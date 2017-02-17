Петербургская прокуратура оштрафует директора и кадровика за отказ в приеме на работу женщины на должность охранника
17.02.17 10:02
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В Санкт-Петербурге прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности руководителя и начальника отдела кадров ЧОП за незаконный отказ в принятии на работу.
По данным ведомства, Агентство занятости населения Калининского района выдало женщине направление на трудоустройство в охранном предприятии на вакантную должность охранника. Однако в ЧОПе ей отказали «в связи с отсутствием женских вакансий», пишет Росбалт.
Такое решение работодателя признано прокуратурой необоснованным в соответствии со статьей 64 Трудового кодекса РФ.