафиксирован ряд случаев, когда сотрудники ГИБДД говорят, что раз нет бланка строгой отчётности, то "мы знать ничего не знаем, мы не читали инструкционные письма от нашего министерства внутренних дел, и поэтому мы тебя оштрафуем".

"Задача, конечно, и органов федеральной власти, и органов исполнительной власти, и Центрального банка навести порядок в этом направлении, иначе доверие потребителей будет падать к этому виду продукта. Считаю, что нужно хорошо поработать и сделать таким образом, чтобы электронные полисы ОСАГО заняли достойное место среди передовых продуктов финансового рынка", — заявил зампред ЦБ.