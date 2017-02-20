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В Новокузнецке женщину осудили на девять лет за махинацию с маткапиталом

20.02.17 13:02
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Жительница Новокузнецка осуждена за мошенничество после того как позволила находившейся в федеральном розыске знакомой родить ребенка по своему полису, а затем забрала у нее выданные в роддоме документы и оформила на себя материнский капитал.

Обвинительный приговор женщине вынес Кузнецкий районный суд Новокузнецка, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

По данным ведомства, подсудимая записала на свое имя чужого ребенка и обманным путем получила выплаты. В октябре 2015 года она передала знакомой, находившейся в федеральном розыске, свой страховой полис, так как той нужно было рожать. Женщина родила ребенка в больнице и отдала обратно полис и выписку из роддома, где матерью была записана 30-летняя подсудимая.

"В ноябре 2015 года она… предоставила в учреждение соцзащиты документы и получила единовременное пособие на сумму 18,8 тысячи рублей. В январе 2016 года она направила в Пенсионный фонд сведения о "рождении" и получила государственный сертификат на материнский капитал. Впоследствии заключила договор купли-продажи квартиры и получила 453 тысячи рублей", — говорится в сообщении.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере. С учетом наказания по предыдущему приговору за сбыт наркотиков ей назначено девять лет и четыре месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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